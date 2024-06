Kampen om Kristen-Norge

Jesus elsker alle fugla / alle fugla på vår jord / Han synes gul og svart er bra / halleluja trallala / Jesus elsker alle fugla på vår jord

På andre siden av fotballbanen svares det:

Bibel, bønn og kirkekaffe

SHALALA: Kååååååffa i rødt og hvitt. Shalalalalalalalalalalaala. Tekst hentet fra Profetenes liste over salmer (Sindre Deschington)

«Av alle uviktige ting i verden er fotball det viktigste». Det er mange som mener Pave Johannes Paul II hadde rett, og et par av dem er samlet på Åråsen, under det Vårt Land heretter omtaler som kristenoppgjøret i norsk toppfotball.

Til og med Lisa Børud er på tribunen denne dagen.

Lillestrøm sportsklubb (LSK) har fått noe sjelden hjelp denne varme junikvelden når Eliteserien dras i gang igjen. Selv om det er litt uvisst om det er Gud og hvermann som har møtt opp, kan Vårt Land i alle fall slå fast at LSK får god hjelp på gressmatta av Oslo Kristne Senter (OKS). De sponser fotballklubben, og stiller mannsterke opp for å overvære kristenoppgjøret.

HALLELUJA, TRALLALA: «This means more» er et av ordtakene Liverpool bruker, men det gjelder for gjengen på Åråsen også. (Sindre Deschington)

På hjemmebane møter de gulkledde de hvite og rød KFUM-kameratene (Kåffa). Etter at mirakelklubben kvalifiserte seg til eliteserien har selv utenlandske medier skrevet om klubben som må krysse et fotgjengerfelt for å komme seg fra garderoben til gressmatta.

Det er duket for toppoppgjør.

---

LSK, Kåffa og fotballterminologi

Lillestrøm sportsklubb er sponset av Oslo kristne senter.

Kanarifugla, ofte forkortet til Fugla er kallenavn på selve klubben og spillerne.

Supporterklubben til LSK heter Kanarifansen.

KFUM-kameratene er en fotballklubb stiftet av KFUK– KFUM, og er tuftet på kristne verdier.

Supportergjengen til KFUM-kameratene heter Profetene.

---

– Klokka elleve er ikke noe problem for barn

Før kampen står hovedpastor i OKS, Thomas Åleskjær, på scenen under gudstjeneste, som oppvarming til kampen. Tidligere i år ringte de fra LSK til Åleskjær. Fotballaget håpet at menigheten kunne mobilisere supportere til kampen mot Kåffa.

Som sagt så gjort.

I løpet av uka arrangeres den årlige barnecampen, der 450 barn er i sving fra mandag til fredag. I tillegg arrangeres det gudstjenester på kveldstid, og det er etter denne at kirkegjengerne blir busset til stadion.

Fra scenen er Åleskjær klar på at det er sunt for menigheten å være på fotballkamp.

– Vi skal synge av full hals, men det er kanskje ikke alle sangene du vil være med på.

Han forklarer at den hardeste kjernen av Kanarifansen «banner og styrer».

KANARIFANSEN: Gjengen fra OKS er glad for å være med, men ikke på alt. (Sindre Deschington)

– Men det har’u bare godt av, sier han muntert til menigheten.

Til tross for at kampen ikke starter før 21:15, er Åleskjær tydelig på at det bør gå bra å ha med barn på fotballkampen.

– Vi håper jo folk tar en spansk en og har ungen oppe seint, sier han til Vårt Land før han legger til:

– Klokka elleve er ikke noe problem for barn i andre kulturer.

Og det får pastoren rett i. Det samlede antallet fra OKS ender på rundt 220 personer, omtrent like mange som var med på gudstjeneste rett før kampen.

– Jeg synes dette er en artig ting å gjøre på en av disse festivalkveldene. Det er fint at vi også er utenfor kirkas fire vegger, sier Åleskjær til Vårt Land.

Hva synes supporterne?

Kampen starter med et brak. Kanarifansen kaster ut et tre-sifret antall tennisballer på fotballbanen og roper «Hater, hater, hater jævla VAR». Kampen blir stoppet, og banneret hvor det står «Jesus elsker alle fugla» er ikke lenger å se.

VAR-PROTEST: Kanarifansen var ikke nådig i dommen sin mot videoassistert dømming. (Sindre Deschington)

Etter en halv omgang med sjanser i begge retninger er det «Fugla» som får kula i nettet først. Ikke lenge etterpå tar OKS ordet, og drar i gang den selvlagde supportersangen «Jesus elsker alle fugla», til melodien til «Jesus elsker alle barna».

På skyggesiden av banen står fanskaren til Kåffa, Profetene.

– Fikk du med deg hva som skjedde på andre siden av fotballbanen?

Midt i står Magnus Engebretsen (21). Han drar litt på det, og sier med karakteristisk supporterstemme som bærer preg av roping over lengre tid, at han har sett banneret.

TRØKK: KFUM-supporter Magnus Engebretsen synger av full hals. (Sindre Deschington)

– Det er kult, vi er en annerledes klubb. Vi prøver å være snille mot alle, og vi godtar banneret. Vi tar det som at de ser på oss som et verdig motstanderlag i Eliteserien.

– Vet du hvem som står bak?

– Nei.

– Det er OKS, som sponser klubben.

– Da er det i hvert fall kult! Det er kult med kristenmiljø i fotballen også, at det ikke bare er «harry, harry».

Det er lov å heie på LSK akkurat i dag

I pausen huker Vårt Land tak i Marcus (10) og storebror Oliver Lunde (11, men han blir 12 i juli, får vi vite), for å prate litt om kampen.

– Hva synes dere om førsteomgang, gutter?

– Veldig bra. Det er 1-0.

BRØDRE: Marcus Lunde (t.v) heier egentlig på Vålerenga, men bedyrer at det også er lov å heie litt på LSK denne dagen. Oliver (t.h) spår 3-1 til «Fugla» (Sindre Deschington)

– Det er ikke første gang dere er her, kanskje?

– Nei, jeg har vært her minst 100 ganger, eller noe sånn, følger Oliver opp.

Lillebror Marcus heier egentlig på Vålerenga, men sier det er lov å heie på LSK akkurat i dag.

– Hele OKS heier jo på LSK, sier han, i et slags forsvar.

– Hva tror dere stillingen blir?

Oliver tror «Fugla» kommer til å vinne 3-1, mens Marcus spår 2-1.

De siste skal bli de første, og det er Marcus som får rett.

Skepsis som ble til kjærlighet

Åleskjær er veldig fornøyd med samarbeidet Oslo Kristne Senter har med LSK.

– Det ble møtt med en viss skepsis, men det ble til et kjærlighetsforhold, forteller han.

KJÆRLIGHET: OKS er på tribunen, og viser kjærlighet både til Jesus og «Fugla» (Sindre Deschington)

I 2002 ville OKS inn som draktsponsor for kanarifuglene. Det ble mye styr rundt den nye sponsoren, og styret i klubben sa først nei til menigheten. Så ble de likevel tatt inn i varmen, og etter noen års opphold har de siden 2019 likevel fått sponse klubben og er nå stolt samarbeidspartner.

– Siden har det vært full backing og kjærlighet.

Og apropos kjærlighet:

– I fjor hadde jeg en vigsel på torget i Lillestrøm, i forbindelse med cupfinalen, forteller han.

– Hvilket resultat håper du på?

– Jeg tror LSK vinner 3-1 og at det blir fuglafest.

Kampen endte 2-1, men fuglafest ble det likevel.