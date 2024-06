– Det kan fort bli et samlivsvalg, sier Linn Sæbø Rystad, tidligere pastor i Oslo vestre frikirke.

Denne uken finner synodemøte sted i Oslo. I løpet av fire dager, fra torsdag til søndag, skal en rekke saker behandles på det som regnes som Frikirkens øverste myndighet. Blant dem er den mye omtalte samlivssaken.

Det var i november i fjor at Frikirkens nasjonale ledelse kom med sitt forslag til ny samlivsteologi, hvor de blant annet slår fast at seksuelt samliv hører til i ekteskapet mellom mann og kvinne. De anbefaler å ikke åpne for to syn på homofilt samliv, og foreslår at samlivssyn skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

At saken anses som et bekjennelsesspørsmål innebærer at spørsmålet inngår i Frikirkens læregrunnlag, som ordinerte medarbeidere er forpliktet på, har Vårt Land tidligere skrevet.

Det har skapt en debatt med høy temperatur i kirkesamfunnet. Rystad frykter den betente samlivsdebatten vil kunne sette sitt preg på en annen avgjørelse som skal tas i løpet av de neste dagene: Valget av ny synodeleder.

– Jeg er redd for at samlivssaken vil prege valget mer enn den bør, sier hun.

NY LEDER: Frikirkens nye toppsjef blir enten Tor Erling Fagermoen eller Erhard Hermansen. En av dem velges på synodemøtet denne uken. (Kristin Friestad, Erlend Berge)

– Eksplosiv sak

Erhard Hermansen (50) og Tor Erling Fagermoen (51) er de to kandidatene som stiller til valg for å ta over stafettpinnen etter Jarle Skullerud, som har vært synodeleder i ti år.

Hermansen er generalsekretær i Norges Kristne Råd, mens Fagermoen er for tiden hovedpastor i Bergen Frikirke.

Mens Fagermoen mener samliv er et bekjennelsesspørsmål, er Hermansen uenig.

Rystad tror mange er opptatt av hvor de står i saken.

– Det er den saken som er mest eksplosiv og som skaper mest følelser og temperatur, sier Rystad.

Hun oppfatter at Fagermoen står tydelig på konservativ side i samlivsspørsmålet, mens Hermansen har forsøkt å plassere seg mer på midten.

Rystad tror mange på konservativ side ønsker Fagermoen som ny leder, mens Hermansen har mye støtte blant de liberale.

– Jeg tror også at mange av de som er mer moderate vil velge Hermansen, mener hun.

Med moderate sikter hun til de som har et konservativt syn i samlivssaken, men som mener at det ikke er et bekjennelsesspørsmål.

VALG: – Jeg tror det er et veldig viktig ledervalg Frikirken står overfor. Vi trenger en leder som kan samle kirkesamfunnet best mulig, sier Per Eriksen, pastor i Fredrikstad Frikirke. (Marit Mjølsneset)

– Et veldig viktig ledervalg

Pastor i Fredrikstad Frikirke, Per Eriksen, håper ledervalget ikke vil bli preget av samlivssaken. Han oppfordrer delegatene til å vurdere dem i et større bilde:

– Jeg tror det er et veldig viktig ledervalg Frikirken står overfor. Vi trenger en leder som kan samle kirkesamfunnet best mulig., sier han.

– Som følge av samlivssaken?

– Som følge av at det er store spenninger i kirkesamfunnet, ikke minst i den saken, men som kanskje også gjelder på andre områder, sier Eriksen, uten å ville utdype dette nærmere.

– Er det en risiko for at det kan bli et ledervalg knyttet til nettopp samlivssaken?

– Det kan hende. Det er vanskelig å vite helt hva som kommer til å skje på dette synodemøtet. Jeg vil helst ikke spekulere så mye i det på forhånd, sier Eriksen.

Vi er klare på at vi ønsker en leder som er tydelig på Frikirkens nåværende samlivsteologi — Sigmund Sandåker, seniorpastor i Kristiansand Frikirke

Tror noen vil bli skuffet

Seniorpastor i Kristiansand Frikirke, Sigmund Sandåker, er blant dem som står på konservativ side i samlivssaken. Han skal ikke selv på synodemøtet, men har sammen med 11 andre veteraner i Frikirken skrevet et innlegg der de forsvarer synoderådets samlivsdokument.

– Vi er klare på at vi ønsker en leder som er tydelig på Frikirkens nåværende samlivsteologi. Hvilke av kandidatene som er tydeligst på dette, vil nok utkrystallisere seg litt mer på møtet, tror Sandåker.

– Blir det et samlivsvalg når ny synodeleder nå skal velges?

– Jeg tror ikke det bare blir det. Det må jo vurderes i løpet av synodemøtet og debatten der. Men det er i hvert fall et spørsmål som dominerer på forhånd.

Selv mener han Frikirken står overfor en skillevei i samlivssaken.

– Det har vært flere teologiske saker før, men nå er det en sak som er såpass spesiell at hvis en skal fravike den gjeldende teologi på det, så opplever jeg at en tar en ny retning, sier han.

– Tror du det er mulig å finne en samlende løsning i samlivssaken i Frikirken?

– Jeg synes ikke det ser sånn ut nå. Jeg tror det vil være noen som blir skuffet etter synodemøtet.

---

Frikirkens synodemøte

Frikirken er en evangelisk-luthersk kirke med menigheter over hele landet. Lokalt er menighetene ledet av ordinerte eldste.

Menighetene er samlet i en felles nasjonal organisasjon, kalt synoden. Synoden er kirkesamfunnets høyeste myndighet, og holder synodemøte hvert tredje år. Her er delegater for samtlige menigheter representert.

Synodestyret, som består av syv medlemmer, leder kirkesamfunnet. Jarle Skullerud er synodeformann i gjeldende periode (2021–2024).

Forrige synodemøtet ble delt i to grunnet koronapandemien, og ble derfor delt mellom 2021 og 2022.

Synodemøtet 2024 finner sted i Oslo 6.–9. juni.

Kilde: frikirken.no

---