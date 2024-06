Hemsedal høyfjellssenter med underskudd. Igjen

«Vi merker dyrtida. Alt koster mer», forklarer Gudmund Juliebø.

Han er daglig leder på Hemsedal Høyfjellssenter, som nå «frir til venner av stedet». Det er en bibelskole, hotel og kurssted med kristen profil. De trakk seg ut av Krik i 2019.

Nå har senteret satt i gang en fastgiveraksjon for å få inn mer penger.

Senteret hadde et underskudd på 162.257 kroner i 2022, og 659.000 kroner i 2023.

Juliebø var opptatt med dugnad da Vårt Land kontaktet ham, og han har derfor svart på e-post.

På spørsmål om fastgiveraksjonen er for å få i gang flere prosjekter eller for å sørge for at skolen overlever svarer han følgende:

«Overlevelse er et sterkt ord. Vi er IKKE nedpå stålet. Hemsedal Høyfjellssenter er et hotell, kurssted og bibelskole i ett, så bibelskolen er en integrert del av driften. Vi tilbyr korttids-bibelskolekurs, og det er lite offentlige støtteordninger for den type kurs. Å utvikle stedet og stedets tilbud bare gjennom vanlig drift er ikke lett.»

---

Hemsedal Høyfjellssenter

Hotell, kurssted og bibelskole i ett i Lio i Hemsedal

Trakk seg ut av Krik da de åpnet for homofile og samboere som frivillige ledere

Har startet fastgiveraksjon etter to år med underskudd

---

Trakk seg ut av Krik

Hemsedal Høyfjellssenter var fram til 2019 en del av Krik, men trakk seg ut etter det mye omtalte samlivsvedtaket, der Krik åpnet for homofile og samboere som ledere.

Juliebø er tydelig på at det ikke har påvirker driften at Krik ikke lenger er med som eiere. Han skriver at Krik har like mange arrangement på senteret nå, som før Høyfjellssenteret trakk seg ut.

«Og vi har også hatt fulle bibelskoler, leirer og kurs etter 2019. Med noen unntak og litt årlige svingninger vil jeg si at leirer, kurs og fjellbibelskolekurs hos oss er godt besøkt og tilbudet blir stadig utvida. Nå i sommer med bibelskole/disippelkurs for tenåringer, 15-19 år. Noen av arrangementa våre har lange ventelister, og noen blir fulle en time etter at påmeldingen legges ut. Det er ordentlig moro!»

Vanskelig økonomi

Senteret har gått 821.000 kroner i minus de siste to årene, og Juliesbø er tydelig på at de ikke har råd til det for mange ganger.

OPTIMIST: Juliebø tror 2024 blir bedre enn fjoråret. (Stein Gudvangen, KPK.)

«Mange økonomiske uår a la 2023 hadde vi ikke klart, max 2-3 kanskje.»

Men han virker likevel å være optimist:

«Det ser lysere ut for 2024, og vi har et godt håp om balanse. Vi har forresten ledig for bryllup eller lignende helga 30. august – 1 september om noen vil hive seg rundt.»