Kirke i USA med 14 millioner medlemmer fordømmer prøverørsbehandling

– Det er liv som blir til i et laboratorium, men som ikke får vokse opp.

Slik beskriver generalsekretær i Menneskeverd, Morten Dahle Stærk, praksisen med at befruktede egg blir destruert.

Forrige onsdag var over 10.000 delegater fra det største protestantiske kirkesamfunnet i USA, Southern Baptist Convention, samlet i byen Indianapolis for sitt årlige møte. Her ble det bestemt at kirken fordømmer prøverørsbehandling.

Prøverørsbehandling, eller in vitro-fertilisering (IVF), er eggceller, hentet ut fra eggstokkene til kvinnen, som føres sammen med sæd fra kvinnens mannlige partner eller fra en donor, i et prøverør der befruktningen kan skje, skriver Store norske leksikon.

– Det er et påbegynt menneskeliv

I februar slo høyesterett i Alabama fast at et befruktet egg (embryo) i et prøverør er det samme som et barn.

Dommen i Alabama kom på bakgrunn av at tre familier saksøkte en fertilitetsklinikk for å ha ødelagt en rekke av deres befruktede egg ved et uhell.

Southern Baptist Convention viser til at ved en prøverørsbefruktning dyrker man gjerne flere befruktede egg, men at det vanligvis kun settes inn ett eller to befruktede egg i livmoren. De andre befruktede eggene kan fryses ned for senere bruk i fem år. Deretter blir de som oftest kastet eller brukt til forskning.

I Norge var livsvernbevegelsen fra starten kritisk til prøverørsbehandling.

– Det er et påbegynt menneskeliv. Da må det ha noen grunnleggende rettigheter hvor retten til liv er det viktigste, sier Morten Dahle Stærk.

Samtidig mener han det er vanskeligere å avvise IVF-metoden nå.

– Teknologien har endret seg og man kan i prinsippet befrukte bare de eggene som man har som intensjon at skal vokse opp, sier han.

I dialog med sykehuset kan man være med å bestemme hvor mange egg man ønsker å befrukte og sette inn i livmoren.

Forsker og overlege ved fertilitetsavdelingen Sør, Hans Ivar Hanevik, forteller at de ønsker å ta hensyn til ufrivillige barnløse med behover basert på livssyn.

– Samtidig er det noen pasienter som har ønsker som vil føre til så lav sjanse for å lykkes at vi ikke kan gå med på det.

Han tror det blir kastet flere embryoer nå enn før på grunn av at de setter færre inn i livmoren.

– Vi har blitt flinkere til å se hvilke embryoer som har mulighet til bli til en graviditet, og slipper dermed å sette flere enn ett eller to inn i livmoren. Før døde flere befruktede egg inne i livmoren, nå dør flere i laboratoriet, forteller Hanevik.

Imot abort- for IVF

Southern Baptist Convention har over 50.000 kirker og over 14 millioner medlemmer.

Fordømmelsen til det protestantiske kirkesamfunnet har ingen direkte konsekvenser for medlemmene. Gruppen har likevel stor innflytelse på mange republikanere, og det kan tenkes at vedtaket i kirken skaper en type bevisstgjøring rundt IVF som gjør at flere stater vedtar en lovendring slik som Alabama, mener filosof og samfunnsviter Henrik Syse.

Samtidig tror han ikke bevisstgjøringen kommer til å endre de fleste republikanernes syn på IVF.

– Prøverørsbehandling er utbredt i USA, som i mange andre land. Mange konservative republikanere som er imot abort, har likevel et moderat syn på IVF, sier Syse.

Ifølge U.S. Department of Health and Human services var rundt 2,3 prosent av de nyfødte i USA i 2021 ført frem ved hjelp av prøverørsbehandling. I Norge er andelen av de nyfødte på omkring fem prosent, ifølge Store norske leksikon.

– Hva slags gudebilde vil vi ha?

Therese Marie Ignacio Bjørnaas er katolikk og en av kvinnene i Norge som har ført frem barn ved hjelp av assistert befruktning. Behandlingen godtas ikke ifølge Den katolske kirke sin offisielle lære på grunn av at forplantningen er atskilt fra kjærlighetsakten, og at de ser på ethvert destruert embryo som tapt menneskeliv.

Therese Marie Ignacio Bjørnaas (Privat)

Bjørnass strevde med å få barn i mange år og ønsket derfor å finne Guds velsignelse for IVF-prosessen.

– Som kristen setter man som oftest Gud høyest i sitt liv. Samtidig har du noe du ønsker over alt på jord: Å få barn.

Bjørnaas delte ikke samme syn som den katolske kirke på når et menneskeliv starter, men gikk runder med kirkens syn på at sex kun for kjærlighet, uten å være åpen for reproduksjon, er umoralsk. Avgjørende ble hva slags gudebilde hun ønsket å ha.

– Jeg kom fram til at Gud bare er kjærlighet og at han ønsker at jeg skal være lykkelig, sier hun.