Tall fra Samordna opptak viser at det i år er hele 96 søkere som har ett av de fire profesjonsstudiene i teologi i Norge som sin første prioritet. Det er nær 40 prosent økning fra i fjor.

Aller best går det på cand.theol.-studiet ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (TF), som hadde 25 førsteprioritetssøkere i 2023 og har hele 44 i år.

– Dette er resultat av et systematisk arbeid med strategi og kommunikasjon, som involverer alle på TF, sier dekan Anders Runesson ved Det teologiske fakultet.

Selv om han synes søkertallene er svært gledelige, understreker Runesson at han ikke er klar for å lene seg på laurbærene. Det jobbes med reform av studieopplegget på profesjonsstudiet, med mål om å enda tydeligere få fram samfunnsnytten av disse studiene.

– Vi har en visjon om at den som blir prest utdannet hos oss ikke bare er en formidler av evangeliet, men en kulturbygger og en dialogekspert. En prest, slik vi ser det, er en som kan bidra til å skape bærekraftige samfunn der folk med ulik religiøs bakgrunn ikke bare kan tolerere hverandre, men også respektere hverandre.

Dette er resultat av et systematisk arbeid med strategi og kommunikasjon, som involverer alle på TF — Anders Runesson, dekan TF

Teologisk tyngde

Runesson mener de gode søkertallene til de teologiske profesjonsutdanningene viser at også kirken bør holde fokus på måter å løfte cand. theol.-utdanningen. Det har de siste årene gått en debatt i Den norske kirke og blant studiestedene om de såkalte erfaringsbaserte presteutdanningene, som gir en vei til prestetjeneste som andrekarriere.

– Den utdanningen vi gir til de alternative veiene til prestetjeneste er solid, men det er ikke alene tilstrekkelig for en kirke i dagens samfunn. Vi er veldig tydelige overfor Den norske kirke på at vi må arbeide sammen for å promotere cand. theol.-utdanningen. Vi skal ikke undervurdere de alternative veiene, men de kan ikke sammenlignes med et profesjonsstudium, det er to helt ulike prester som kommer ut av de to utdanningene, sier Runesson.

Konkurranse

Tre av de fire profesjonsutdanningene øker antallet førsteprioritetssøkere fra 2023. Runesson ved TF er tydelig på at dersom man skal møte prestemangelen i Den norske kirke er tiden forbi for at de teologiske utdanningene skal vokse på hverandres bekostning.

– Vi må alle løfte blikket og se det ansvaret vi har sammen. Behovene som kirken og samfunnet har er mangfoldige, og det er også tilbudene på de ulike studiestedene. Vi er i konkurranse, men det må være en positiv konkurranse, sier Runesson.

DRAR SØKERE: Et et årsstudium i teologi og sjelesorg er særlig populært blant søkere på Fjellhaug internasjonale Høgskole, ifølge rektor Frank-Ole Thoresen. (Giulia Troisi)

Oppsving for flere

Flere kristne høyskoler forteller om høye søkertall til sine ulike studieprogrammer i årets opptak. Fjellhaug internasjonale Høgskole melder i en pressemelding om rekordhøye tall. Rektor Frank-Ole Thoresen sier i pressemeldingen at det blant flere andre er fjorårets nyvinning, et årsstudium i teologi og sjelesorg, som særlig drar søkere.

Selv om søkertallene til profesjonsstudiet i teologi går noe ned ved NLA Høgskolen, går søkertallene samlet sett for skolen kraftig opp, med hele 58 prosent. I en pressemelding forteller skolen: «Nesten all vekst i søkningen til NLA er knyttet til nye, fleksible studier som etableres blant annet for å møte utfordringene av den store nedgangen for grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanning.»