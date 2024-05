Pastor tar avstand fra å tro at Gud straffer Norge for å anerkjenne Palestina

– Jeg er Israels-venn og ble lei meg av regjeringens beslutning. Men det er ikke slik at regjeringens handling gjør at vi nå kan vente oss Guds vrede, sier Sten Sørensen.

Han er styreleder i Troens Bevis og hovedpastor i Misjonskirken Stavanger. I en ny tekst på nettsidene til Troens bevis tar Sørensen tydelig avstand fra dem som mener at regjeringens beslutning om å anerkjenne Palestina som stat vil føre til at Gud straffer Norge:

«Slike holdninger og et slikt bibelsyn er for meg problematisk. Det passer riktignok med gammeltestamentlig tenkning. Da ble synden og mennesker virkelig rammet på grunn av sine handlinger. I GT handlet Gud gjennom straff og dom.»

Men slik er det ikke lenger, sier han:

– Denne forkynnelsen ville passet for 2000 år siden, men vi er i Det nye testamentets tid, hvor nåden og forsoningen i Jesus Kristus er det sentrale.

En gjenganger på Facebook

Sørensen vil ikke peke spesifikt på noen enkeltpersoner som har fremmet budskapet han tar avstand fra, men sier det er en gjenganger i kommentarfelt på Facebook.

– Det er folk som nå er redde for at Guds vrede nå vil ramme oss. Det er flotte mennesker som er redd for å gå imot guds vilje. Men vi må skille mellom det som er evangeliet, og det som ikke er det, utdyper Sørensen til Vårt Land.

På nettsiden til avisa Dagen skriver en innsender at «Norge har stilt seg lagelig til for Guds vrede». Innlegget avsluttes slik:

«Enten holder vi med araberne eller så holder vi med jødene. Og det ligger ikke i den norske folkesjel å holde med jødene. Herren straffer folkeslagene for sin ondskap. Og det finnes knapt noe større ondskap enn å forfølge Herrens eget folk. Det vitner hele Det gamle testamentet om.»

– Må ikke bli for bombastiske

På Troens bevis sine nettsider skriver Sørensen at hans personlige mening er at regjeringens beslutning om å anerkjenne Palestina som stat var forhastet og gir feil signal.

– Samtidig skjønner jeg at vi må tenke på palestinerne, og at de må ha levelige rammer. På sikt er kanskje en tostatsløsning best. Men når det nå ble så presset, og Hamas er så sterkt involvert, frykter jeg at de ta dette som en bekreftelse på at de vinner fram. Det er feil signal å gi.

– Opplever du at det er utbredt med forkynnelse som advarer om at norsk midtøstenpolitikk kan utløse Guds vrede?

– Nei, det er det ikke. Men jeg kjenner til det. Og det er viktig å forkynne at vi lever i alvorlige tider. Men vi må ikke bli bombastiske.