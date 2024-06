Skal vi gå til Misjonskirken, Pinsebevegelsen eller Frikriken?

Det spørsmålet tok medlemmer av Metodistkirken stilling til på et medlemsmøte tirsdag kveld.

– Det viktigste er at denne flokken går samlet videre. Det viktigste er å bevare fellesskapet mest mulig, sa pastor Jan-Erik Fjukstad Hansen til Vårt Land i forkant av avstemmingen.

Nå er resultatet klart: 70 prosent stemte for at menigheten skal slutte seg til Pinsebevegelsen. 30 prosent stemte blankt.

– Vi gleder oss over at resultatet ble så klart som det ble og ser fram til å gå videre med samtaler med Pinsebevegelsen, skriver menigheten på sin Facebook-side.

Bakgrunnen for tirsdagens avstemming er at det på en ekstraordinær menighetskonferanse i slutten av april ble bestemt at menigheten skulle gå ut av trossamfunnet Metodistkirken i Norge, og heller søke medlemskap i et annet kirkesamfunn. Bruddprosessen har sammenheng med at Metodistkirken i Norge har signalisert at de ønsker at homofile og lesbiske skal kunne vies til ektepar og ordineres til prester. Hammerfest-menigheten følger her i fotsporene til Hvittingfoss menighet, som ifjor valgte å forlate kirkesamfunnet på grunn av denne saken. Også der valgte de senere å heller knytte seg til Pinsebevegelsen.

Tillater ikke alenegang

– Det er et krav fra Metodistkirken at menigheter som bryter ut skal gå inn i et annet trossamfunn, for å sikre at det er tilsyn. Etter avstemmingen i april har det vært jobbet med tre alternativer, og det har også vært et infomøte, sier pastor Jan-Erik Fjukstad Hansen til Vårt Land.

Hansen forteller at det er redegjort for hva slags mulighetsrom en tilknytning til de forskjellige trossamfunnet vil innebære, og at det er «menighetens bekjennende medlemmer» som har kunnet stemme på de tre alternativene. I tillegg har det vært åpnet for at andre som tilhører fellesskapet uten å være medlemmer har kunne være tilstede på tirsdagens møte, men uten stemmerett.

På sin Facebook-side skriver menigheten at de nå fortsetter «det gode samarbeidet med Hovedstyret i Metodistkirken for å få på plass avtalen til Årskonferansen». Årskonferansen starter 17. juni.

Fra 2025

– Det menighetsrådet har lagt til grunn så langt, er at man forblir medlem av Metodistkirken ut dette kalenderåret. Og tas opp i nytt trossamfunn fra nyttår. Det avhenger også av en avtale med Metodistkirken i Norge, som er under utarbeidelse, sier Hansen.

– Vet dere at dere vil bli ønsket velkommen hos de dere søker dere til?

– På de betingelser som de ulike kirkesamfunnene har, så er det grunn til å tro det. Men hvordan en ny tilknytning skal skje konkret, må også fremforhandles, sier Hansen.

Han forteller at han selv ikke bor i Hammerfest, og at han derfor bevisst har unngått å flagge et personlig synspunkt i saken.

– Det er riktig at det er de som bor der som får ta avgjørelsen, sier han.