Fotballfeberen koker i Tyskland i disse EM-dager, noe også Tysklands to største kirkesamfunn bærer preg av.

For på fotball-EMs første dag, fredag, samlet katolikker og protestanter seg om en stor, økumenisk fotball-gudstjeneste i den katolske kirken St. Michael i München.

Det kommer til å bli mange skuffelser under dette EM. Tilslutt vinner bare ett lag. Men vi håper og ønsker – spesielt som kristne – at det som skal dominere er spilleglede og samhold — Stefan Oster, biskop i bispedømmet Passau i Bayern

Det melder den svenske avisa Dagen, som omtalte saken først.

Der talte biskop i bispedømmet Passau i Bayern, Stefan Oster:

– Det kommer til å bli mange skuffelser under dette EM. Tilslutt vinner bare ett lag. Men vi håper og ønsker – spesielt som kristne – at det som skal dominere er spilleglede og samhold.

I tillegg til å være biskop, er han også den katolske biskopkonferansens såkalte «sportsbiskop» – en biskop med et spesielt engasjement og interesse for idrett, og kombinasjonen av tro og idrett.

SPORTSBISKOP: Tyske Stefan Oster er «sportsbiskop» i den tyske biskopkonferansen i Den katolske kirke. Han mener fotballgleden ikke forvitrer av tap. (Marko Orlovic)

Han ser frem til EM-måneden og sa under sin preken at han håper at selv taperlagene vil kunne holde på fotballgleden:

– Et nederlag i fotball verken betyr slutten, eller tar bort skjønnheten, kraften eller gleden i spillet.

Produserer opplegg til sportsgudstjenester

I tillegg til å gå sammen om messefeiring, har de tyske kirkesamfunnene også laget en egen nettside med opplegg om tro og idrett som tyske kirker kan bruke på gudstjenester og ellers under EM.

På nettsiden skriver de blant annet:

«Her kan dere finne ideer eller inspirasjon til hvordan dere kan dele den doble entusiasmen med andre: I gudstjenester, på gata, på internett – og hvordan vi kan møtes som en troende familie under EM 2024».

---

FOTBALL-EM 2024

Europamesterskap i fotball for herrer.

Avholdes i Tyskland fra 14. juni til 14. juli.

Fotball-EM arrangeres av UEFA hvert fjerde år.

Årets kamper spilles blant annet i München, Frankfurt, Dortmund og Hamburg. Finalen spilles på Olympiastadion i Berlin.

---

Reagerte på rasistisk undersøkelse

Nettsiden bruker de også til uttalelser som omhandler EM og sport forøvrig.

Den evangeliske kirkens idrettsansvarlige, Thorsten Latzel, kom blant annet med en uttalelse etter at en ny, tysk undersøkelse viste at hver femte tysker ville ha «flere hvite spillere» i fotballen.

I uttalelsen sier han:

– Det undergraver idrettens integrerende idé, og har ingenting i vårt samhold å gjøre, og går i mot den kristne troen.

ØKUMENIKK: På fotball-EMs første dag møttes representanter fra den katolske og protestantiske kirke, og fra idrett, politikk og samfunnsliv til økumenisk gudstjeneste i St. Michael i München. (Marko Orlovic)

Latzel var også blant deltakerne under den økumeniske gudstjenesten fredag, og skriver på nettsiden til kirkesamfunnene at fotballglede og Gud henger sammen:

– Jeg hilser til alle oss som elsker fotball og som tror at fotballglede har med Gud å gjøre.

Gratis overnatting til supportere

Foruten de nevnte initiativene, har også kirkesamfunnene gått sammen om å lage en egen tjeneste der familier som vil tilby gratis overnatting kan kobles med fotballsupportere under mesterskapet.

– For oss som er kristne, er gjestfrihet en del av vår tro, skriver Latzel, og henviser til Hebreerbrevet (13,2).

– Vi ønsker alle som vil oppleve et mangfoldig samfunn velkommen, heter det på kirkens nettside.