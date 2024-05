– Det var på høy tid. Det burde ha skjedd for lenge siden, sier Geir Lae Solberg.

Han er én av naboene som i flere år har klagd over støy fra møter og konserter i teltet på Justøyfamiliens Bibelcamping i Lillesand.

Nå melder bibelcampingen i en pressemelding at de vil bygge hall til 22 millioner.

Årelang konflikt

På bakgrunn av klager måtte bibelcampen i 2016 begrense bruk av høyttalere og ha møtefrie dager på lørdag og søndag.

Årene etter var de nødt til å søke om tillatelse for å få programmet godkjent av Lillesand bystyre, før Statsforvalteren i 2018 konkluderte med at lydnivået ikke var skadelig og at «naboene, slik driften nå fremstår, må tåle denne støyen».

Til tross for at Statsforvalteren mente campingen kunne gjennomføres som før, ble det understreket at det «må tas hensyn til naboene og at Fylkesmannens vurdering vil kunne bli en annen dersom forutsetningene endres».

– Tøft økonomisk løft

Målet med hallen er å få et bedre isolert rom hvor de kan drive møtevirksomhet til ønsket lydnivå. Planen er at den skal stå på samme sted hvor møteteltet står i dag. I tillegg til et møterom vil de ha en kafé og en sanitærdel i det nye bygget.

– Vi mangler et sted på campingen hvor vi kan samles utenom møterommet. I tillegg har vi utvidet campingen og da kommer en sanitærdel godt med, sier Morten Løvåsen til Vårt Land.

Han har sittet i komiteen som siden 2020 har jobbet med å legge frem et hall-prosjekt som var «tjenlig for bibelcampingen og innenfor økonomiske rammer som campingen kunne klare», står det i pressemeldingen.

Morten Løvåsen er leder for prosjektkomitéen for hallen. Foto: Justøyfamiliens Bibelcamping (Justøyfamiliens Bibelcamping )

Estimert pris er på 22 millioner kroner. Løvåsen håper på å få 16 millioner i lån. Resten må de fikse på andre måter.

– Det er klart at for en campingplass som er i drift kun fem uker i året er dette et tøft økonomisk løft. Men vi håper at misjonsvenner, også utover de som er medlemmer her, vil bli med å støtte oss i dette prosjektet, sier formann Thore Aas.

Campingen søker om byggetillatelse i løpet av mai. Dersom søknaden blir godkjent har komiteen bestemt at de skal ha fire millioner i egenkapital før de starter å grave i jorda.

Mener planlagt plassering er ugunstig

Hyttenabo Solberg sier at han er skeptisk til at hallen i det hele tatt blir noe av.

– Men hvis hallen kommer opp da, tror du at det da vil bli en bedring på lydproblemet?

– Det forutsetter jo at prosessene går som de skal, nemlig at man følger Plan- og bygningslovens bestemmelse om at naboer får uttale seg. For det vi er opptatt av, er om det blir skikkelig støyisolert, og hvor det blir liggende, sier Solberg.

Han mener at det ikke er gunstig for hyttenaboene dersom hallen kommer på det samme stedet som teltet har stått, slik planen er nå. Ifølge ham selv, er dette er altfor tett på naboene.

Løvåsen oppfatter at kommunen er positiv til hall-prosjektet og mener at byggeplanene er til det beste for både campingen og naboene.

– Jeg synes det er veldig merkelig dersom de som har klagd på støy skal kjempe imot dette forslaget. Uansett hvor vi setter hallen vil det være nærmere noen enn noen andre, og noen vil være misfornøyde. Grunnen til at vi ønsker en hall er for å få mer isolering og mindre støy for naboene, og da vil ikke hvor den blir plassert ha stor betydning i forhold til lydnivå, svarer Løvåsen.