Øyestad kirke åpner igjen etter konflikt

Første ordinære gudstjeneste siden nyttår blir 5. mai.

– Jeg er glad for at det endelig kan feires gudstjenester i Øyestad kirke. Vi arbeider for at arbeidsmiljøet skal være godt for alle ansatte i kirken, og har ønsket å følge de rutiner og regler som gjelder i arbeidslivet, sier biskop i Agder og Telemark, Stein Reinertsen, i en pressemelding.

Kirken ble stengt for å «ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø» sa Reinertsen til Vårt Land i februar.

Nå har de ansatte i fellesrådet fått juss-hjelp fra Fagforbundet.

– Jeg tror det kan bidra til at vi får saken inn i riktig spor og at saken kan få et endelig punktum. Nå ser jeg fram til på åpne kirken for ordinære gudstjenester igjen, sier biskopen.

Selv om kirken har vært uten ‘vanlige’ gudstjenester i flere måneder, har det blitt holdt dåp, begravelser og undervisning.

Varslet

– Mitt innsteg i denne saken er å verne varslere. Det skal være trygt å varsle om forhold i Den norske kirke, utdypet Reinertsen i slutten av februar.

Reinertsen fortalte da at det hele startet som en personalsak der flere varslet, blant annet prestene. Disse varslene ble «håndtert etter gjeldende regler», sa han.

– I etterkant er det en gruppe mennesker som er uenige i den avgjørelsen som er fattet. Og som har rettet beskyldninger mot varslerne.

Biskopen sa også at det var viktig at det ikke er varslerne som bærer ansvaret for hvordan et varsel blir håndtert.

Ønsket om et menighetsmøte for å snakke om saken, ble avvist av soknerådet. Biskopen møtte likevel flere representanter for gruppen av kirkemedlemmer som var uenige i håndteringen av saken.