Den svenske pinselederen Lewi Pethrus (1884-1974) beundret Adolf Hitler.

Det påstod hans nærmeste medarbeider, Sven Lidman, i 1948. Nå raser debatten i Sverige: Hadde Lidman rett i sin anklage?

Spørsmålet har blitt reist av forskerne Tomar Poletti Lundström og Markus Lundström i en artikkel for Aftonbladet.

Gjennom forskningsprosjektet «Frikyrkan och Förintelsen» har de gått gjennom Pethrus sitt personlige bibliotek på retreat-stedet Nya Slottet i Linköping.

Blant de 6000 skriftene står Min Kamp av Adolf Hitler og Den internasjonale jøden av Henry Ford i bokhyllene. I en mappe Pethrus har kalt «Jødespørsmålet», ligger også den første svenske utgaven av Sions vises protokoll - et falskt dokument som skulle vise jødiske ledere sine planer om å gripe makten i verden og ødelegge kristen kultur.

Selv benektet Pethrus at han var antisemitt. I artikkelen spør forskerne hvorfor Pethrus samlet nazipropaganda og antisemittisk litteratur i biblioteket sitt.

LEDER: Lewi Pethrus var en markant lederskikkelse. (Vårt Land arkiv/Avisen Vårt Land)

Pinsepioner og politisk engasjert

Lewi Pethrus regnes som den svenske pinsebevegelsens første leder, og var en svært markant kristenleder. Han startet også opp den svenske avisa Dagen i 1945 og partiet Kristen demokratisk samling i 1964, i dag kjent som Kristdemokraterna.

I artikkelen i Aftonbladet trekker forskerne fram en rekke eksempler på «politiske antisemitter» og «radikalnasjonalister» Pethrus skal ha hatt kontakt med.

Forskerne viser også til at Pethrus allerede i sin første bok fremstilte samtidens jøder som fiksert på «penger og forretninger».

De mener Pethrus og Hitler delte samme beskrivelse av jødenes ønske om verdensherredømme. Men som et alternativ til Hitlers løsning på «problemet», erklærte pastor Pethrus i sin søndagspreken at man kunne «løse spørsmålet på en fredelig måte: gi dem Palestina», skriver de i artikkelen.

Da en jødisk kvinne i et brev stilte spørsmål ved om dette betød at jødene ikke var velkommne i Sverige, svarte pastoren:

– Alle burde vite at vi ikke er antisemitter.

I en lederartikkel i den svenske avisen Dagen førdømte Pethrus også den tyske nasjonalismens «voldsmentalitet, rasehat og raseoverlegenhet».

Får kritikk

Forskningsartikkelen i Aftonbladet har blitt kraftig kritisert i avisen Dagen, av kulturantropolog Jan-Åke Alvarsson, som leder Institutt for Pentekostale studier i Uppsala.

– De sier ikke direkte i artikkelen at Lewi Pethrus er nazist, men det antydes. Jeg synes det blir sensasjonspreget og ganske absurd. Pethrus jobbet hele livet for jødenes sak og mente at de hadde en spesiell rolle i endetiden før Jesu gjenkomst,» sier han til avisen.

Han er likevel enig med Lidman sitt utsagn om at Pethrus så opp til Hitler. Blant annet Hitler sin kamp for «god moral» og mot uanstendig litteratur, forteller han til Dagen.

Selv om Pethrus fordømte holocaust, mener forfatteren av artikkelen i Aftonbladet, Markus Lundström, at det er bemerkelsesverdig at Pethrus ikke brøt med sine radikalnasjonalistiske kontakter.

– Det er verdt å merke seg, spesielt med tanke på hvor raffinert pragmatiker han var på andre områder; han var vant til å tilpasse seg tidsånden, sier Lundström.