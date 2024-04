– Se, på Sion legger jeg en hjørnestein, utvalgt og dyrebar; den som tror på ham, skal ikke bli til skamme, siterer biskop Ragnhild Jepsen fra Peters første brev, fra sin talerstol i det som skal bli det nyeste tilskuddet for kirkelandskapet i Bergen.

I Sædalen i Fana bydel, rett utenfor Bergen sentrum, har det vokst fram en stor lokal menighet, selv om de har manglet et fast hus å samles i.

I 16 år har menigheten, som besøkes av 100-200 kirkegjengere hver søndag, måtte arrangere gudstjenester, konfirmasjonsopplegg, kor og andre arrangementer i Sædalen skole, Nattland skole og Kringlebotn aktivitetshus.

SEREMONI: På forhånd hadde kirken invitert til grunnsteinsnedleggelse med påfølgende folkefest. Og folkefest ble det. (Magnus Laundal)

I tillegg har sognepresten Leidulf Øy tatt med ungdommene hjem til sin egen stue for ungdomsmøter og konfirmasjonsundervisning. Snart kan de altså møtes i den nye kirka i stedet.

– Det er veldig gøy, jeg tror det blir veldig fint, forteller Ida Bøe-Hesselberg.

Hun sitter med venninnegjengen utenfor den nye kirken, der de har lurt seg unna småsøsken og voksenprat. Med hver sin bolle i hånden forteller de gladelig Vårt Land om hvordan de har bidratt til å få på plass nytt kirkebygg.

Venninnegjengen forteller at de gleder seg til fredagsmøter i den nye kirka. Fra venstre: Erle Maria Vadset (15), Solveig Jørdre (16) og Ida Bøe-Hesselberg (15). (Magnus Laundal)

De har vært med å samle inn penger, de har stekt og solgt vafler, og de leste en bønn høyt, som fikk plass i skrinet som skal senkes ned i jorda under seremonien for grunnsteinsnedleggelsen.

Seremoni mellom murpuss og sperrebånd

Det var en høytidelig seremoni som fant sted i den snart innflytningsklare kirka. Mellom byggestøv og bråk ble det sunget salmer og lyst velsignelsen. Før kobberskrinet ble lagt i bakken av biskop Jepsen, ble det fylt med dagens aviser, deriblant Vårt Land, prosjekttegninger av bygget, ulike bønner, Bibelen og en flott tegning laget av åtteåringene Ella Tjore Clausen og Silje Victoria Dybvik Øystese.

Og kirken blir ingen gammelmodig arbeidskirke. Nei, her byttes den ene kirkeklokka ut med en klatrevegg i kirketårnet og store glassflater skal sørge for lyset slipper inn.

EN KIRKE FOR UNGE: Prest Leidulf Øy er opptatt av at kirken skal ha særlig fokus på ungdomsmiljøet. (Magnus Laundal)

I kirkeparken skal det komme benker, bålplass og basketbane. Målet er å gjøre kirken til et samlingspunkt for befolkningen i Sædalen.

Presten i menigheten, Leidulf Øy, er opptatt av at kirken skal ha særlig fokus på ungdomsmiljøet.

– Vi vil være med og bidra til et godt ungdomsmiljø i bydelen. Derfor blir noe av det viktigste med dette bygget å være et samlingssted for unge, forteller han.

Og nettopp det tyder den lokale ungdommen på at de langt på vei har klart.

– Det er veldig hyggelig når vi møtes. Vi har smågrupper med andre ungdommer der vi møtes hos presten. Det er veldig mye fine folk her i kirken, det er et veldig trygt sted å møtes, utfyller femtenåringene hverandre.

GRUNNSTEIN: Før kobberskrinet ble lagt i bakken av biskop Jepsen ble det fylt med dagens aviser, deriblant Vårt Land, prosjekttegninger av bygget, ulike bønner, Bibelen og en flott tegning. (Magnus Laundal)

– Hva gleder dere dere mest til med den nye kirka?

– Fredagsmøtene blir bra. Vi har bare hatt noen på sommeren, og det har vært ute. Nå kan vi være inne og litt mer faste møter, og det tror jeg blir veldig bra.

Det er 13 år siden forrige kirke i Bergen sto klar. I 2011 var det Ytrebygda kirke som sto ferdig, og den neste som skal være klar er Haukås kirke i Åsane, nord for Bergen.

---

Sædalen menighet

Ligger i Sædalen Bergen. Har vært uten lokaler helt siden den ble startet i 2008.

Onsdag 12. april kunne de sette første spadestikk i en ny kirke.

Kirken er egnet av Hille Melbye Arkitekter, KOHT Arkitekter og TAG Landskapsarkitekter.

Det ferdige bygget skal etter planen stå klart i november 2024.

---