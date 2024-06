David Hansen (46) blir ny styreleder i Misjonsalliansen. Han ble valgt av organisasjonens landsråd som i helgen var samlet til sitt årlige møte i Oslo.

Hansen overtar etter Geir Isaksen som tidligere var toppsjef i Vy. Isaksen har vært styreleder siden 2021.

Hansen har lang politisk fartstid, men har ikke vært aktiv i politikken de siste 13 årene. Nylig sa han ja til et politisk comeback som kandidat for Kristelig Folkeparti i Østfold til stortingsvalget neste år.

Hansen har en mastergrad i rettsvitenskap og har tidligere vært myndighetskontakt i Telenor Norge. Han har også vært spesialrådgiver og leder for bærekraft og samfunnsansvar i kommunikasjonsbyrået Gambit HK Strategies. Nå er han salgsleder for offentlig sektor i Microsoft Norge.

Politisk har Hansen vært leder for Kristelig Folkepartis Ungdom (1999-2002) og politisk rådgiver for utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson i Utenriksdepartementet i Bondevik II-regjeringen (2001-2005).

Hansen har også internasjonal erfaring som president for Youth of the European People’s Party fra 2005 til 2007. I 1999 ble han innvalgt i Halden kommunestyre og Østfold fylkesting, i 2007 i Oslo bystyre hvor han satt fram til 2011 da han trakk seg fra politikken.

Han har også bakgrunn fra bistandssektoren. Fra 2006 til 2010 var han ansatt på deltid som spesialrådgiver for generalsekretæren i Strømmestiftelsen. Han har dessuten jobbet i den liberale tankesmien Civita (2010–2011). Han kan skilte med solid styreerfaring. Fra 2009 til 2011 var han 2. nestleder i Europabevegelsen i Norge, fra 2014-18 styremedlem i AS Vinmonopolet og siden 2015 styremedlem i Norsk Tipping AS.

– Jeg er takknemlig for tilliten landsrådet har vist og går til oppgaven med entusiasme for å bidra til Misjonsalliansens oppdrag, å redusere fattigdom og fremme rettferdighet, sier Hansen i forbindelse med valget.

– Organisasjoner som Misjonsalliansen gir oss alle anledning til å kanalisere tro og håp over til handling. Gjennom å bygge allianser og fremme lokalt eierskap kan vi sørge for at flere mennesker blir i stand til å forme sin egen fremtid, sier Hansen videre.

Generalsekretær Heidi Sandvand Hegertun er svært glad for å ha Hansen med på laget.

– Han bringer med seg verdifull erfaring fra norsk offentlighet, politikk og næringsliv og er kjent for sitt engasjement og sin entusiasme. Jeg tror han vil være en stor ressurs for oss i møte med oppgavene vi har satt oss fore de kommende årene. Ikke minst gjelder dette arbeidet med innovative løsninger for forretningsutvikling og økonomisk inkludering i fattige land, sier Hegertun.

Misjonsalliansens hovedstyre består nå i tillegg til Hansen av Wenche Fone, direktør for beskyttelse i UDI, Tove Bø Løvdal, kommunikasjonssjef i Forbrukerrådet, Christina Nilson, bærekraftssjef i Agder fylkeskommune, Erik Dale, seniorkonsulent hos Bjørnson Organisasjonspsykologene og Steinar Holmedahl, direktør for forretningsutvikling i Atea.