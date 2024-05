STAVANGER: Oslo misjonskirke Betlehem er skuffet over prosessen som ledet frem til at Misjonskirken Norge i fjor klargjorde at de som lever i homofilt samliv eller er samboere ikke kan være medlemmer av lokale menigheter i trossamfunnet.

Det kom frem da prosessen rundt samlivsetikk ble debattert på Misjonskirkens generalforsamling i Stavanger lørdag.

– Menighetene ble forespeilet en helt annen prosess. Vi satte vår lokale prosess på vent for å koble oss på samtalene sentralt, men vi opplevde ikke at det ble en faktisk samtale før vedtaket i hovedstyret ble gjort, sa styreleder Elisabeth Bø i Oslo misjonskirke Betlehem til generalforsamlingen.

SKUFFET: – Menighetene ble forespeilet en helt annen prosess, sier Elisabeth Bø, styreleder i Oslo misjonskirke Betlehem. (Herman Frantzen)

Misjonskirken har, som det eneste av de store frikirkelige kirkesamfunnene i Norge, en organisasjonsform som ikke åpner for medlemskap for dem som lever i likekjønnede forhold eller er samboere. I dag kan de kun være medlem av det nasjonale trossamfunnet, men ikke i lokale menigheter.

Fredag ble det kjent at trossamfunnet nå skal se på ordningene sine, og vurdere å endre medlemskravene.

– Ble pålagt konfidensialitet

Høsten 2022 ble det klart at lederskapet i Oslo misjonskirke Betlehem satte i gang en samtale der én av mulighetene var å åpne for medlemskap og tjeneste for dem som lever i likekjønnede forhold. Menigheten satte senere prosessen på vent i påvente av at Misjonskirken Norge skulle jobbe med saken.

I november i fjor ble det klart at Misjonskirken Norge fastholder av samlevende homofile ikke kan være medlemmer av lokale medigheter, etter en beslutning i Misjonskirkens hovedstyre.

Dette skapte usikkerhet om hva som kunne sies til hvem og når, og det tok lang tid fra vedtaket ble fattet til det ble kjent for menighetens medlemmer — Elisabeth Bø, styreleder i Oslo misjonskirke Betlehem

Bø, som snakker på vegne av ledelsen i menigheten, sier at hovedstyret påla menighetene konfidensialitet med ukjent varighet fra avgjørelsen ble gjort kjent for pastorene i juni 2023, frem til en pressemelding som kom etter at saken ble kjent i mediene i november samme år.

– Dette skapte usikkerhet om hva som kunne sies til hvem og når, og det tok lang tid fra vedtaket ble fattet til det ble kjent for menighetens medlemmer, sa hun til generalforsamlingen.

Reagerte på «sleivete» kommentar

Bø etterlyser at menighetene i større grad skal få uttale seg før lederskapet tar beslutninger i saken, og sier at menigheten er forberedt på å leve med ulike syn i saken.

– Som en hovedstadsmenighet er dette vår virkelighet. De kristne homofile flytter fra Sørlandet og vestlandet til Oslo. De er i vår midte, sa Bø.

Hun reagerer også på kommentarer som generalsekretær Siri Iversen kom med under sin redegjørelse om samlivsprosessen fredag.

«Hver gang det er et menighetsmøte i Oslo misjonskirke Betlehem kommer det i avisen», sa Iversen spøkefullt i sin redegjørelse om samlivsprosessen fredag, og la til: «da måtte vi ha en ny runde med mediehåndtering».

– Gårsdagens noe sleivete kommentarer om mediestorm etter menighetsmøter i Oslo misjonskirke Betlehem oppleves ikke særlig rettferdig, sa Bø.

STAVANGER: Misjonskirkens har sin generalforsamling i de nye lokalene til Stavanger misjonskirke denne helgen. (Herman Frantzen)

Mener samtaler skjedde i lukkede rom

Også Inger Elisabeth Borge, styremedlem i Skien misjonskirke, er kritisk til ledelsens håndtering av samlivssaken. Hun sier saken har vakt sterkt engasjement i menigheten, hvor saken blant annet har utløst utmeldinger og omtale i lokalpressen.

– Vår opplevelse er at prosessen som ble ført i forkant av pressemeldingen skjedde i lukkede rom. De medvirkningsprosessene og samarbeidet som har vært gjort, nådde ikke ned til grasrota – i alle fall ikke til Skien misjonskirke. Det er et problem, sa Borge til generalforsamlingen.

Gårsdagens noe sleivete kommentarer om mediestorm etter menighetsmøter i Oslo misjonskirke Betlehem oppleves ikke særlig rettferdig — Elisabeth Bø, styreleder Oslo misjonskirke Betlehem

Hun mener signalene som kom fra hovedstyret i fjor i realiteten er en innstramming, selv om retningslinjene ligner på papiret. Nå etterlyser hun en lyttende holdning fra ledelsen.

– Vi opplever at de nye retningslinjene kom ovenfra ned, og vi har ikke fått mulighet til å drøfte dette i forkant i menigheten.

– Vi driver ikke med kirketukt

– Det er riktig at samtalene har foregått på ansattnivå, og det har vært naturlig i de teologiske samtalene. Så tar vi imot generalforsamlingens klare innstilling om å involvere grasrota i samtalene, og lytter til det, sa generalsekretær Siri Iversen i debattens avslutning.

Vi driver ikke med den type kirketukt, at vi melder ut medlemmer. Det har vi ingen tradisjon for — Siri Iversen, generalsekretær Misjonskirken Norge

Hun valgte også å svare på ett av spørsmålene som ble tatt opp, som handler om hvordan Misjonskirken skal håndtere de som allerede er medlem og velger å gå inn i et likekjønnet forhold eller samboerskap.

– Vi driver ikke med den type kirketukt, at vi melder ut medlemmer. Det har vi ingen tradisjon for, sa Iversen.

SVARER: Generalsekretær Siri Iversen, her sammen med styreleder Dag Andersen. (Herman Frantzen)

Lytter til innspill

Overfor Vårt Land svarer Iversen at hun lytter til innspillene fra misjonskirkene i Oslo og Skien.

– Jeg er svært takknemlig for engasjementet, og lytter til innspillene.

At menighetene ble bedt om å behandle vedtaket med konfidensialitet, forklarer hun med behovet for å informere internt.

– Det var viktig for oss at alle som skulle bli orientert fikk nødvendig informasjonen før de eventuelt leste om det i media, sier hun.

– Oslo misjonskirke Betlehem mener dine kommentarer om mediestorm etter menighetsmøtet deres var «sleivete». Er du enig i det?

– I mitt innlegg brukte jeg begrepet «mediehåndtering». Jeg ønsket å forklare generalforsamlingen utfordringen ved å skulle kommuniserer godt med våre 81 menigheter, og samtidig svare godt og riktig til diverse medier, forklarer hun.

Forsvarte vedtak

Flere av delegatene forsvarte ledelsens retningslinjer i møte med homofilt samlevende og samboere.

John Malvin Eriksen, pastor i Bethel Bergen, snakket om viktigheten av å kunne konfrontere mennesker i menigheten som ikke lever i tråd med menighetens samlivssyn.

FORSVARER VEDTAK: John Malvin Eriksen, pastor i Bethel Bergen. (Herman Frantzen)

– Vi må ikke gjøre noe som knebler oss i det å kunne snakke om synd og konfrontere menneskers liv, sa Eriksen.

Også Tarjei Cyvin, pastor i Trondheim Misjonskirke, advarte mot å myke opp medlemskriteriene.

– La oss passe oss så vi ikke vanner ut det gode vedtaket fra i fjor med en prosess som gradvis kan føre til at det settes et godkjent-stempel på det å leve i åpenlys synd, sa Cyvin til generalforsamlingen.