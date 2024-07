I 2022 var jeg festivalkunstner under Bergen kirkeautunnale, en årlig festival for kirkemusikk. Jeg fikk oppdraget med å fotografere kirkespir i Vestland fylke. Utover det hadde jeg frie tøyler.

I bildene har jeg bokstavelig talt lekt med skjæringspunktet mellom himmel og jord, nemlig spiret. Noen spir er små og enkle, andre er store og detaljrike. Felles for spir er at de troner øverst på kirketårnet. Spiret er høyest oppe og lengst borte. Likevel er spiret en svært viktig del av den arkitektoniske helheten.

For meg, som både er utdannet fotograf og urbanist, var dette en spennende anledning til å dokumentere og utfordre oppfattelsen av hva spir er og kan være.

Ingvild Constance Festervoll Melien ( Trond Myran Reksten)

Når man står langt unna, kan man samtidig være svært nærme — Ingvild Constance Festervoll Melien, fotograf

Ordet spir er for noen religiøst, eller kanskje et symbol på tiden. Andre igjen forbinder spir med natur. Det spirer og gror. I bildene har jeg lekt med spir og symbolikk. Jeg har aktivt brukt speilbilder, refleksjoner og andre elementer for å ramme inn de ulike spirene og gi de en kontekst.

Dale kyrkje i Vaksdal (Ingvild Constance Festervoll Mel)

Vaksdal kyrkje (Ingvild Constance Festervoll Melien)

Eidsland kapell i Vaksdal (Ingvild Constance Festervoll Mel)

Rent praktisk er det vanskelig å komme nær et spir. Med unntak av spiret til Johanneskirken, som for tiden er tatt ned i forbindelse med reparasjon (for øvrig en sjelden anledning til å komme tett innpå et spir), ble bildene til fotoutstillingen tatt med telelinse. Fotografiet som medium gir mulighet til å eksperimentere med komposisjon, vinkler, lys, rom og linjer. Når man står langt unna, kan man samtidig være svært nærme.

Kanskje kan bildene gi et nytt blikk på hva spir kan være? Løft blikket neste gang du er ute og se opp på alle de forskjellige spirene som finnes.

Nykirken i Bergen (Ingvild Constance Festervoll Mel)

Johanneskirken i Bergen (Ingvild Constance Festervoll Mel)

Stamnes kyrkje i Vaksdal (Ingvild Constance Festervoll Mel)

Salhus kirke i Bergen (Ingvild Constance Festervoll Mel)

Domkirken i Bergen (Ingvild Constance Festervoll Mel)

Mo kyrkje i Modalen (Ingvild Constance Festervoll Mel)

---

Om fotografen

Ingvild Constance Festervoll Melien (f. 1988) er utdannet fotograf, urbanist og geograf. Hun jobber som urbanist, fotograf og journalist innen presse, dokumentar, forskningsformidling og byplanlegging.

Melien har base i Bergen, med hele verden som arbeidssted. Hun leverer jevnlig stoff til rikspressen og har de siste årene vært med på en rekke bokutgivelser.

I 2015 ble Melien nominert til beste fotografi på verdensbasis av International Network of Street Papers (INSP) for et bilde som illustrerer legemangel i Malawi. «Spir» er hennes syvende separate fotoutstilling.

---