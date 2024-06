Siden 2020 har daglig leder i Moster 2024, Elsa Aanensen, jobbet frem mot det store jubileumsuka.

Nå, dagen etter siste programpost har det nesten ikke gått opp for henne at seks dage lange feiringen på øya Moster i Bømlo kommune er over.

– Jeg har ikke landet helt. Den datoen her har vært en milepæl i lang tid.

Elsa Aanensen sier de har fått mye gode tilbakemeldinger etter den storstilte jubileumsuka på Moster. ( Iver Skrede)

Likevel kjenner hun på en stor lettelse over hvor bra det gikk.

– Jeg er helt overveldet over oppslutningen.

Mange av arrangementene var gratis, så nøyaktige besøkstall har de ikke, men Aanesen anslår et sted mellom 15.000-20.000 tusen gjester tok turen i løpet av uka, og mest sannsynlig i det øvre sjiktet.

Én av mange programposter var Mostraspelet, også kjent som «Kristkongane på Moster», framført i Moster Amfi. (Sindre Deschington)

Man kan kanskje kalle det å arrangere så mange utendørsarrangement på Vestlandet et sjansespill, men været spilte på lag.

Først noen timer etter den siste konserten natt til mandag falt de første dråpene fra himmelen.

En besøkende tar bilde av utsikten fra kaia på Moster. (Sindre Deschington)





Med jubileumsuka har arrangørene håpet å lage folkefest, men de har også ønsket å være en arena for å diskutere hvordan man kan forme samfunnet for tiden fremover, forteller Aanesen.

Jørn Øyrehagen Sunde holder foredrag inne på gamle Moster kirke med temaet «Olav Haraldsson som politiker og kristingen som politikk». (Sindre Deschington)

Én av mange frivillig på jubileumsuka. – Vi har hatt en veldig god støtte i lokalsamfunnet. De kreftene har gjort det mulig å få dette til, sier daglig leder i Moster 2024, Elsa Aanensen. (Sindre Deschington)

For henne var et av høydepunktene Mostratinget for ungdom, der de på søndagen fikk legge frem sine hjertesaker for flere stortingsrepresentanter.

Og det var ikke det eneste celebre gjestene. Fra det offentlige kom blant annet kronprinsparet, statsministeren, stortingspresidenten, sametingspresidenten og «kirkeministeren».

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit ble med på jubileumsfeiringen. (sindre deschington)

I tillegg møtte det biskoper og kirkeledere fra blant annet England, Grønland, Island, Finland, Sverige og Danmark, i tillegg til Norge.

Biskop Ragnhild Jepsen og statsminister Jonas Gahr Støre. (Sindre Deschington)

På spørsmål om det har vært en ekstra stor interesse for jubileet blant kristne, nevner Aanensen at det har vært mye engasjement og bredde blant ulike kirkelige aktører.

– Vi har sett et sterkt eierskap til jubileet, også blant de frikirkelige, som jo er godt representerte her i regionen.

Flere har også hatt egne arrangement under uken, noe Aanesen mener har bidratt til et viktig mangfold inn i jubileet.

Betelskipet til Den indre Sjømannsmisjon lå til kai ved Moster under hele jubileumsuka. (Sindre Deschington)

En av politikerne som tok turen ymtet frempå at Moster kunne blitt for verdidiskusjoner, det Arendal er for politisk meningsbryting, forteller Aanesen.

Hun er begeistret for idéen.

«Kva har kristenretten gjort med Noreg?» diskuterte kirkerådsleder Harald Hegstad, biskop Ragnhild Jepsen og biskop emeritus Halvor Nordhaug. (Sindre Deschington)

Men enn så lenge skal hun rapportere, håndtere økonomien og gjøre annet avsluttende arbeid etter jubileumsuka. Men jubileumsåret er det fortsatt mye igjen av.

– Det skal jobbes for å formidle ut digitale resurser, blant annet i skoleverket, i tiden fremover. Også håper jeg det blir holdt litt liv i Moster 2024, også etter at året er omme, sier en fornøyd arrangør.

Scener fra Mostraspelet, også kjent som «Kristkongane på Moster», framført i Moster Amfi. (Sindre Deschington)