Norsk venn bekrefter: Teolog Jürgen Moltmann er død

Den tyske teologen Jürgen Moltmann er død, 98 år gammel.

Det er Idar Kjølsvik som bekrefter dette for Vårt Land.

Kjølsvik er professor i teologi ved Nord universitet i Levanger. Han studerte under Moltmann i Tyskland, og ble senere en nær venn.

Moltmann døde mandag kveld i sitt hjem i Tübingen i Tyskland. Han skal begraves skal være 14. juni.

– For meg har han betydd nærmest alt. Jeg kom dit som ung student. Han ble min lærefader, jeg har skrevet min doktoravhandling om hans teologi, og jeg står på hans skuldre.

STUDENT: Idar Kjølsvik studerte under Moltmann. Senere ble de venner. (Bjørnar Leknes)

Æresdoktor på MF

Mye av Moltmanns virke hadde sitt utspring i at han var tysk soldat under andre verdenskrig. Han besøkte Norge flere ganger, og ble i 2018 æresdoktor på MF.

– Hva sier det om ham, at han var tysk soldat i sin ungdom, og ble norsk æresdoktor på tampen av livet?

– Han er jo den viktigste teologen, når det gjelder å behandle grusomheten på en teologisk måte. Det var det han holdt på med hele livet, sier Kjøsvik.

Gjorde sterkt inntrykk

Kommentator og tidligere redaktør i Vårt Land Erling Rimehaug forteller at Moltmanns bok «Håpets teologi» fra 1967 har satt type spor i ham.

– Jeg leste den lenge etter at den kom ut, men den har blitt ganske formende for hvordan jeg tenker om teologi. Det er noe med hvordan han plasserer håpet her og nå, og begrunner det i oppstandelsen og Jesu gjenkomst. Det handler om at Guds rike kommer til oss også nå, og at det er noe som vi bidrar til.

Erling Rimehaug HADDE STOR BETYDNING: Moltmann var viktig for Erling Rimehaug. (Giulia Troisi)

Rimehaug trekker fram at Moltmann har hatt en lang virkeperiode: At han var en inspirator for den sosial-etiske vekkelsen på 60-tallet og også en inspirator bar frigjøringsteologien.

Rimehaug møtte Moltmann i 2018, i forbindelse med at teologen ble æresdoktor på MF.

– Da var han ganske skrøpelig, men han gjorde sterkt inntrykk og var veldig nærværende, selv om han også var sliten. Han snakket om sin egen opplevelse av å møte Jesus som krigsfange, og sitt håp om Himmelen som gammel mann. Det var veldig bevegende rett og slett, å snakke med ham.