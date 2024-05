TRONDHEIM: – Kom vi faktisk til tida, spør én av studentene ved Gå Ut Senteret (Gus) en onsdagsmorgen i mai.

– Dere kom faktisk ett minutt før, svarer Synnøve Aandstad Baghirova, som er lærer på Global disippel-linja.

Snart er skoleåret omme, men før det runder helt av den 9. juni gjenstår oppgaveskriving, flere morgensamlinger og debrifing.

MORGENSAMLING: Hver morgen klokka ni, møtes elevene for å synge og be sammen. (Julie Horpestad)

I snart ett år har studentene, fordelt på tre klasser, lært mer om seg selv, Bibelen og andre kulturer.

– Man ser kanskje ikke frukten av å gå på bibelskole med en gang, men det er et godt utgangspunkt for resten av livet, sier student Inga-Mei Steinbru (24).

Hun er én av 70 studenter som har gått på bibelskolen Gå Ut Senteret dette skoleåret. I fjor var søkertallene rekordhøye. Neste år ligger an til å bli like bra, ifølge skolen.

Gå Ut Senteret

Bibelskole i Trondheim som er en del av Normisjonen

Begynte som et misjonærkurs for langtidsmisjonærer

Drives i nær tilknytning til Norkirken Trondheim Salem

Rekordmange søkere til skoleåret 23/24

70 studenter i år

Nye lokaler i Trondheim sentrum sto klare i 2022

Rekordhøye søkertall

Når klokka blir ni begynner lovsangen. Ørjan Tinnen, organisasjonsutvikler og tidligere rektor ved skolen, sitter ved tangentene. Herfra oppfordrer han studentene til å dele bibelvers, syn og vitnesbyrd.

LÆRER: I snart fire år har Synnøve Aandstad Baghirova vært lærer på Gus, hvor hun selv en gang var elev. (Julie Horpestad)

Hver morgen i én time er det morgensamling med bønn, andakt og lovsang, etterfulgt av stilletid. Så setter skoledagen i gang.

Og hva den består i varierer fra dag til dag. Den ene klassen, Global-disippel, skal i dag ha obligatorisk undervisning om begrepet «enhet». Bare bibel-klassen skal fordype seg i Matteus-evangeliet. Og den tredje klassen er for øyeblikket på London-tur.

Linjelærer Baghirova tror den store pågangen til skolen er del av en større trend. Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet er det denne våren 775 elever som går på kristne bibelskoler av forskjellige slag i Norge.

– Jeg opplever at det skjer noe blant ungdom i Norge i dag, og vi merker det her i Trøndelag, sier hun, og legger til:

– Det er en form for oppvåkning på gang.

Hun viser blant annet til lørdagsmøtene i Salem, hvor det kommer flere og flere. En økning som forsterket behovet for å bygge ut kirken, som allerede var planlagt i mange år.

ENHET: I Global disippel-timen tok klassen turen ut for å løse oppgaver sammen. Leken skulle illustrere hva enhet betyr. (Julie Horpestad)

Utsatte utdanningen

Ved en skrivepult i andre etasje, i det som er Bare bibel sitt klasserom, sitter Inga-Mei Steinbru. I dag studerer hun Matteus-evangeliet, og Bibelen hennes er full av markeringer og stikkord. Til vanlig går hun på jazzlinja i Trondheim, hvor hun spiller trommer.

Planen var hele tiden å fullføre studiet, men et par dager før studiestart ombestemte hun seg. Etter å ha kommet i prat med ei som skulle ta permisjon fra studiet, for å vie et år til Gud, ble hun inspirert til å gjøre det samme.

– Jeg kjente jeg var usikker på om jeg skulle fortsette på musikkstudier eller gjøre noe annet, og opplevde at Gud tydeliggjorde at jeg skulle gi slipp på kontrollen, fordi han har den, sier hun.

TO ÅR PÅ BIBELSKOLE: Inga-Mei Steinbru sier måten hun har lært å studere Bibelen på er et godt utgangspunkt for resten av livet. (Julie Horpestad)

– Hvorfor tror du at folk vil gå på bibelskole?

– Jeg tror det er noe med det å kunne få lov til å ha et år hvor man ikke trenger å tenke på skole, men heller kunne utfolde seg i troen. Jeg tror det appellerer til folk, svarer Steinbru.

Tidligere har Steinbru lagt bak seg et år på bibelskolen i Grimstad, og snart er hun ferdig med året på Gus.

– Jeg som vanligvis driver med musikk, hvor prestasjonspresset er stort, synes det har vært befriende å ha en tro der man ikke trenger å gjøre noe, for å få noe, forteller hun.

Kutt i statsstøtte

I fjor kuttet Regjeringen i statsstøtten til bibelskolene, og rektor ved Gus, Olav Vestbøstad, forteller at de har måttet øke skolepengene som konsekvens av det.

REISE: Elise Bjørkenes Christiansen som går på Global disippel var fire og en halv måned i Indonesia i løpet av sitt år på bibelskole. (Julie Horpestad)

«Det gjør at det er kostbart å gå et år på bibelskole. Studentene hos oss får studiefinansiering i Lånekassen. Det er likevel slik at ikke alle tar seg råd til et år på bibelskole fordi det blir for dyrt. Det er spesielt trist at dette hovedsakelig går mest ut over de ungdommene som kommer fra lavinntektsfamilier», skriver han i en e-post til Vårt Land.

Søkertallene for neste skoleår er, ifølge Vestbøstad, tilsvarende som på samme tidspunkt i fjor. Nå håper de på nok et år med full skole.

«Vi gleder oss over at flere av bibelskolene har godt med søkere. Vi føler at bibelskolene på mange måter har medvind nå», skriver rektoren.

Mer bevissthet

På kontoret i det som er den gamle, men nyoppussede, delen av Gus, tenker linjelærer Baghirova over hvorfor de har opplevd økt pågang. Hun tror det kan skyldes en smitteeffekt, og hun opplever at Gud gjør noe i landet.

– Mange av studentene våre går på kristne internatskoler, og den viktigste rekrutteringen skjer blant venner.

MISJON I MINIATYR: Synnøve Aandstad Baghirova beskriver Global disippel-linja som et misjonærkurs i miniatyr. (Julie Horpestad)

Etter snart fire år som ansatt, merker hun en forskjell på studentene.

– Vi har mange flere bevisste studenter i dag, som er motivert av noe mer enn at de vil reise, sier hun.

Det er heller ikke uvanlig at studentene får så sansen for bibelskolen, at de velger å gå enda ett år, kan Baghirova opplyse om.

Ble hekta på trosforsvar

I klassen til Steinbru går også Emil Smith Lillevik (20). Han er student for andre året på rad.

Lillevik er vokst opp i et ateistisk hjem, men ble kristen som 17-åring, forteller han.

UTVIKLING: – Det første året fant jeg ut hvem jeg var, det neste fant jeg ut hvem Gud er, sier Emil Smith Lillevik. (Julie Horpestad)

– Jeg ble hekta på apologetikk, forteller han, om hvorfor han kom til tro.

På bibelskolen opplever han å få vokse i relasjonen til Gud, og han mener han har god tid til å tenke på karriere senere.

– Det er ennå mange ting jeg ikke vet, eller har gjort meg opp en mening om, sier han.

Han beskriver at det både er bibelinteresserte, og folk som lurer på om de har godt hold for troen, som begynner her.

Begynte uten en tro

Emma Helene Bøhler-Iversen (21) fra Hamar begynte på Gus uten å være troende.

– Jeg fikk flere kristne venner da jeg gikk på Hedmarken friskole, og kjente jeg ble nysgjerrig da vennene mine skulle begynne på bibelskoler.

Nå er hun ettåring, som betyr at hun i år jobber i kristen tjeneste. I fjor var hun selv student på Gus, og ble troende i løpet av året. Derfor ønsket hun et andre år.

VELKOMMEN: Emma Helene Bøhler-Iversen er ikke vokst opp som kristen, men har følt seg veldig velkommen på bibelskolen. (Julie Horpestad)

– Hva sitter du igjen med?

– Jeg har gått gjennom en helforrvandling inni meg selv. Å føle meg trygg i meg selv, og i hva jeg tror på, tar jeg godt vare på. I tillegg til mye inntrykk og bra folk, svarer Bøhler-Iversen.

Vil bli ett år til

Den første undervisningsbolken går mot slutten, og kantina fylles opp av titalls studenter.

Til tross for at bygget er utvidet, tok det ikke lang tid før det ble for lite plass her, kan Baghirova fortelle.

Etter en fellesskapslek med mål om å illustrere hva «enhet» betyr i den kristne sammenheng, er Elise Bjørkenes Christiansen (19) og Peter Lindal (19) klare for å forsyne seg av lunsjbuffeten.

OPPFORDRER: Peter Lindal er veldig positiv til opplevelsen på bibelskolen, og legger ikke skjul på at han oppfordrer andre til et slikt år. (Julie Horpestad)

Begge har funnet ut at de skal gå ett år til.

– Jeg skal være ettåring, og følge opp studenter som skal gå Global disippel og Faith in action, sier Lindal.

– Jeg skal gå Bare bibel neste år, og så skal jeg begynne å studere, sier Christiansen.

STUDIER: «Hele Bibelen på ett år», reklamerer skolen med for linja Bare bibel. (Julie Horpestad)

– Opplever dere at det å gå på bibelskole er som å være i en kristen-boble?

– Jeg gikk på kristen internatskole, så jeg har egentlig kommet litt ut av den kristen-bobla etter jeg kom hit, sier Christiansen.

– Jeg tror det har vært vanskelig å lage en sånn boble siden vi er midt i byen, og ikke bor på internat. Det har heller ikke vært noe mål å lage den. Det er sunt og godt å engasjere seg litt bredere enn bare på bibelskolen, legger Lindal til.