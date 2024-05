Den totale kostnadsrammen på sluttavtalen til Caritas Norges tidligere generalsekretær Martha Skretteberg er 5,68 millioner kroner (se utgiftspostene lenger ned).

Kostnadene er fordelt på Skrettebergs nye opphold i Colombia og et kontantoppgjør, skriver den katolske mediekanalen EWTN, som omtalte saken først.

Informasjon om totalrammen, som ikke har vært kjent før nå, ble sendt i en e-post fra styret i Caritas Norge 22. mai i år.

– Vi har fått spørsmål fra flere prester i ulike deler av landet og svart dem, hvorav noen representerer presteråd og er naturlige kontaktpersoner, samt orientert biskopene, sier fungerende styreleder i Caritas Norge Katarina Pajchel til Vårt Land.

På spørsmål om hvorfor de har ventet så lenge med å komme med å oppgi alle kostnadene, svarer Pajchel at «nå fikk vi konkret spørsmål om kostnadsrammen».

Caritas Norge er Den katolske kirkes hjelpeorganisasjon. De siste månedene har det blitt rettet sterk kritikk mot arbeidsavtalene (se faktaboks) til organisasjonens nylig avgåtte generalsekretær Skretteberg. Ansatte i Caritas og norske katolikker har reagert kraftig på sluttpakken, som blant annet er blitt beskrevet som et «moralsk svik mot verdens fattige». Utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim har sagt at hun har «stor forståelse for at mange reagerer på sluttpakken».

Katarina Pajchel er blitt fungerende styreleder i Caritas Norge etter at forrige styreleder Stian Berger Røsland i forrige måned trakk seg med umiddelbar virkning som følger av reaksjonene på den omstridte sluttavtalen.

Dette er arbeidsavtalene

I en tilleggsavtale inngått i 2017, ble Skretteberg enig med det tidligere styret om at hun kunne gå inn i andre stillinger i Caritas Norge, med samme lønns- og arbeidsvilkår, frem til pensjonsalder.

Da Skretteberg meldte sin avgang som generalsekretær i fjor, ønsket nåværende styre å forhandle seg ut av tilleggsavtalen.

Kompromisset ble at Skretteberg får en ettårig prosjektstilling i hennes fødeland Colombia med samme lønn, altså 1,17 millioner kroner.

Skretteberg får dessuten de vanlige betingelsene som andre utenlandsutsendte, som dekning av boutgifter.

Skretteberg får også en sluttpakke på 1.965 millioner kroner for å avslutte arbeidsforholdet innen 1. desember 2024.

Dette er utgiftene

– Det har hele tiden vært kommunisert at Skretteberg mottar et sluttvederlag på 1.97 millioner og fortsetter med et oppdrag i Colombia med lønn på sitt tidligere lønnsnivå i 13 måneder, påpeker styreleder Pajchel.

Nå har Pajchel og styret inkludert informasjon om ytterligere utgifter, som blant annet pensjon og arbeidsgiveravgift, samt diverse driftsutgifter. Her er den fulle oversikten:

Lønn: 1,3 millioner kroner (13 måneder)

Pensjonskostnader: 400.000 kroner

Utenlandstillegg: 150.000 kroner

Boutgifter i Colombia: 300.000 kroner

Arbeidsgiveravgift: 260.000 kroner

Reisevirksomhet: 400.000 kroner

Deskstøtte Oslo og Colombia: 200.000 kroner

Støtte til Caritas Latin-America: 300.000 kroner

Diverse andre kostnader: 400.000 kroner

Sum knyttet til oppdraget i Colombia: 3,71 millioner kroner.

Sluttvederlag: 1,97 millioner kroner.

Total kostnadsramme: 5,68 millioner kroner.

23.000 kr i måneden i leieutgifter

Caritas oppgir at de bruker 300.000 kroner på boutgifter for Skretteberg i Colombia. Skretteberg bor i landets hovedstad Bogotá.

Ifølge Numbeo, en database som blant annet sammenlikner leiepriser mellom land, viser at leiepriser i Bogotá i gjennomsnitt er 68,2 prosent lavere enn i Oslo.

– Det står 300.000 kroner til boutgifter. Betyr dette at man opererer med en leiepris på rundt 25.000 kr i måneden? Kan dere gi informasjon om boligen Skretteberg oppholder seg i? Hvor ligger det og hva slags type bolig er det? Har dere bilder?

– Det er budsjettert med boutgifter på om lag 23.000 kroner per måned for en leilighet i Bogota i Colombia. Bogota er kjent som en by hvor en må være oppmerksom på kriminalitet og det har derfor vært viktig å finne leilighet i et trygt område. For et kortere opphold som dette var det naturlig å se etter en møblert leilighet, svarer styreleder Pajchel.

– Er det mulig å si i hvilket strøk i Bogotá at Skretteberg bor?

– Jeg vet ikke hva bydelen heter, men Caritas har en tilstedeværelse i Colombia og jeg har stolt på vurderinger til de som lever og jobber der.

NONNE: Fungerende styreleder i Caritas Norge, Søster Katarina Pajchel, er nonne ved St. Katarinahjemmet i Oslo. (Sta. Katarinahjemmet )

På Utenriksdepartementets sider skriver de at kriminalitet i Colombia «utgjør den største sikkerhetsrisikoen for utenlandske statsborgere i større byer, hvor både alminnelig og voldelig kriminalitet er utbredt.».

Pajchel påpeker at det er vanlig praksis at arbeidsgiver dekker boutgifter for utstasjonerte medarbeidere og et utenlandstillegg.

Vårt Lands gjennomgang av arbeidsavtalene

Vårt Land har undersøkt omstendighetene rundt arbeidsavtalene til Skretteberg, og gått gjennom alle styreprotokollene i Caritas fra 2010 til 2024. Vårt Lands gjennomgang viser at:

I 2017, seks år etter at Skretteberg ble ansatt, inngikk hun en tilleggsavtale med et tidligere styre. Den sa at på Skrettebergs ønske kunne hun gå av som generalsekretær og bli seniorrådgiver i Caritas Norge med samme lønns- og arbeidsvilkår fram til pensjonsalder.

Tilleggsavtalen er ikke oppført i styreprotokollene, og skal ikke ha vært kjent verken for organisasjonen eller det nye styret som tok over i 2021.

Tidligere styreleder Terje Osmundsen hevder tilleggsavtalen var forankret i styret. Tidligere styremedlem Sigurd Markussen kan på sin side ikke huske dette.

Da Skretteberg ønsket å gå av som generalsekretær i fjor, fikk hun en sluttpakke på 1,9 millioner kroner, samt et ettårig oppdrag i Colombia med samme lønns- og arbeidsvilkår som i sjefsstillingen.

Styret forklarer den endelige sluttavtalen med at man ønsket å komme seg ut av tilleggsavtalen, som kunne bli «svært kostbar» for Caritas.

Sterke reaksjoner, misnøye og spekulasjoner i det katolske miljøet gjorde at styreleder Stian Berger Røsland denne uka trakk seg med umiddelbar virkning. Resten av styremedlemmene stiller sine plasser til disposisjon.

Har tidligere forsvart sluttavtalen

Flere kilder Vårt Land har snakket med beskriver tilleggsavtalen til Skretteberg som svært kostbar for organisasjonen. Den kunne resultert i at Skretteberg kunne fått sjefslønn i opptil som 15 år, uten å være sjef. I tillegg kommer pensjonsutgifter.

Da Vårt Land forela påstanden for fungerende styreleder i Caritas Norge Katarina Pajchel forrige måned, svarte hun følgende i en e-post:

– Sluttavtalen var noe styret forhandlet om med den tidligere generalsekretær. Vi vurderte helheten i avtalen som mer kostnadseffektiv enn den opprinnelige og til gjensidig nytte.