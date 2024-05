Ordfører med full støtte til ungdomsklubb etter kuttforslag

– Jeg kjenner godt til dette tilbudet, og det kommer ikke til å skje at det nedlegges, sier Runar Johansen (H), ordfører i Ringerike kommune, om ungdomsklubben Freezone.

– Er det en garanti?

– Jeg er selvsagt ikke eneveldig, men jeg opplever at det er bred politisk støtte for at dette opprettholdes.

Tirsdag meldte Vårt Land at kommunedirektøren i Ringerike vil kutte pengestøtten på 840.000 kroner fordi «Freezone framstår som et tilbud med religiøs slagside og et avgrenset verdiperspektiv», og at koblingen gjør at «mange ungdommer forteller at de ikke føler seg velkommen».

Klubben drives av en uavhengig stiftelse, men menigheten Sentrumkirken er deleier i lokalet hvor klubben holder til. Menigheten og organisasjonen bak ungdomsklubben har også samme daglige leder.

Ungdomsklubben bedyrer på sin side at de ikke driver misjonering eller kristen virksomhet, og at den drives uavhengig av menigheten.

KLUBB: Ungdomsklubben Freezone har drevet i samarbeid med kommunen i 25 år. Nå vik kommuneadministrasjonen avslutte samarbeidet. (Stiftelsen Positiv Oppvekst)

– Opplever at de driver nøytralt og fint

Johansen besøkte ungdomsklubben tirsdag, sammen med oppvekstutvalgets leder. Ordføreren gir sin fulle støtte til tilbudet.

– Dette er et godt og svært velfungerende tiltak der mer enn mer enn 300 ungdommer er innom, og det har fungert godt i mange år, sier Johansen.

Han er ikke enig med kommunedirektørens beskrivelse om at ungdomsklubben har «en religiøs slagside».

– Mener du en kobling mellom menigheten og ungdomsklubben er problematisk?

– Jeg mener ikke at det er en aktuell problemstilling. Jeg har kjent til denne virksomheten over tid, og opplever at de driver nøytralt og fint. Jeg har også hørt fra mange ungdommer som overhodet ikke opplever det slik som det beskrives.

Saken skal behandles av kommunens oppvekstutvalg 15. mai

Bollestad: – Provoserende

Én av dem som har reagert etter at saken ble kjent er KrF-leder Olaug Bollestad. Hun mener saken er en del av en uheldig utvikling.

– Vi nærmer oss et skummelt punkt når organisasjoner mister offentlig støtte og må forsvare seg ved den minste antydning til kristen tilknytning, sier partileder Olaug Bollestad (KrF) i en e-post til Vårt Land.

Partileder Olaug Bollestad og generalsekretær Ingunn Ulfsten i KrF. (Erlend Berge)

Hun mener saken i Hønefoss er ett av flere eksempler på at kristne kan oppleve diskriminering på grunn av sitt engasjement i menighetsliv.

– Ildsjeler må ha frihet til å drive aktiviteter for ungdommer uten at deres menighetstilknytning skal brukes mot dem. Jeg finner det spesielt provoserende at dette kuttet rammer en organisasjon som i en årrekke har tatt seg av de vi politikere er så opptatt av å ta vare på, nemlig ungdommene, sier hun.

Får full støtte fra ungdomsutvalg

Ungdomsklubben fikk også full støtte fra ungdomsrådet i kommunen da de behandlet saken tirsdag. De reagerer blant annet sterkt på påstandene om at mange ungdommer ikke skal føle seg velkommen på grunn av tilknytningen til menigheten.

– Det er en absurd påstand som verken jeg eller noen av de andre i ungdomsrådet kjenner oss igjen i, sa Anes Alnajjar (18), leder for ungdomsrådet i Ringerike kommune, til Vårt Land tirsdag.