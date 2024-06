Saken oppdateres.

Tor Erling Fagermoen ble lørdag valgt til synodeleder, som er Frikirkens øverste leder, med 103 mot 59 stemmer.

I tillegg ble Hilde Grøthe valgt til nestleder i synoden.

Det ble klart under Frikirkens synodemøte som holdes i Oslo denne uken.

Avtroppende synodeleder Jarle Skullerud gratulerte Fagermoen med seieren, og oppfordret samtidig synodemøtet å gi tid og tillit til den nye lederen, særlig med tanke på den betente samlivsdebatten i trossamfunnet.

– Det er spesiell situasjon å bli valgt inn i en tjeneste i en situasjon som dette, hvor begge sider kjenner på tillit og mistillit. Jeg oppfordrer sterkt til å lytte, være aktivt med, og spille det nye synodestyret gode, sa Skullerud til synoden.

Jarle Skullerud AVTROPPENDE: Jarle Skullerud går nå av etter ti år som synodeleder i Frikirken. (per åsmund reymert)

Betent samlivsvalg

Ledervalget kommer dagen etter at samlivssakene som de siste månedene har blitt mye debattert i trossamfunnet ble avgjort. Både det foreslåtte samlivsdokumentet, som ikke åpner for likekjønnet samliv, og forslaget om å anse synet på likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål, fikk to tredjedels flertall.

At saken anses som et bekjennelsesspørsmål innebærer at spørsmålet inngår i Frikirkens læregrunnlag, som ordinerte medarbeidere er forpliktet på, har Vårt Land tidligere skrevet.

Senere lørdag skal Frikirken også velge nytt synodestyre og synoderåd.

Uenig i betent sak

Det var på forhånd klart at Erhard Hermansen (50) og Tor Erling Fagermoen (51) begge stiller som kandidater til å ta over stafettpinnen etter Jarle Skullerud, som har vært synodeleder i ti år.

Hermansen er generalsekretær i Norges Kristne Råd, mens Fagermoen er for tiden hovedpastor i Bergen Frikirke.

Fagermoen har ledet utvalget som står bak samlivsdokumentet som Frikirken vedtok fredag. Han mener også at samliv er et bekjennelsesspørsmål.

– Jeg er teologisk konservativ, men ønsker å være radikal i etterfølgelsen av Jesus og liberal når det kommer til form. Moderat karismatisk og mildt kontemplativ, men først og fremst et Guds barn, sa Fagermoen om seg selv da han presenterte sitt kandidatur lørdag.

NY LEDER: – Moderat karismatisk og mildt kontemplativ, sa Tor Erling Fagermoen om seg selv lørdag. (Herman Frantzen)

Motkandidaten Erhard Hermansen stiller seg også bak samlivsdokumentet, men mener ikke at synet på likekjønent samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål. Selv anser han seg som «moderat konservativ».

– Jeg ønsker å være en brobygger på tvers av ulike syn og meninger. For meg er det viktig at vi finner en god vei sammen som kirkesamfunn, sa Hermansen i sitt innlegg lørdag.

KANDIDAT: Erhard Hermansen under Frikirkens synodemøte i Oslo 2024. (Herman Frantzen)

---

Frikirkens synodemøte

Frikirken er en evangelisk-luthersk kirke med 82 menigheter over hele landet. Lokalt er menighetene ledet av ordinerte eldste.

Synoden er kirkesamfunnets høyeste myndighet, og holder synodemøte hvert tredje år. Her er delegater for samtlige menigheter representert.

Synodestyret, som består av syv medlemmer, leder kirkesamfunnet. Jarle Skullerud er synodeformann i gjeldende periode (2021–2024).

Forrige synodemøtet ble delt i to grunnet koronapandemien, og ble derfor delt mellom 2021 og 2022.

Synodemøtet 2024 finner sted i Oslo 6.–9. juni.

Kilde: frikirken.no

---

Flest konservative kandidater

Hilde Grøthe, eldsterådsleder i Kristiansand frikirke, var innstilt til nestledervervet som eneste kandidat. Hun har på forhånd gjort det klart at hun ikke anser synet på likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål.

– Jeg er derfor takknemlig for at det i flertallsvedtaket fra synoden i går står at synoden anser at samlingssaken er et viktig lærespørsmål, og at synoden ønsker at vi fortsetter samtalene om hvordan vi som kirke og menigheter kan skape ærlige og inkluderende fellesskap, sa hun til synodemøtet lørdag.

Vårt Land har tidligere omtalt at alle unntatt én av de øvrige innstilte kandidatene til synodestyret mener at synet på samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

Lørdag ble det imidlertid klart at Ellen Årøen ble spilt inn som benkeforslag. Hun mener at «kirken må kunne romme ulike syn i teologiske spørsmål selv om vi har én lære», kommer det frem i saksdokumentene.

Synodestyret har syv medlemmer, inkludert leder og nestleder, som alle står på valg.