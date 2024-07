Forventer rekordår på Skjærgårds: – Det har tatt tid å komme tilbake

– Vi ser endelig en god økning av antall solgte billetter, sier festivalsjef Roar Eikli.

Skjærgårds Music and Mission festival er Nord-Europas største, kristne musikkfestival for unge. Festivalen, ofte omtalt under forkortelsen «Skjærgårds», har i flere tiår samlet hundrevis av barn og ungdom for en langhelg med musikk, seminarer, møter, og nye bekjentskaper.

Når årets utgave starter i dag, er festivalsjefen veldig fornøy med det han beskriver som en oppadgående trend.

– Det har tatt tid å komme tilbake igjen etter årene med korona, og det er gledelig at vi i år har solgt enda flere billetter enn vi gjorde tilbake i 2018 og 2019 også.

FORNØYD: Roar Eikli har vært festivalsjef for Skjærgårds siden 2018. Han gleder seg over oppgangstider for festivalen. (Julie Horpestad)

Mange frivillige til opprigg

Teamet bak Skjærgårds har vært i gang allerede siden tirsdag. Det er en kombinasjon av både frivillige og fagfolk som bidrar for å gjøre øya klar for festival.

Til sammen har over 500 mennesker vært med på opprigg i løpet av de siste dagene. Eikli er takknemlig for at det er et stort apparat på plass for å få til en festival som denne.

– Organisasjonen Skjærgårds har en rekke samarbeidsorganisasjoner. Mange av de ulike scenene på området drives for eksempel av ulike samarbeidsorganisasjoner. Uten dem hadde ikke festival gått an.

OPPRIGG: Det er både unge og gamle på plass for å rigge klart til Skjærgårds. (Ringen Media)

Oppdaterer mattillbudet

Skjærgårds ønsker å være i kontinuerlig utvikling. Nytt for året er at festivalen endrer mattilbudet for deltakerne.

Lokale menigheter i Kragerø har stått for serveringen av mat i mange år. Det hadde de ikke lenger kapasitet til. Skjærgårds går derfor over til salg av mat fra såkalte «matbiler» og «stander». Eikli håper det får god respons.

– Vi har gjort avtaler med lokale restauranter og bedrifter som for eksempel Pizzabakeren og den lokale Kiwi-butikken som kommer til Skjærgårds og holder «pop-up» utsalg på Skjærgårds.

FRIVILLIGE: På Skjærgårds er det mange frivillige som hjelper til for å holde hjulene i gang. (Ringen Media)

Kom med forventning

Allerede torsdag formiddag har en rekke deltakere allerede funnet veien til Risøya. Festivalsjef Roar Eikli sier til Vårt Land at han håper årets rekordtall viser starten på en ny æra.

Han oppfordrer årets deltakere til å komme med forventning.

– Forhåpentligvis ser vi nå starten på fremtiden. Starten på det nye Skjærgårds, avslutter Eikli til Vårt Land.

Skjærgårds Music and Mission festival

Skjærgårds Music and Mission festival, ofte omtalt som «Skjærgårds», er Nord-Europas største kristne musikkfestival for unge.

Stiftelsen Skjærgårds er hovedarrangør, og har med seg tre andre kristne organisasjoner som medarrangører: Skjærgårds LIVE, FriBU Frikirkens barn og unge, og ACTA Barn og unge i Normisjon.

Festivalen ble første gang arrangert i 1980, og gikk lenge under navnet «Skjærgårdsgospel».

Festivalen blir arrangert den første helga i juli hvert år, og holder til på Risøya, en øy utenfor Tvedestrand.

