Ny menighet forlater Metodistkirken

Metodistkirken i Hammerfest har vedtatt å forlate Metodistkirken Norge. Det melder avisen Dagen.

På en ekstraordinær menighetskonferanse torsdag kveld, stemte 11 av 13 fremmøtte for å gå ut av trossamfunnet og søke medlemskap i et annet kirkesamfunn. Hvilket kirkesamfunn det blir, skal menighetsrådet nå utrede.

– Først og fremst ønsker menigheten å fortsette på det metodistiske grunnlaget. Vi er opptatt av å finne en vei videre sammen, sa pastor Jan-Erik Fjukstad Hansen til Dagen da det ble kjent at menigheten i Hammerfest skulle drøfte utmeldelse av Metodistkirken.

Hansen har tidligere nevnt Pinsebevegelsen, Frikirken og Misjonskirken som mulige nye hjem for menigheten.

VURDERER ALTERNATIVER: Metodistkirken i Hammerfest har hatt kontakt med både Misjonskirken, Frikirken og Pinsebevegelsen. Fra Venstre: Generalsekretær Siri Iversen i Misjonskirken, synodeleder Jarle Skullerud i Frikirken og Øystein Gjerme som leder Pinsebevegelsens lederråd. (Foto: Misjonsnytt, Erlend Berge, Guro Asdøl Midtmageli)

Flere utmeldinger

Over lengre tid har Metodistkirken i Norge signalisert at de ønsker at homofile og lesbiske skal kunne vies til ektepar og ordineres til prester.

I fjor valgte Hvittingfoss menighet å forlate kirkesamfunnet på grunn av denne saken. Denne menigheten har senere valgt å slutte seg til Pinsebevegelsen.

Metodistkirken i Norge

Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church.

46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer.

Praktiserer barnedåp.

Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete.

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

Diskusjonstema internasjonalt

Den internasjonale metodistkirken, United Methodist Church, avholder i disse dager sin generalkonferanse. Her skal spørsmålet om likekjønnet samliv behandles. Den norske Metodistkirken er blant de kirkene som ønsker en oppmykning av UMCs konservative samlivssyn.

Dersom det åpnes for flere syn på ekteskap og samliv, vil det være enklere for den norske Metodistkirken å forbli i UMC. Alternativet blir å danne en annen konstellasjon i Europa eller bli en selvstendig kirke i Norge, har delegasjonen tidligere fortalt.

Generalkonferansen varer fram til 3. mai.