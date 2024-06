Under helgas rådsmøte for den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas Norge tok stiftelsens avtroppende styre til orde for å hyre et eksternt firma til å gjennomgå den mye omtalte saken om arbeidsavtalene til tidligere generalsekretær Martha Skretteberg.

Det avtroppende styret har fått hard kritikk etter at de inngikk en gunstig sluttavtale med Skretteberg før påske (se faktaboks). Rådsmøtet, som er Caritas’ årsmøte, ble en anledning for styret å redegjøre for og diskutere saken med representanter for landets katolske menigheter.

– Rådsmøtet så positivt på forslaget vårt, slik jeg oppfatta det, sier Katarina Pajchel, tidligere fungerende leder i det avtroppende styret.

Caritas’ nye generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys forteller også at forslaget ble godt tatt imot.

– Jeg har ikke noen detaljer om hvordan den eksterne gjennomgangen blir ennå. Men den skal ende opp med noen læringspunkter for det nye styret, sier Joys.

På rådsmøtet ble det valgt et nytt styre og styreleder. Det blir deres jobb å ta anmodningen om en ekstern granskning videre. Pajchel ble for øvrig gjenvalgt som styremedlem og vil være med på det videre arbeidet.

---

Slik ser avtalen ut

I en retrettavtale inngått flere år etter at Skretteberg ble ansatt i 2011, ble hun enig med styret om at hun kunne gå inn i andre stillinger i Caritas Norge, med samme lønns- og arbeidsvilkår som i generalsekretærstillingen.

Organisasjonen har ikke vært orientert om retrettavtalen før i slutten av mars i år.

Da Skretteberg ønsket å gå av som generalsekretær, opprettet styret et nytt oppdrag til henne i hennes fødeland, Colombia. Oppdragets varighet er ett år, med samme lønnsvilkår som før, altså 1,17 millioner kroner.

Skretteberg får dessuten de vanlige betingelsene som andre utenlandsutsendte, som dekning av boutgifter.

Skretteberg får også en sluttpakke på 1.965 millioner kroner for å avslutte arbeidsforholdet innen 1. desember 2024. Avtalen er datert til slutten av mars i år.

---

Dette er saken

Før påske kunne Vårt Land avsløre at tidligere generalsekretær i Caritas Norge, Martha Skretteberg, har fått en gunstig sluttpakke.

Katarina Pajchel, tidligere fungerende styreleder i Caritas Norge, nå styremedlem. (Sta. Katarinahjemmet )

Mange i Caritas reagerte, og en anonym ansatt kalte pengesummen for et «moralsk svik mot verdens fattige».

Reaksjonene førte til slutt til at Caritas Norges tidligere styreleder Stian Berger Røsland trakk seg i slutten av april, mens resten av styret stilte sine plasser til disposisjon. I den forbindelse sa styret at de hadde inngått sluttavtalen fordi de var bundet av en tilleggsavtale fra 2017, en avtale som var ukjent for styret fram til i fjor.

Pajchel benyttet rådsmøtet som en anledning til å redegjøre for det tidligere styrets vurderinger.

– Vi formidlet og redegjorde for informasjon som allerede er kjent, men det er ikke alle på rådsmøtet som har fulgt med på saken i media. Vi gikk gjennom bakgrunnen for sluttavtalen og når vi fikk vite om tilleggsavtalen. Videre fortalte vi om hva Skrettebergs spesialoppdrag i Colombia går ut på, sier Pajchel.

Etter redegjørelsen fulgte det en diskusjon.

– Det kom spørsmål om hvilke vurderinger vi hadde gjort, om selve oppdraget og om kostnadene knytta til sluttavtalen. At det stilles spørsmål til vurderingene vi har gjort, er jo åpenbart. Rådsmøtet var både tid og sted å ta denne diskusjon på.

Joys: – Konstruktiv stemning

Generalsekretær Joys forteller at det ble uttrykt kritikk mot det tidligere styret under rådsmøtet.

– Ble tilstedeværelsen til Martha Skretteberg eller tidligere styreleder Stian Røsland Berger etterlyst?

– Det kan jeg ikke huske.

Joys forteller at årets rådsmøte generelt var preget av en engasjert og konstruktiv stemning.

– Det kom særlig mye positive tilbakemeldinger på vårt konkrete arbeid ute og hjemme, og det ble gitt mye ros til kompetente medarbeidere i Caritas.

VIDERE ARBEID: – Det blir det nye styret som må finne detaljene i den nye eksterne gjennomgangen og det kan godt hende at det havner mitt bord med tanke på hvordan vi skal gjøre ting rent praktisk, sier generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys. (Erlend Berge)