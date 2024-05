– Hadde jeg hatt svaret på hvordan dette kunne løses, hadde jeg skutt gullfuglen, sier Stein Are Olsen, som sitter i Menighetsrådet i Lyngen, i Nord-Troms prosti.

16. mai skrev Vårt Land at Geir Arne Solum hadde sagt opp sin stilling som prost i prostiet, kun 38 dager etter at han ble innsatt. Solum er kjent som en konservativ prest, og representater for det læstadianske miljøet som Vårt Land har snakket med, uttrykker skuffelse over at han ikke lenger skal være prost.

Saken aktualiserer en splid i prostiet, mellom de som har et liberalt og de som har et konservativt ståsted i spørsmål som likekjønnet vigsel og kvinnelige prester. En stor del av Den norske kirkes medlemmer i området har læstadiansk tilknytning, og har konservative ståsted i disse sakene.

Lyngen: – Trenger en diplomatisk menneskekjenner

Spliden kommer blant annet til uttrykk ved at flere av menighetsrådene har representanter fra to konkurrerende valglister.

– Vi har to lister i Lyngen, og vi samarbeider veldig godt. I kjernespørsmål har vi noen utfordringer vi ikke blir enige om, men stort sett har vi konsensus, sier Steinar Olsen i Lyngen.

VALGT: Stein Are Olsen sitter i menighetsrådet i Lyngen i Nord-Troms. (Samisk folkeforbund)

Han forteller at de foreløpig ikke har drøftet prostens avgang i menighetsrådet, hvor han sitter for «Den frie lista», som er det liberale alternativet.

– Hvilke egenskaper tror du en ny prost hos dere må ha?

– Det være en samlende og diplomatisk menneskekjenner, som kan sno seg mellom de to retningene. Men det blir vanskelig.

Kvænangen: – Begge sider må strekke seg lengre

Kai Petter Johansen er Sv-politiker og ble valgt inn i menighetsrådet i Kvænangen. Men etter at han også ble valgt til ordfører i kommunen, sitter han nå i stedet i fellesrådet.

VALGT: Kai Petter Johansen sitter i Kvænangen kirkelige fellesråd. (Norske kveners forbund)

Johansen mener både de konservative og de liberale har et ansvar for å strekke seg lengre for at motparten skal oppleve at de hører hjemme i Den norske kirke.

– Begge sidene har et ansvar for å være litt mer åpen og inkluderende. Vi trenger menigheter og kirker som rommer begge fløyene.

Men uenigheten stikker dypt, forteller Johansen.

– I Nord-Troms er fornorskingspolitikken en del av bakteppet. Og de mer konservative er ofte blant minoriteter og urfolk. Så dette er en vanskelig nøtt. Men for å lykkes trenger man en åpen dialog hvor en kan møtes i samtaler.

Storfjord: – Løser ingen ting med steile fronter

Hallgeir Naimak leder menighetsrådet i Storfjord, og forteller at han ser for seg at saken vil bli diskutert neste gang menighetsrådet møtes. Han synes det er vanskelig å si hvordan utfordringene med splittelsen i prostiet kan løses.

– Jeg har ingen oppskrift, men vi løser ingenting med steile fronter. Det gjelder å være inkluderende, og tåle at noen har et annet syn enn du selv.

Skjervøy og Kåfjord

Kristin Dalheim leder menighetsrådet på Skjervøy, og har selv læstadiansk tilhørighet. Hun er av dem som ser prostens avgang som et uttrykk for at Den norske kirke blir trangere for de på konservativ side. Hun understreker at menigheten på Skjervøy er godt fornøyd med presten sin.

– En er fri til å oppsøke den gudstjenesten en ønsker. Ingen er forpliktet til å søke til en prest som står for noe som går imot troen en selv har, eller imot den tradisjonelle læren. I den sammenheng er prostens oppsigelse trist, for mange i Nordreisa menighet, sier hun.

Om man som kvinnelig prest eller teologisk liberal prøver å prøver presse seg inn i et læstadiansk bedehus, så ber man jo om trøbbel. Men vi måtte jo prøvd og forsøkt — Terje Bakkehaug, menighetsrådsleder i Kåfjord

Terje Bakkehaug leder menighetsrådet i Kåfjord. Hen mener saken viser at det i Nordreisa kun er det liberale som er godt nok.

– Noen liberale og andre konservative. Men i praktiske ting, som en lederstilling, må man kunne møtes. Hvis ikke er det jo håpløst. Og han var en godt kvalifisert mann.

– Vi du kunne samarbeide med en liberal prost?

– Jeg ville antakeligvis jobbet mot en slik ansettelse. Men om vedkommende ble ansatt, ville jeg gått i dialog og forsøkt å samarbeide om det som kan samarbeides om.

– Hva om prosten var kvinne?

– Man måtte jo det. Om man som kvinnelig prest eller teologisk liberal prøver å prøver presse seg inn i et læstadiansk bedehus, så ber man jo om trøbbel. Det ville vært vanskelig, særlig for oss i Kåfjord. Men vi måtte jo prøvd og forsøkt. Det viser seg at om man kan snakke med folk, uten å gå til media eller Facebook, løser ting seg ofte.

Vi ønsker at Den norske kirkes ordninger i 2024 skal kunne aksepteres, også her i Nord-Troms — Marit Bråstad Johannessen, menighetsrådsleder i Nordreisa

Nordreisa

Det er Nordreisa som er prostens tilholdssted i Nord-Troms prosti. Har fikk menighetsrådet ved sist kirkevalg et liberalt flertall, og dette menighetsrådet var etter det Vårt Land kjenner til det eneste som ikke støttet innstillingen av Solum til prostestillingen.

Menighetsrådsleder Marit Bråstad Johannessen er valgt inn fra den liberale lista. Vårt Land har spurt henne hva hun tror må til for at Den norske kirke i Nord-Troms skal komme videre fra spliden, og favne både liberale og konservative.

– Vi ønsker at Den norske kirkes ordninger i 2024 skal kunne aksepteres, også her i Nord-Troms, svarer hun, og sier at hun ikke ønsker å konkretisere ytterligere hva hun mener.

Geir Arne Solum sier til Vårt Land at han ikke ønsker å kommentere saken.