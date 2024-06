Slutter i Frikirken etter synodevedtak

Det melder artisten selv i en pressemelding søndag.

– Som barne- og familiearbeider og som en offentlig person har jeg et ansvar i hva jeg kommuniserer ut til sårbare unge mennesker. Noen av de tingene som ble vedtatt i helgen tar jeg sterk avstand til. Så lenge de vedtakene står, så hverken kan eller ønsker jeg å jobbe i Frikirken, sier Arredondo Sødal i pressemeldingen.

Under synodemøtet sist helg tok Arredondo Sødal til tårene på talerstolen etter at Frikirkens nye samlivsdokument ble vedtatt. Hun uttalte da at hun var usikker på om hun kunne fortsette å jobbe i Frikirken. I pressemeldingen skriver Arredondo Sødal at det ikke var et spørsmål om å få lov til å fortsette å jobbe, men om hun for egen del kunne gjøre det.

– Vi har alle våre grenser, og min grense ble nådd i helgen, sier hun.

Det var særlig en formulering i samlivsdokumentet Sødal var kritisk til, som hun mener kan forstås som konverteringsterapi.

«Mennesker som ønsker hjelp til å leve etter Bibelens ord om seksualitet bør få det, men målet må ikke være endring av seksuell tiltrekning», heter det i dokumentet.

Saken oppdateres