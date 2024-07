Nyåndelig pastor med rolle i prinsessebryllupet: Dette er Michael Beckwith

– Et av mine favorittmennesker er Michael Beckwith, sier Isabelle Engelhart, som omtaler seg selv som en livsstils-coach.

Da det forrige uke ble kjent at sokneprest Margit Lovise Holte skal vie prinsesse Märtha Louise og den selverklærte sjamanen Durek Verrett i slutten av august, ble også en annen detalj fra ekteskapsinngåelsen kjent:

«Pastor Michael Beckwith vil delta med en hilsen», het det i en pressemelding fra paret.

Hvem denne pastoren er, gikk ikke fram fram av meldingen. Å finne nordmenn med kjennskap til Beckwith gir heller ikke mange treff i Google. Men søket fører oss til en norsk nettside i rosa design: «Life Mastery Coaching with Isabelle». Den tilhører Engelhart.

BRYLLUP: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett skal gifte seg i Geiranger i slutten av august. (Geir Olsen/NPK)

«Svaret er DEG»

34-åringen har de siste årene vært opptatt av personlig utvikling, og tilbyr i dag personlig veiledning, kurs og motivasjonsforedrag for bedrifter. Et sentralt verktøy har hun fra nettopp Beckwith, som hun omtaler som sin læremester.

På Beckwiths egen nettside presenteres han som en «åndelig maverick» og opphavsmannen bak «Life Visioning». Det er et selvutviklingsverktøy som «veileder deg til å stille de styrkende spørsmålene og som hjelper deg med å komme fram til den ultimate erkjennelsen av at svaret er DEG», reklameres det.

Skal man tro nettsiden, har hans lære stor appell. Den er omfavnet av blant andre andre talkshow-dronningene Oprah Winfrey og Ellen DeGeneres. Også nå avdøde Larry King inviterte Beckwith på TV-showet sitt, opplyses det.

Engelhart påpeker at et sentralt spørsmål i Beckwiths verktøykasse, er: «Who are you becoming?»

INSPIRERT: Livsmestrings-coach Isabelle Engelhart ser på Michael Beckwith som sin inspirator. (Sindre Deschington)

– Det handler om å bli bevisst den personen du er på vei til å bli, forteller Engelhart.

Ved å se for seg hvordan man tenker, handler og oppfører seg når man for eksempel har fått drømmejobben eller drømmeleiligheten, vil det kunne skape en forandring i ens liv.

Det skjer ikke over natten, men gjennom mikrosteg, påpeker hun.

– For noen kan det innebære å starte med å finne en måte man kommer seg opp av senga på morgenen, sier hun.

Beckwith ble på en måte min link mellom det spirituelle og personlig utvikling — Isabelle Engelhart

– Snakker mye om Gud

At Beckwith har en høy stjerne hos Engelhart, gjenspeiles også i en podcast som hun for tre år siden startet med bestevenninnen og influenser Belinda Jakobsen. Den heter rett og slett «Becoming». Sammen med Jakobsen har hun også skrevet boka «Bedre på livet», hvor Beckwith nevnes.

For Engelhart personlig er det imidlertid den åndelige siden hans som har betydd mest. Tidligere har hun primært lest om de tekniske sidene ved selvutvikling.

– Beckwith ble på en måte min link mellom det spirituelle og personlig utvikling, sier hun.

– Hva slags religion er det han forfekter?

– Han snakker mye om Gud og har en egen kirke i Los Angeles hvor de hver søndag har de en slags gudstjeneste. Jeg tror det er en form for kristendom, sier hun, men trekker ordene fort tilbake:

– Eller, det vet jeg ikke.

Synger gospel

Kirken, som ble grunnlagt av Beckwith i 1986, heter Agape International Spiritual Center. Ved første øyekast kan gudstjenestene deres forveksles med et kristenkarismatisk møte. Et opptak fra en av samlingene deres i slutten av juni, viser et lovsangskor på scenen som synger og beveger seg til gospellåta «Total Praise», inspirert av kong Davids salme 121 i Bibelen. I benkeradene har flere av deltakerne øynene lukket. Noen har hendene i været.

Men i løpet av den neste timen kommer også innslag som du ikke finner i en tradisjonell gudstjeneste.

I stedet for å lese bibelvers, dukker visdomsord fra deres pastor Beckwith opp på storskjermen på veggen. Til stemningsfullt pianospill leser møteverten at «himmelen skjer akkurat der vi er, midt i utfordringer så vel som gleder» og at «vi aksepterer begge deler som lys på vår vei».

At dette er et møte som ligger et godt stykke utenfor tradisjonell kristendom, stadfestes også av neste seanse. Møteverten ber nå nye deltakere om å reise seg for å bli ønsket velkommen. Deretter ber hun menigheten gjenta etter henne mens de henvender seg til nykomlingene:

«Vi kjenner deg igjen. Vi vet hvem du virkelig er. Du er Guds åndelige bilde og likhet. På en unik måte er du skjønnhet som uttrykkes på planeten. Du er enestående og et spirituelt geni. Vi er takknemlige for ditt nærvær. Velkommen til Agape.»

SELVHJELP: Pastor Michael Beckwith ble omtalt som én av flere læremestre i selvhjelpsbok The Secret fra 2007. Psykolog Ole Jacob Madsen tror det er en sentral årsak til at han Becktwith har blitt et navn i Hollywood. (Erlend Berge)

«Vi blir det vi tenker»

Som pastor beskriver Beckwith seg selv som «et fyrtårn i en verden som lengter etter tilknytning og kosmisk forståelse». På nettsiden til menigheten plasserer de læren i den såkalte ny tanke-bevegelsen. Det er en nyåndelig bevegelse som skriver seg tilbake til slutten av 1800-tallet i USA, ifølge Ole Jacob Madsen, professor i kultur og samfunnspsykologi ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.

– Sentralt i denne bevegelsen er ideen om at tankene bestemmer hva som skjer med oss. Vi blir det vi tenker, sier han, som i fjor skrev en kronikk i Morgenbladet om hvordan bevegelsen opp gjennom historien har kommet til uttrykk.

I dag finner man tankegodset igjen i den mye omtalte manifesterings-trenden som frontes av blant annet influensere på sosiale medier, forteller han. Før den tid fikk Ny tanke-bevegelsen en solid oppsving gjennom selvhjelpsboka The Secret – Hemmeligheten – av Rhonda Byrne fra 2007.

– I The Secret snakker de mye om loven om tiltrekning. Hvis du tenker positive tanker, så vil det plutselig kunne skje masse bra med deg. Og omvendt: Den som tenker negativt tiltrekker seg negative ting, forteller Madsen.

Boka ble en global suksess. Den er oversatt til 50 språk og er til nå solgt i 30 millioner eksemplarer. Den er også filmatisert. At Beckwith har blitt et navn i Hollywood, skyldes trolig hans rolle i The Secret, tror professoren. I boka trekkes han nemlig fram som én av flere læremestre.

Sentralt i denne bevegelsen er ideen om at tankene bestemmer hva som skjer med oss. Vi blir det vi tenker — Ole Jacob Madsen, professor i kultur og samfunnspsykologi ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo

[ Krystallsalget tar av i nyåndelig bølge: – Kjente du det ikke? 2020 var et år med ny energi ]

POPULÆR BOK: «Hemmeligheten har vært kjent og anvendt av noen av verdens største personligheter som Platon, Galilei, Beethoven, Edison, Einstein foruten andre oppfinnere, teologer, vitenskapsmenn og tenkere», hevdes det på bokomslaget til «Hemmeligheten» av Rhonda Byrne. (Kai-Otto Melau/Avisen Vårt Land)

INNFLYTELSE: I 2007 kom forfatter Rhonda Byrnes på magasinet Times liste over verdens 100 mest innflytelsesrike personer. Boka hennes «Hemmeligheten» er til nå solgt i 30 millioner eksemplarer. (STEPHEN CHERNIN/AP)

– Selvhjelp i sin reneste form

– Hvorfor har dette tankegodset en tilsynelatende stor appell?

– Dette er selvhjelp i sin reneste form. Det inneholder de forlokkende forlokkende tankene om at du bærer på løsningen selv. Du kan rett og slett frelse deg selv, sier Madsen.

Men en slik tankegang har også en slagside, mener han.

– I The Secret er det en forferdelig scene hvor en homofil person blir utsatt for hatkriminalitet i en bakgård. Hendelsen blir forklart med at han har tenkt negative tanker. Han har fryktet at dette skulle skje, sier Madsen, som har lite til over for ideen:

– Jeg synes det er et forferdelig budskap å sende. Det legger en enorm byrde på individet, sier professoren.

GJEST: I januar i år var Durek Verrett gjest i podcasten til den spirituelle pastoren Michael Beckwith. (Skjermbilde)

Droppet cellegift

Beckwith driver også podcasten Take back your mind. I den snakker han med personer «som er i forkant av fortreffelighet innen områdene åndelighet, helse og livsformål for å veilede deg mot ditt høyeste og største potensial», ifølge hans egen beskrivelse.

I en av episodene dukker den kommende brudgommen sjaman Durek Verrett opp. I en annen episode har Beckwith invitert en person som tilsynelatende viser hvor langt man virkelig kan nå ved hjelp av egne tanker.

Vedkommende presenteres som utdannet lege. Han forteller at han for over 25 år siden ble diagnostisert med testikkelkreft. Av legene ble han oppfordret til å ta cellegift og stråling, og han skal ha blitt fortalt at han aldri ville kunne få barn.

Men bortsett fra å operere bort svulsten, droppen han resten av den anbefalte behandlingen.

I stedet gikk han for en annen tilnærming. Han lente seg på den antroposofiske medisinen, som er inspirert av Rudolf Steiners antroposofi. En av dens grunnpilarer er følgende:

– Vår bevissthet kommer før den fysiske virkeligheten, forteller han.

For at helbredelse skulle bli mulig, så han seg nødt til å ta et dypdykk i seg selv for å finne ut hvor kreften egentlig kom fra. Det førte ham tilbake til flere hendelser i eget liv som han ikke hadde tatt et oppgjør med, og som hadde ført til følelser som raseri og skam.

– Det var egentlig det som reddet livet mitt, forteller doktoren om prosessen.

Hvis du sier at du kun er positiv, så vil jeg si at nå lyver du, eller nå undertrykker du et eller annet her — Isabelle Engelhart

– En bløff

Litt lengre uti intervjuet forteller Beckwith hvordan legers prognose kan bidra til frykt og bli en selvoppfyllende profeti. En gang gav han derfor følgende råd til en kreftpasient som oppsøkte ham:

– «En doktor kan gi deg en diagnose, men prognosen er mellom deg og Gud».

Kan man virkelig tenke seg frisk? Professor Ole Jacob Madsen mener svaret på det er et kategorisk nei.

– Jeg vil gå så langt som å kalle det en bløff. Det finnes ikke noe «lov om tiltrekning» der mennesket er som magneter, uansett hvor mye man tror på tankens kraft, sier han.

Samtidig mener han det finnes dels overlapp mellom manifestering, Ny tanke-bevegelsen og teknikker innen psykologi som det er vitenskapelig dekning for.

– For eksempel bruker toppidrettsutøvere noe som kalles visualisering. De trener mentalt på det perfekte høydehoppet ved å se det for seg igjen og igjen, eller de kan memorere en krevende utforløype, sier han.

Manifestering kan minne om denne teknikken, der man setter seg noen mål som man gjentar for seg selv.

– En sideeffekt av dette kan være at du vil ha målet høyt i bevisstheten. Det vil kunne spille inn på motivasjonen og bidra til du for eksempel endrer atferd. Sånn sett øker det sjansen for at du når målet, men ikke på den magiske måten hvor universet belønner deg, sier Madsen.

Isabelle Engelhart er tydelig på at man ikke har feilet dersom man blir syk, fattig eller ikke oppnår målene sine. Det er heller ikke galt å ha negative tanker, påpeker hun.

– Det er en del av livet. Hvis du sier at du kun er positiv, så vil jeg si at nå lyver du, eller nå undertrykker du et eller annet her. Becoming-tankegangen handler ikke nødvendigvis om hva du føler, men hva du velger å gjøre med situasjonen du står i, sier hun.