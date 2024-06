Nytt underskudd for Norge Idag

Regnskapet til den kristne ukeavisens eierselskap, Kristen Mediaallianse Drift AS, viser rundt en million kroner i underskudd for 2023, melder avisen Dagen.

Det betyr altså enda et underskuddsår for avisen, som gikk fem millioner i minus i 2022.

Vil tilby ansatte aksjer som lønn

Til Dagen sier politisk redaktør og styremedlem i Kristen Mediaallianse Drift AS, Anita Apelthun Sæle, at underskuddet er mindre enn i 2022 og at avisen er på vei mot et overskudd i 2024.

Hun peker på at det er gjennomført både nedbemanninger og lønnskutt for spare penger.

– Vi har blant annet spart på å halvere honorarene til frilansere. Vi vurderer også å tilby ansatte lønn i form av aksjer, slik mange bedrifter gjør, for å øke likviditeten, sier hun til avisen.

Dagen skriver at Norge Idag har kuttet i lønnskostnadene med nær fire millioner kroner.