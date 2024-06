Metodistkirken forlenger fristen for å melde seg ut

Et knapt flertall i Metodistkirken har godtatt et forslag om å forlenge utmeldingsfristen. Vedtaket ble gjort med 50 mot 45 stemmer under årskonferansen i helga. 20 avstod fra å stemme.

Bakgrunnen er en opprivende strid om likekjønnedes mulighet til å inngå ekteskap og ha vigslede stillinger.

Til nå har menigheter som ikke ønsker å gå i en liberaliserende retning, hatt mulighet til å melde seg ut og samtidig ta med seg kirkebygg og eiendom.

Fristen for å melde seg ut med disse gode betingelsene, gikk ut før årskonferansen. Denne fristen blir nå altså forlenget.

Kirkeleder: Vi trenger dem

– Jeg tar vedtaket til etterretning og håper på en god prosess i menigheten fram mot valg om tilhørighet. Jeg håper og tror de fortsatt finner at rommet er stort nok til å bli værende. Vi trenger dem.

Det sier Emil Skartveit, daglig leder i Metodistkirken Norge. Han og Hovedstyret gikk på et nederlag under avstemmingen.

Forslag fra Flekkefjord ble vedtatt

Forslaget som fikk flertall, kommer fra Metodistkirken i Flekkefjord. De ba årsmøtet om å forlenge fristen for å melde seg ut, så tett som mulig opp mot neste års møte for nord-europeiske kirker. Denne skal arrangeres i april.

Tidligere har menigheten sagt at de mener fristen ble formidlet brått og mangelfullt.

– Det ble i fjor ikke kommunisert tydelig at det her var en frist 26. april, har Einar Christian Drange tidligere sagt til Vårt Land.

Drange er prest og daglig leder i Metodistkirken i Flekkefjord. Drange har tidligere fortalt Vårt Land at de ikke har hatt noen avstemming om saken i menigheten, og at han derfor ikke har noen formening om hvorvidt det er mange som kan tenke seg at menigheten bryter med trossamfunnet den tilhører.

Einar Christian Drange er prest og daglig leder i metodistkirken i Flekkefjord. (Metodistkirken i Flekkefjord)

Menighetens hovedanliggende har vært å få tid til å gjennomføre en grundig prosess.

– Vi fikk vite om fristen først i mars, da det ble formidlet i et brev til nettverket Connect Metodist, og det var slik vi ble kjent med den fristen, sa Drange.

Connect Metodist er et nettverk for metodister med et konservativt samlivssyn, som Drange er medlem i.

Bakgrunn: Internasjonal splid

Det har de siste årene vært splid i metodistkirken, både nasjonalt og internasjonalt. Uenigheten har handlet om hvorvidt likekjønnede skal kunne gifte seg i trossamfunnet, og om homofilt samlevende skal kunne ha vigslede stillinger.

Nå er det både i Norge og i den internasjonale sammenslutningen United Methodist Church en tydelig liberaliserende dreining, og som et kompromiss har da menigheter som ikke ønsker å ta del i denne utviklingen fått mulighet til å melde seg ut – og ta med seg kirkebygg og eiendom, selv om eiendommene formelt tilhører trossamfunnet.

I Norge er det Metodistkirkene i Hammerfest og Hvittingfoss som har besluttet at de vil skille seg ut og heller gå til Pinsebevegelsen. De fikk godkjent sine utmeldelser under årsmøtet i helga.

Hovedstyret var imot forlengelse

I sin innstilling til årskonferansen skrev hovedstyret at det kun er årskonferansen som kan godkjenne en avtale om å forlate Metodistkirken, og at et forslag om å delegere dette ansvaret bort fra Årskonferansen derfor ikke er gyldig.

Hovedstyret oppfordret også Årskonferansen til å stemme ned forslaget fra Flekkefjord-menigheten, om å arrangere et ekstraordinært årsmøte for å håndtere nye utmeldingssøknader før april neste år.

I sin innstilling skrev de: «Hovedstyret anser at menighetene er gitt nok tid, at det for fellesskapets beste er naturlig å lukke muligheten til å melde menigheter ut av Metodistkirken etter årets Årskonferanse.»

Dette vedtok Metodistkirken

Ordlyden på vedtaket i helga, er som følger:

1. Det avholdes en ekstraordinær årskonferanse digitalt, i forkant av Sentralkonferansen 2025.

2. Kun saker som omhandler menigheter som ønsker å forlate Den norske årskonferansen vil bli behandlet.

3. Om den ordinære årskonferansen i 2025 blir avholdt før Sentralkonferansen 2025, så bortfaller den ekstraordinære årskonferansen.

Nominerte kandidater til biskop

Under årsmøtet i helga ble det også nominert to kandidater til biskopsvalget som skal skje på sentralkonferansen 2025.