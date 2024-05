Kristent skolelag kan bli nektet å møtes i skoletiden

Elevene som ønsker å danne et kristent skolelag der de samles i løpet av skoledagen, har fått svar fra skoleledelsen at de kan samles etter skoletid. Det skriver Fædrelandsvennen.

Skal de treffes i løpet skoletiden må skolens rådsorganer, som elevrådet og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), først få si sin mening.

Rektor ved Møvig skole, Elisabeth Aggvin, sier at grunnen til at det må via disse rådene er et brev oppvekstdirektøren i Kristiansand sendte ut i 2019, der det står at «For at skolen skal kunne vurdere eventuelle positive og negative konsekvenser for skolemiljøet ved innføring av elevinitierte aktiviteter, må skolen drøfte forslagene med skolens rådsorganer».

Aggvin sier til Fædrelandsvennen at det avgjørende punktet blir om innholdet på lagssamlingene er inkluderende, og at «når innholdet berører religion er det viktig å sikre at ingen opplever seg ekskludert».

Ikke første gang

Vårt Land har også tidligere skrevet om trøbbel knyttet til skolelagsarbeid på Møvig skole. I 2019 var daværende rektor ved skolen, Marit Faanes tydelig på at hun ikkje ønsket et skolelag.

– Vi får ikke servere noe, og vi får heller ikke lov å møtes oftere enn hver tredje uke. Vi får bare lov å ha andaktsholdere utenfra annenhver gang, sa daværende elev og skolelagsleder ved Møvig, Tobias Løkjel til NRK.

Møvig skole er langt fra alene i å diskutere om, når og hvordan kristne skolelag kan operere.

Vårt Land skrev senest i slutten av mars om 18 år gamle Eilif Hynnekleiv som ønsket så starte opp lagsarbeid på Nydalen videregående skole i Oslo, men fikk nei av rektor.

I avslaget stod det at «skolene i Oslo har tydelige instrukser fra byrådet (noen år tilbake) om at det ikke skal legges til rette for religiøse møter på skolene. Vi kommer derfor ikke til å legge til rette for en kristen klubb ved skolen.»

I etterkant av at saken havnet i media gikk skolebyråden i Oslo, Julie Remen Midtgarden (H), ut og sa at skolene i hovedstaden i kan låne ut rom til kristne skolelag.

Politiker vil ta opp saken

Til Fædrelandsvennen sier bystyremedlem for KrF i Kristiansand, Jonas Ek, at det å sette begrensninger på elevenes trosfrihet, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet er problematisk.

Han melder at han vil ta opp saken fra Møvig skole i formannskapet på onsdag.