En homogen gruppe smiler til kamera på bildet over: De syv personene som sitter i Misjonssambandets øverste valgte styre, også kjent som hovedstyret, er alle menn.

Men neste år kan bildet se annerledes ut. For første gang i misjonsorganisasjonens historie kan kvinner få en plass i toppstyret. Jakten etter kandidater er allerede godt i gang. Det melder NLM-organet Utsyn.

– Arbeidet med å finne kandidater pågår for fullt nå, og vi har flere gode kandidater på bordet allerede, forteller Olaf Holm, leder av valgkomiteen til Utsyn.

Endringen skjer etter en større strukturell endring som skal innføres i organisasjonen neste år. Da skal blant annet hovedstyret, som i dag er forbeholdt menn, gjøres om til et sentralstyre som åpner for begge kjønn.

Det ble vedtatt på generalforsamlingen (GF) til Misjonssambandet i 2022.

Når GF avholdes igjen neste sommer, skal de velge syv representanter og fire vara til det nye sentralstyret. Valgkomiteen må til våren ha 14 kandidater klare, samt åtte til vara.

Forventer flere damer

Anette Sørensen Rege, rektor på NLM-eide Nordborg skoler på Finnsnes. (Privat/Avisen Vårt Land)

Holm forteller at komiteen allerede har noen navn på bordet, men at de ønsker forslag til enda flere.

– Selv om navnene vi har fått inn dekker et bredt spekter i blant annet alder, kompetanse, geografi og bakgrunn, vet vi av erfaring at ikke alle vil takke ja til en forespørsel. Derfor har vi behov for å få så mange navn på blokka som mulig, sier han.

Anette Sørensen Rege er rektor på Nordborg skoler på Finnsnes, som er eid av NLM. Hun roser valgkomiteen for å gå bredt ut når de nå skal finne kandidater til det nye sentralstyret. I tillegg synes hun det er fornuftig at de starter dette arbeidet tidlig.

– Jeg har en klar forventning til at flere kvinner blir innstilt som kandidater og at flere sier ja til å stille som kandidat. Mye av bakgrunnen for de strukturelle endringen er jo at nettopp kvinner skal bli representert i det nye sentralstyret.

– Hvordan mener du kjønnsbalansen i det nye sentralstyret bør se ut?

– Mitt dilemma her er at jeg alltid har ment at det ikke først og fremst handler om kjønn, men at de folkene som skal sitte i et styre må egne seg, være interessert og kunne samarbeide godt. Med dette som utgangspunkt er kjønn egentlig irrelevant, samtidig som det er åpenbart at nettopp for å oppnå bredde i sammensetningen bør begge kjønn være representert, og det gjelder begge kjønn.

Ideelt sett burde ikke kjønn vært en problemstilling en gang, mener Sørensen Rege.

– Når det nå likevel er en problemstilling i Misjonssambandet, så kan det ikke bare velges inn én dame. Jeg har en forventning om at det velges inn flere.

[ Har opna for kvinner i toppstyre i Misjonssambandet: – Stort og viktig ]

Jeg har en forventning om at det velges inn flere — Anette Sørensen Rege, rektor på Nordborg skoler på Finnsnes

Teologisk forståelse

Årsaken til at dagens hovedstyre ikke åpner for kvinner, skyldes det såkalte tjenestedelingsprinsippet. Det innebærer en teologisk forståelse av at mann og kvinner er tildelt ulike oppgaver. I Misjonssambandet betyr det at bare menn kan ha et særskilt åndelig ansvar, også kalt hyrde- eller læreansvar.

I dag er lære- og hyrdeansvaret fordelt på to organer i organisasjonen: hovedstyret og rådsmøtet. I hovedstyret sitter det syv valgte medlemmer, og én fast møtende vara. De møtes om lag syv-åtte ganger i året. Rådsmøtet møtes vanligvis en gang hvert tredje år og har de siste årene hatt i overkant av femti personer med stemmerett.

Noe av kritikken mot dagens løsning er at hovedstyret også tar stilling til en rekke saker som ikke faller inn under lære- og hyrdeansvar, som blant annet viktige saker av strategisk og administrativ karakter, som dermed kvinner ikke får mulighet til å være med på å behandle.

Vedtaket fra 2022 innebærer blant annet at lære- og hyrdeansvaret flyttes ut av sentralstyret. I stedet skal deler av ansvaret fremdeles ligge i rådsmøtet. I tillegg vil en opprette et nasjonalt tilsynsråd som skal ha et særskilt hyrde- og læreansvar i organisasjonen, og derfor bare bestå av menn, skrev Vårt Land den gang.

ØNSKER KVINNER I TOPPSTYRE: Anne Rygg Lindseth tror valgkomiteen vil klare å finne egnede kvinnelige kandidater til det nye sentralstyret, og er sikker på at de vil få napp. (Tuva Skare)

Tror flere vil bidra

Under GF i 2022 ble det stor debatt rundt de nye strukturelle endringene. Blant annet ble det fremmet et motforslag om å utsette behandlingen av saken.

Delegat Anne Rygg Lindseth gikk da opp på talerstolen og tok til motmæle. Selv har hun stor tro på at valgkomiteen vil klare å finne egnede kvinnelige kandidater til det nye sentralstyret, og er sikker på at de vil få napp:

– Jeg tror det blir lett. I organisasjonen er det mange kvinner med gode lederegenskaper og et brennende hjerte for misjon, så jeg tror det er mange kvinner som ønsker å bidra, sier hun.

Hun tror også kvinner i større grad enn menn har empatiske egenskaper som hun tror vil komme til nytte i for eksempel betente personalsaker.

– Jeg tror mye av uroen i Misjonssambandet kunne vært unngått med kvinner i styret.

[ Kritisk til NLM-utredning: – Tjenestedelingsprinsippet tynnes ut ]

– Jevn fordeling av begge kjønn

I tillegg til Olaf Holm består valgkomiteen av Marit Andersen (nestleder), Marianne Thormodsæther Lindtjørn (sekretær), Ragnhild Aarbø, Leon Dyngeland og Bjarte Gudmundstad (1.vara). De konstituerte seg i februar og har hatt tre møter så langt, skriver Utsyn.

– Det er mange dyktige kvinner i Misjonssambandet med ulik erfaringsbakgrunn. Dette tror vi også vil gjenspeile seg i de forslagene som vil komme inn til valgkomiteen, sier Holm til Vårt Land.

Han forteller at det så langt har kommet inn en jevn fordeling av begge kjønn. I april neste år vil kandidatene bli presentert. Komiteen skal også fremme kandidater til valg- og fullmaktskomiteen.

[ Mai-Brit har en rolle NLM mener skal være for menn ]

Norsk Luthersk Misjonssamband

Også kalt NLM eller Misjonssambandet.

Ble dannet i 1891.

Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utanlandstjeneste.

Høyeste styresmakt er generalforsamlingen. Den består av representanter (delegater) fra misjonsforeninger og lag som er registrert i organisasjonen, i tillegg til medlemmene i hovedstyret.

Mellom generalforsamlingene blir Misjonssambandet ledet av et hovedstyre.

Hovedstyret består av syv valgte medlemmer og én fast møtende vara.

Rådsmøtet har samman med hovedstyret et særskilt læreansvar på vegne av hele organisasjonen og kan overprøve vedtak i hovedstyret av læremessig karakter. På grunn av teologien i Misjonssambandet består derfor begge organene av menn.

----