Kristent skolelag havnet på politikernes bord

– Når elever vil ta initiativ på skolen, stusser jeg over at skolen i Kristiansand møter dem med begrensninger og at de ikke legger til rette for å utøve sin tros- og organisasjonsfrihet.

Det sa KrF-politiker i Kristiansand, Jonas Ek, da byens formannskap var samlet onsdag. Her tok Ek opp temaet kristne skolelag.

Bakgrunnen er at rektor ved Møvig skole nøler med å tillate elever å starte et skolelag som samles i løpet av skoledagen.

Skal de få lov til det må skolens rådsorganer, som elevrådet og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), først få si sin mening.

Rektor Elisabeth Aggvin har tidligere sagt til Fædrelandsvennen at det avgjørende punktet blir om innholdet på lagssamlingene er inkluderende, og at «når innholdet berører religion er det viktig å sikre at ingen opplever seg ekskludert».

Kan legge begrensninger

I formannskapets møte gjorde oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad rede for kommunens innstilling til elevinitierte aktiviteter på generelt grunnlag. Hun poengterte at retten til fri religionsutøvelse også gjelder for skolene i Kristiansand.

– Men det innebærer ikke at skolen ikke kan legge begrensninger i forhold til utøvelse av religion i skoletida.

Hun viste til at det er rektors ansvar at privat religionsutøvelse eller organisasjonsutøvelse ikke er til hinder for å lage et trygt og godt skolemiljø for alle elever.

– Det er viktig at elevinitierte aktiviteter ikke fører til uheldige gruppedannelser eller utenforskap, sa hun.

Videre forklarte hun at praksisen i Kristiansand er at de heier på elevinitierte aktiviteter, men at arrangementer i i skoletiden må skje i gode rammer.

Foreslår retningslinjer

Direktøren varslet også at saken skal opp i oppvekstutvalget. Ettersom det praktiseres ulikt fra skole til skole, vil hun foreslå at det lages retningslinjer for denne typen aktivitet, fortalte hun.

KrFs Jonas Ek avsluttet med å kommentere prinsippet om at skolemiljøet skal være inkluderende.

– Hvis det skal være inkluderende, må man også heie på de ulike elevenes religion, sa han.

Etter møtet utdyper han dette poenget til Vårt Land:

– Når vi vil at skolen skal være en inkluderende arena, må vi møte positive elevinitiativ på en god møte. Vi må være tydelige til de ungdommene om at de kan ta med sin tro på skolen. Det skal heies på uavhengig av religionen ungdommene har.