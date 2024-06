– Jeg spurte min Herre om et sted jeg kunne samle inn penger for arbeid i Nepal, samle mennesker og jobbe for klima og miljø.

Med denne bønnen startet tidligere misjonær i Nepal, Kristin Bøhler, bruktbutikken Galleri Bekkestua i oktober 2021 – med hjelp fra misjonsorganisasjonen Normisjon.

Det har lønnet seg.

I 2023 hadde bruktbutikkene til Normisjon en omsetning på litt over 10 millioner kroner til sammen. Salgsinntektene har økt med fem millioner fra året før.

Totalt ble overskuddet på rundt 3,5 millioner kroner. Det skriver økonomisjef i Normisjon Eivind Milton Saaghus i en e-post til Vårt Land.

Overskuddet har gått til Normisjons arbeid både her hjemme og ute i verden.

To nye butikker åpner snart

– Vi skulle gjerne sett at vi hadde hatt et enda større overskudd i 2023 og jobber hele tiden med å øke lønnsomheten. Jo flere butikker vi klarer å etablere jo flere synergier får vi og jo større overskudd, sier Saaghus.

Kommende høst satser Normisjon på to nye bruktbutikker, en på Mysen og en i Arendal. Tidligere i år åpnet de også nye butikker på Jæren og i Førde.

– Vi har stor tro på at de økonomiske bidragene fra butikkene kommer til å bli en viktig inntektskilde for misjonsarbeidet vi driver i tiden fremover, sier Saaghus.

OPP: Pilene peker oppover for bruktbutikkene til Normisjon. Størst overskudd har de hatt på Galleri Bekkestua i Bærum hvor Bjørg Ottersen (t.v.) og Eva Korslund Hauge (t.h.) er frivillige. (Erlend Berge)

Møteplass

De frivillige i bruktbutikken på Bekkestua merker at salget går godt.

I 2023 solgte de rundt 36.000 varer.

Med mange sitteplasser, kjeks og kaffe, bønnerom, lekerom og bokkafé, er det lagt til rette for at frivillige og kunder i alle aldre kan bli kjent.

BØNNEROM: I Galleri Normisjon Bekkestua finner du et bønnerom hvor du blant annet kan ta med deg en velsignelse hjem. (Erlend Berge)

– Her møtes blant annet en mannsgruppe som har peiling på antikviteter. De ble kjent her, sier Bøhler.

Hun forteller at hun ofte får hjelp av karene med å sette riktig pris på varer.

Og Bøhler har gjort god butikk: Galleri Bekkestua leverte det beste resultatet i 2023 med en omsetning på ca. 2,1 millioner kroner, hvorav rundt 1 million kroner ble igjen etter totale kostnader. Her har overskuddet gått til sykehus i Nepal og arbeid i Haslum menighet.

Butikksjefen tror et møtested som dette er viktig i Bærum.

– Dersom man ikke har hund eller barn her er det ikke så lett å bli kjent med andre.

Dyre merker til lave priser

Også når Vårt Land er på besøk er det fullt av liv i butikken.

Den tidligere misjonæren og butikksjefen tror lite konkurranse i området, sentral plassering, samt inngang for rullestolbrukere gjør at Galleri Bekkestua skiller seg ut blant de andre bruktbutikkene i Normisjon. I tillegg synes hun det leveres mye fint med god kvalitet – mye av dyre merker.

– Det er vel kanskje litt typisk for dette området, smiler hun lurt.

Likevel har Galleri Bekkestua klart å holde prisene nokså lave. Bøhler forteller at flere velger Bekkestua framfor bruktbutikkene i Oslo på grunn av pris.

Amalie Røshold er en av dem. Hun tror det har blitt mer trendy med brukt, samtidig som hun tror folk ikke nødvendigvis kjøper mindre nytt.

KUNDE: Amalie Røshold besøker Galleri Normisjon på Bekkestua. (Erlend Berge)

Populært med brukt

Forbruksforsker Torvald Tangelando og forsker på bærekraft og tekstil, Kirsi Laitala kan bekreftet det Røshold observerer.

– Noen kjøper for eksempel nytt friluftsutstyr, selger det brukt og kjøper nytt igjen, sier Tangeland.

Laitala sier at det trengs redusering i totalforbruk for at kjøp av brukte tekstiler skal ha noe miljøgevinst.

Torvald Tangeland (t.v.) og Kirsi Laitala (Press)

Likevel har importen på klær ligget stabilt de siste årene, til forskjell fra de siste 20 årene hvor importen har økt hvert år.

– Det kan være påvirket av koronapandemien, men er uansett godt å se, sier Laitala.

Hennes inntrykk er at det blir flere bruktbutikker i Oslo sentrum.

Nå skal en av Normisjons bruktbutikker i Oslo flyttes til bruktbutikkenes eldorado: Grünerløkka.

Daglig leder for bruktbutikkene i Normisjon, Anita Næss Thorängen, tror konkurransen fra andre butikker ved det nye lokalet likevel kan skape en vinn-vinn-situasjon.

– Folk kommer til Grünerløkka for å kjøpe brukt og drar da ofte innom flere butikker, forklarer hun.

LEK: Tatiana Baier pleier å ta med sønnen og datteren Vera når hun leverer og kjøper klær. Her leker barne og bruker tilbudet om kjeks hyppig. (Erlend Berge)

Fram til åpning av de nye butikkene er en av jobbene å skaffe frivillige. Det er ikke tvil om at de frivillige på Bekkestua vil anbefale arbeidet.

– Det er veldig meningsfylt! Her kan man bidra samtidig som man har det morsomt med kollegaer og kunder, sier frivillig på Galleri Bekkestua, Eva Korslund Hauge.