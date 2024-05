Iscenesetter Petter Northugs «begravelse» i frikirke

I Vestre frikirke på Bislett i Oslo ligger Petter Northug i en åpen kiste med påklistret sponsorlogo. Salen er fullsatt av komikere, idrettskjendiser og russ som angivelig har kommet for å ta en siste farvel.

Seansen er en del av VGTVs humorserie «Takk for alt», hvor kjendiser skal få overvære sin egen begravelse mens andre kjendiser holder minnetaler for dem. Minnetalene bærer preg av en såkalt roast – en spøkefull hyllest i form av fornærmelser og spydigheter.

– Du skal vite at jeg er utrolig stolt over den du var, og det du utrettet. Ikke minst fordi utgangspunktet var så fryktelig dårlig, sier John Northug, Petter Northugs far, i sin minnetale til latter fra salen.

Også skikollega Johannes Klæbo, som brukte anledningen til å krone seg selv som ny skikonge, kom med syrlige stikk til sin tidligere lagkamerat.

– Sannheten er at du siden VM i Falun har hatt omtrent samme status i skimiljøet som sjaman Durek har i kongehuset. Du har vært med i familien, det er koselig at han er der, men det er veldig flaut de gangene han stikker seg fram, sier Klæbo.

Storfornøyd Northug

Dette er den andre episoden av VGTVs serie «Takk for alt». Den første episoden, hvor Bård Ylvisåkers begravelse ble iscenesatt, ble spilt inn i Vålerenga kirke.

Programmet ledes av komiker Morten Ramm og kommenteres av Marte Stokstad, omtrent som om det skulle vært en direktesending på TV.

Hovedpersonen, som til slutt sto opp fra kisten, virket å være strålende fornøyd med humor-seremonien.

– Den dagen jeg skal begraves i fremtiden, håper jeg at jeg får en like fin begravelse som i dag, sa Northug til VGTV etter opptaket.

STÅR OPP: Programmet avsluttes ved at Northug trår ut av den åpne kisten. (Skjermdump fra VGTV)

– Vi var i tvil

Pastor Gunnar Johnsen i Vestre frikirke sier de valgte å leie ut kirken til produksjonsselskapet under tvil, etter å ha drøftet det grundig i menighetens utvidede eldsteråd.

– Vi var i tvil, men når vi likevel valgte å gjøre det, var det blant annet fordi vi har et ønske om å være en synlig kirke i byen vi er en del av. Selv om dette programmet kanskje ikke er det beste eksempelet på det, så er det noe av vår tankegang.

For menigheten var det viktig at respekten for kirkerommet ble ivaretatt. Johnsen var selv til stede under innspillingen, og sier de kom med flere innspill til produksjonsselskapet i forkant.

PASTOR: – Vi var i tvil, sier Gunnar Johnsen, pastor i Oslo Vestre Frikirke. (Herman Frantzen)

Flere i menigheten har reagert på banning i den første episoden, ifølge Johnsen.

– Det vil man se at det ikke er mye av i denne episoden, men det er nok av andre ting å henge seg opp i, sier pastoren.

– Vanskelig landskap

Vestre frikirke leies også ut til blant annet teater og konserter, og Johnsen sier menigheten trenger å ha en prinsipiell samtale om hva kirkerommet kan brukes til. For menigheten gir utleie sårt tiltrengte midler til vedlikehold og løpende kostnader.

– Det finnes ikke noen klare svar her, og vi må drøfte og evaluere det med menigheten. Vi ser jo at dette er et vanskelig landskap å være i for en kirke.

– Hva tenker du om sluttresultatet?

– Jeg tenker at dette gjør vi ikke en gang til. Det viser at vi trenger å snakke mer om hva vi synes det er greit å slippe til i vår kirke. Da vi vedtok å si ja, sa vi også at vi må ha en evaluering hvor vi inkluderer menigheten. Det kommer vi til å gjøre, sier Johnsen.