I helgen ble Marta Botne takket av som domprost i Tunsberg bispedømme. Det skjer etter fem år i stillingen.

– Det har vært spennende og krevende, uttalte nylig Botne i et intervju på nettsiden til Den norske kirke.

Lederstillingen er det flere som har meldt sin interesse for. Etter at søknadsfristen på jobbannonsen gikk ut, har ni kandidater søkt på stillingen. En ikke-navngitt søker har trukket seg underveis.

Vårt Land har fått innsyn i søkerlisten.

BLIR KAPELLAN: – Å være helt alminnelig menighetsprest er det grunnleggende for meg, sier Marta Botne, som i fem år har vært domprost i Tunsberg bispedømme. (Kjell Kvamme)

Disse ønsker å ta over stafettpinnen etter Botne:

Jan Terje Christoffersen (60), sokneprest Tønsberg Domkirke, bor i Tønsberg

Stephen Sirris (46), professor II i organisasjons- og ledelsesfag, bor i Asker

Dag Magnus Hopstock Havgar (57), sjømannsprest og daglig leder ved den norske sjømannskirken i London (St. Olavs kirke)

Birgitte Bentzrød (62), prost i Nord-Gudbrandsdal prosti, bor i Sel

Ingulf Bø Vatnar (55), kapellan i Tønsberg domkirke, bor i Tønsberg

Sølvi Kristin Lewin (53), prost i Larvik, bor i Tønsberg

Sidsel Jensdatter Lyster (49), mentor, bor i Vadsø

En av søkerne har fått navnet sitt unntatt offentlighet.

Tilbake til røttene

Domprosten i Tunsberg har ansvar for hele prestetjenesten i Tønsberg og Færder. I den nå utgåtte jobbannonsen ble det søkt etter «en trygg, tydelig og samarbeidsvillig domprost» med «gjennomføringskraft og et strategisk blikk på det å være kirke i Tønsberg og Færder».

For Marta Botne går ferden videre til Sandar menighet hvor hun blir kapellan. Der er hun både døpt og konfirmert.

Valget har flere har latt seg overraske av, ifølge det tidligere nevnte intervjuet på nettsiden til Den norske kirke.

– Egentlig er jeg litt overrasket selv. Men for meg er ikke dette et steg tilbake. Å være helt alminnelig menighetsprest er det grunnleggende for meg. Jeg ønsker å holde det håndverket ved like. Så blir det godt å kun ha ansvar for min egen tjeneste, sier Botne.

Avskjedsgudstjenesten til Botne fant sted i Tønsberg domkirke 21. april, og ble ledet av biskop Jan Otto Myrseth.

