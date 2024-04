Skal inspirere norsk pinsemenighet: – Stopp slaveriet, så reddes både mennesker og miljø

– Slaveri, miljøødeleggelse og global oppvarming henger nøye sammen, mener Kevin Bales.

Han er professor i moderne slaveri ved Universitetet i Nottingham i Storbritannia, og er kjent for sitt arbeid i kampen mot menneskehandel. Blant annet har han holdt TED-talks og skrevet bøker om forskningen sin.

Denne uka er han i Norge, blant annet for å inspirere menigheten Salt i Bergen til å se sammenhengen mellom slaveri og klimaendringer.

– Hadde menneskehandel og slaveri vært et land med en befolkning på 50 millioner mennesker, hadde det vært den tredje største utslippsnasjonen i verden, kun slått av USA og Kina, sier han.

Bales er dermed ikke i tvil om hvilket klimatiltak han mener bør prioriteres:

– Så hvis noen spør hva man kan gjøre for å redde miljøet og skape en bedre verden, så har jeg ett svar som monner mye: Stopp slaveriet, så reddes både mennesker og miljø samtidig.

---

Menneskehandel

Defineres som organisert handel av mennesker gjennom å utnytte barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller ved å utnytte personens sårbare situasjon.

Kan straffes med inntil seks års fengsel i Norge.

Internasjonalt antas det at om lag 50 millioner mennesker blir utsatt for menneskehandel hvert år.

Kilde: Store norske leksikon og FN-sambandet

---

Avskoging og murstein

På Universitet i Nottingham har Bales og hans kollegaer forsket på og dokumentert hva slags arbeid slaver verden over blir tvunget til å gjøre.

I FELT: Bales og kollegaene hans ble overrasket over hvor omfattende arbeid flere religiøse grupper har for å få bukt med menneskehandel i verden. Selv er han kveker. (Privat)

Det er særlig én metode som peker seg ut: Manuelt arbeid. Særlig tømmerhogst, mursteinsproduksjon og annen produksjon av byggematerialer, er blant oppgavene ofre for menneskehandel blir tvunget til.

Bales forteller at menneskehandel er særlig utbredt i fattige land i Sørøst-Asia, som Pakistan, India og Bangladesh.

– I disse landene har vi, gjennom ny teknologi, kunnet avdekke et større omfang av slaveri enn tidligere. For eksempel har vi, via satellittbilder, sett hvor utbredt den ulovlige og slave-baserte mursteinsproduksjonen og avskogingen er.

Ifølge Bales og hans kollegaer er denne produksjonen så utbredt og innebærer så store utslipp at det samlet sett tilsvarer større utslipp enn de fleste nasjoner i verden har i løpet av ett år.

– Vil disse utslippene forsvinne hvis slaveriet ble avskaffet i dag?

– Ja. Fordi det skjer gjennom ulovlig arbeid. Stopper du de kriminelle som tvinger folk til å utføre arbeidet, så stopper også arbeidet og utslippene som medfølger.

Bales legger til at alle samfunn som blir frigjort fra slaveri, opplever en økonomisk oppsving.

– Vår forskning viser at når folk blir frigjort og står fritt til å selv velge arbeid, kan de få til fantastiske ting. Da vokser lokalsamfunnet, både økonomisk og når det kommer til sosiale tjenester som skoler og helsetjenester.

SLAVERI: Kevin Bales er professor i moderne slaveri, og er denne uka i Norge for å snakke om sammenhengen mellom menneskehandel, klima og miljø. Her på en TED-talk i 2010. (Skjermbilde)

Mener akademikere og religiøse må snakke mer sammen

Selv om det finnes ekstreme grupperinger som benytter religion som et skalkeskjul for å bedrive menneskehandel, har forskningen fra Universitetet i Nottingham også vist et stort omfang av det motsatte. Svært mange religiøse grupper arbeider mot menneskehandel verden over.

Det har overrasket Bales og hans kollegaer:

– Over hele verden finnes det religiøse grupperinger som gjør en enorm innsats for å frigjøre folk fra menneskehandel og slaveri. Vi har blant annet oppdaget en stor gruppe nonner i India som gjør et fantastisk stykke arbeid i kampen mot menneskehandel.

Han mener innsatsen mot menneskehandel kan styrkes betraktelig hvis disse religiøse gruppene, ikke-statlige organisasjoner (NGOer) og akademikere begynner å samordne seg og snakke mer sammen.

– På den måten kan vi styrke innsatsen.

Konferanse om menneskehandel

Pinsemenigheten Salt Bergen får torsdag denne uka besøk av Bales, der han skal snakke om sammenhengen mellom menneskehandel og klimaendringer på arrangementet Speaking for Freedom.

FORNØYD: Marcus Vindenes er daglig leder i organisasjonen For Freedom, som jobber mot menneskehandel i Norge. Han inviterte professor Kevin Bales til Norge denne uka, og håper mange blir inspirert av hans kunnskap. (Foto: Privat)

Marcus Vindenes er daglig leder i organisasjonen For Freedom. De jobber mot menneskehandel i Norge, og var i perioden 2020–2023 en del av den langt større, internasjonale organisasjonen Hope For Justice (HFJ).

Men i fjor la imidlertid HFJ ned sitt arbeid i Norge. Da valgte Vindenes og Salt Bergen å relansere arbeidet uten større aktører.

– Vi er i en oppbyggingsperiode nå. For Freedom var opprinnelig et selvstendig arbeid frem til den ble en del av HFJ. Etter at de trakk seg ut av Norge, ønsket vi å starte opp arbeidet igjen, siden kirken og menneskene har et hjerte for arbeid mot menneskehandel.

– Hvordan arbeider dere per nå mot menneskehandel i Norge?

– I denne fasen handler det mest om å kartlegge aktørene på menneskehandelsfeltet innenlands, og støtte de store aktørene. Det blir oppdaget færre tilfeller av menneskehandel nå enn tidligere, men det betyr ikke nødvendigvis at det skjer sjeldnere. Det kan bety at de jobber mer i det skjulte, sier Vindenes.

Vi må lære mer om menneskehandel, og vi må møte de aktørene som kan mye om det — Marcus Vindenes

Når Bales entrer scenen torsdag for å snakke om menneskehandel og klima, er det blant annet for å styrke kunnskapsnivået og kompetansen i organisasjonen, forteller Vindenes, som også har invitert klimaforskeren Kjetil Schanke Aas til Bergen.

– Vi er også i en læringsfase nå. Vi må lære mer om menneskehandel, og vi må møte de aktørene som kan mye om det. Det er også mange gode aktører i Norge som vi skal lære av, både når det kommer til deres arbeid og deres visjoner.