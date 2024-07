– Vi mistet nok omtrent halvannen million i støtte, sier rektor på Bildøy bibelskole, Andreas Evensen.

I 2023 ble den statlige støtten til bibelskolene senket med ti prosentpoeng per elev, noe som gjorde hverdagen annerledes for Evensen og bibelskolen han leder. Likevel klarte Norges største bibelskole å snu millionunderskudd til milionoverskudd.

Årsresultatet for 2023 endte på drøyt 1,3 millioner, mot 1,1 i underskudd året før.

Bildøy bibelskole er ikke den eneste som kan vise til bedre tall i 2023 enn i 2022. Mens to av tre bibelskoler gikk i underskudd i 2022, var halvpartene av bibelskolene i balanse i 2023, ifølge årsregnskap Vårt Land har fått tilgang til.

---

Kutt i statstøtte

I fjor ble det iverksatt reduksjon i den statlige støtten for bibelskoler. Støtten sank fra 75 til 65 prosent per elev av en fast tilskuddssats.

For 2023 har Utdanningsdirektoratet vedtatt en tilskuddssats på 145.900 kroner per elev som tar bibelstudier, og 213.800 kroner per elev som går på ei musikklinje med færre enn 30 elever.

Bibelskolene får altså 94.835 og 138.970 kroner per elev - en reduksjon på henholdsvis 14.280 og 20.930 kroner.

---

STØRST: Bibelskolen Bildøy er størst i landet og har gått i overskudd de siste fem årene. Rektor Andreas Evensen forklarer at mye av grunnen ligger i gaver. (Bibelskolen Bildøy)

Mye av overskuddet til Bildøy bibelskole er på grunn av en større gave og høye elevtall, ifølge rektoren.

– Vi har i underkant av tre millioner i gaveinntekter hvert år, og i 2023 fikk vi i underkant av fire millioner kroner, forklarer han.

Evensen sier at skolen ville gått i svakt pluss uten gaven.

For å gjøre opp for noe av statsstøttekuttet økte bibelskolen skolepengene.

– Vi har høy pågang med elever, og med gode søkertall merker vi ikke det samme som om vi hadde hatt få elever. Det er nok litt lettere for oss med mange elever.

– Underskuddene kommer og går

Det kan rektor på Oslo kristne senter (OKS) bibelskole og leder av paraplyorganisasjonen Bibelskolene, Geir Wilter bekrefte.

– Kuttet har gått veldig utover de små skolene, som var sårbare fra før. De større skolene, med 40 til 50 elever og oppover, klarer seg bedre.

Det mener bibelskolerektoren er naturlig.

– Hvis du ser ti år tilbake, vil du se at disse underskuddene kommer og går.

I fjor skrev Dagen at to av tre bibelskoler gikk i underskudd. I 2023 var derimot halvparten av skolene i balanse, og hadde overskudd. Det viser årsregnskapene for 2023, som Vårt Land har fått tilgang til. Tallene for 2023 til Bibelskolen på Fossnes og Bibelskolen Substans er ikke registrert i Brønnøysund på nåværende tidspunkt og de ikke har besvart henvendelsene fra Vårt Land.

Wilter forklarer at det ofte er regnskapstekniske endringer som gjør at bibelskolene går et par hundre tusen i minus eller pluss.

– Bibelskolene driver, stort sett alltid, helt på grensen.

Wilter er engasjert i telefonen med Vårt Land og forklarer at om en bibelskole dobler antall elever, vil skolen også ansette flere lærere. Dette for å øke oppfølgingen til hver elev.

– Vi ønsker ikke store overskudd, forteller han.

Mange lærere sagt at hvis det er trangt økonomisk er de villig til å droppe å sende faktura — Geir Wilter

– Ingen skoler har planer om å gi seg

Til tross for mange rød tall er ikke Wilter bekymret for at skolene vil vurdere å legge ned driften. Han beskriver at mange av bibelskolene har menigheter og eierorganisasjoner i ryggen, som er villig til å sponse driften i vanskelig tider.

– Av det jeg oppfatter, er det stor kampvilje. Lærere vil heller gå ned i stilling enn å gi seg.

ENGASJERT: Geir Wilter mener varierende årsresultat har flere forklaringer. (Privat)

Samme tendens beskriver han blant staben på OKS bibelskole.

– Her har mange lærere sagt at hvis det er trangt økonomisk, er de villig til å droppe å sende faktura. De sier de kan bidra et halvt eller helt år med ingen eller halv betaling.

Samtidig er Wilter klar på at det ikke vil være bærekraftig i lengden.

Også Thomas Vårlid, daglig leder på Ansgar Bibelskole, er tydelig på at det ikke er aktuelt å legge ned bibelskolen. Det til tross for underskudd på rundt tre millioner de siste tre årene.

Underskuddet dekkes inn av kutt i årsverk og at eier Misjonskirken Norge går inn og dekker for tapet.

– For inneværende år er målet å få inn en million kroner i gaver, der hoveddelen av dette kommer fra eieren vår.

– Bibelskolene burde vært flinkere

Wilter mener bibelskolene burde vært tydeligere i hva driften deres består av, men retter også pekefingre mot politikerne.

– Vi merker sterke politiske krefter som vil fjerne støtten helt eller kraftig. Bibelskolen mistet systemet der eleven får to studiepoeng, men det gjorde ikke folkehøgskolene, sier Wilter.

Han mener bibelskolene tilbyr dannelse og hjelper ungdommen å stå på egne bein. Han beskriver flere eksempler fra egen skole.

– Bare på de seks årene jeg har jobbet her har et titalls personer skaffet seg jobb og skattbar inntekt.

Det mener han gagner samfunnet som helhet.

– Vi ønsker å få folk tilbake i livet sitt.

Samtidig er Wilter tydelig på at mye av ansvaret ligger hos bibelskolene selv.

– Vi må bli flinkere til å vise verden hva vi driver med. Vi har vært for dårlig på å få vårt budskap ut til folket.

Han trekker også fram at det er god dialog med politikerne. Wilter føler at de blir invitert på møter, og at de ringer interesseorganisasjonene.

– Mange politikere ser oss, tross alt.