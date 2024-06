Metodistmenighet vil forlenge fristen for å kunne tre ut av kirken

– Det ble i fjor ikke kommunisert tydelig at det her var en frist 26. april, sier Einar Christian Drange, som er prest og daglig leder i Metodistkirken i Flekkefjord.

Menigheten har nå sendt en sak til Metodistkirken i Norge sin årskonferanse, som begynner fredag 21. juni.

Her ber de om at fristen for å søke om å få tre ut av trossamfunnet forlenges så tett opp mot den internasjonale sentralkonferansen som mulig. Konferansen avholdes i april neste år, og er for metodistkirker i hele Nord-Europa.

– Har fått nok tid

Hovedstyret, på sin side, oppfordrer i sin innstilling om å stemme ned forslaget fra menigheten i Flekkefjord.

De mener «at menighetene er gitt nok tid, og at det for fellesskapets beste er naturlig å lukke muligheten for å melde menigheter ut av Metodistkirken etter årets årskonferanse».

Drange stiller seg kritisk til det han beskriver som for dårlig tid:

– Vi fikk vite om fristen først i mars, da det ble formidlet i et brev til nettverket Connect Metodist, og det var slik vi ble kjent med den fristen, sier han til Vårt Land

Connect Metodist er et nettverk for metodister med et konservativt samlivssyn, som Drange er medlem i.

SPLITTET: Metodistkirken har de siste årene diskutert likekjønnet vigsel både i Norge og i andre land. En liberalisering er på vei i kirkesamfunnet. Det har ført til at to av menighetene har meldt overgang til Pinsebevegelsen. (Caroline Teinum Gilje)

Del av en global konflikt om samliv

Det har de siste årene vært splid i metodistkirken, både nasjonalt og internasjonalt.

Uenigheten har handlet om hvorvidt likekjønnede skal kunne gifte seg i trossamfunnet, og om homofilt samlevende skal kunne ha vigslede stillinger.

Nå er det både i Norge og i den internasjonale sammenslutningen United Methodist Church en tydelig liberaliserende dreining, og som et kompromiss har da menigheter som ikke ønsker å ta del i denne utviklingen fått mulighet til å melde seg ut – og ta med seg kirkebygg og eiendom, selv om eiendommene formelt tilhører trossamfunnet.

I Norge er det Metodistkirkene i Hammerfest og Hvittingfoss som har søkt om å få skille seg ut og heller gå til Pinsebevegelsen, og disse søknadene skal nå behandles av årskonferansen, før ordningen deretter avvikles.

For fellesskapets beste er det naturlig å lukke muligheten for å melde menigheter ut av Metodistkirken etter årets årskonferanse — Hovedstyret i Metodistkirken

Ønsker «gode prosesser uten unødvendig stress»

Men menigheten i Flekkefjord mener altså at ordningen avvikles for brått, og uten tilstrekkelig varsel.

Menigheten ber derfor nå årskonferansen om å heller la trossamfunnets hovedstyre ta stilling til eventuelle søknader som kommer inn senere:

«For å sikre en raus behandling, også med tanke på tid, og sikre muligheten for at menigheten kan få gjennomføre gode prosesser uten unødvendig stress – så bør menighetene ha mulighet til å fatte sine avgjørelser så tett inn til sentralkonferansens åpning som mulig», skriver menighetsrådsformann Trond Ivar Vikøren i sitt forslag til årskonferansen, datert 4. april.

Plan B: Ekstraordinær digital årskonferanse

Om ikke det går igjennom, ønsker menigheten at det avholdes en ekstraordinær digital årskonferanse for å behandle utmeldingssøknader i forkant av sentralkonferansen 2025.

Einar Christian Drange i Metodistmenigheten i Flekkefjord ønsker ikke å forskuttere hva konsekvensene kan bli dersom de ikke får forlenget fristen.

– Det får vi se på i etterkant av årskonferansen, i tilfelle.

– Er det noen hos dere som har ytret et ønske om at menigheten skal bryte med Metodistkirken i Norge?

– Vi har ikke hatt noen formell avstemning hos oss, så det er vanskelig for meg å gi svar på.

– Ønsker du det selv?

– Jeg har ingen kommentar til det.

Klart nei fra hovedstyrets innstilling

Emil Skartveit DAGLIG LEDER: Emil Skartveit er daglig leder i Metodistkirken Norge. Hovedstyret i kirkesamfunnet mener forslagene fra Flekkefjord bør stemmes ned på årskonferansen. (Rebekka Johannessen Litland)

I sin innstilling til årskonferansen skriver hovedstyret at det kun er årskonferansen som kan godkjenne en avtale om å forlate Metodistkirken. Nå oppfordrer de også konferansen til å stemme ned forslaget om å arrangere et ekstraordinært årsmøte for å håndtere nye utmeldingssøknader.

I sin innstilling skriver de:

«Hovedstyret anser at menighetene er gitt nok tid, at det for fellesskapets beste er naturlig å lukke muligheten til å melde menigheter ut av Metodistkirken etter årets Årskonferanse.»

Vårt Land har lagt frem kritikken fra Metodistkirken Flekkefjord for hovedstyret, men de ønsker ikke å kommentere saken før Metodistkirken møtes til helgen:

– Vi venter med diskusjonene til årskonferansen, sier daglig leder Emil Skartveit.