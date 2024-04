Han skal lede forbønnsprogram på TVL

– Dette gleder jeg meg til, sier Per Arne Dahl.

I kveld ble det kjent at den tidligere stortingspresten og biskopen i Tunsberg bispedømme skal være programleder for det nye såkalte tros- og livshjelpsprogrammet Liv Laga på den kristne tv-kanalen TVL.

Alf Gjøsund, som er ansvarlig redaktør i kanalen, sier at de har valgt Per Arne Dahl til programleder fordi han i en årrekke har hatt en rolle som en slags nasjonal sjelesørger.

– Han klarer å formidle viktige ting på en måte som når inn, uten å trivialisere våre dypeste behov. Han tør å folde hendene og henvende seg direkte til livets skaper og opprettholder, vår trøster, forsoner og hjelper, og be om nåde og kraft. Og han inspirerer oss til å våge det samme, sier Gjøsund.

Håndtrykk til medmennesker

– Mitt mål med programmet er å ødelegge minst mulig for Gud, og gi et best mulig håndtrykk til medmennesker, sier Per Arne Dahl.

Han beskriver Liv laga som et program om kristen tro, sjelesorg og kristen praksis. Episodene er organisert tematisk, og den nyslåtte programlederen forteller at blant temaene han skal ta opp er bønn for syke, gudsbilder og menneskebilder, og samliv. Til det siste får han hjelp både av sin kone Anne og av ekteparet Thomas og Karoline Neteland.

– Jeg har vært prest et langt liv, og er heldig som er 73 år og så frisk at jeg kan fortsette med det jeg har holdt på med hele livet, nemlig å forsøke å formidle. Nå er det tid for kristen tro og praksis. Nå er det tid for etterfølgelse og konkrete håndtrykk fra Gud og mennesker.

Dahl trekker fram sin lange erfaring med sjelesorg og samtale som helt avgjørende for utformingen av programmet.

– Dette er arven fra Modum bad, og det faglige bakteppet som jeg har fått med meg.

Refleksjon og bønn

I programserien vil Dahl knytte sine refleksjoner til et tema, før han ved alteret som er satt opp i studio ber for dem som har utfordringer knyttet til episodens tema, og ber Fadervår og lyser velsignelsen til avslutning.

Dahl forteller at han i påsken var på retreat i et kloster i Italia. Der strømmet det inn meldinger både fra Gaza og fra Torpo i Hallingdal, der tre mennesker ble drept i palmehelga. Dahl beskriver følelsen av å sitte midtveis mellom Torpo og Gaza.

– Jeg sendte en støttende melding til kirkevergen på Gol, Kjellfred Dekko, som jeg kjenner veldig godt. Så fikk jeg følgende melding tilbake: «Vi finner ikke ord, men vi finner hverandre», sier Dahl.

– Da tenkte jeg: Dette må være målet, både for kirken generelt men også for dette programmet. Ethvert tv-program med dette preget skal inspirere til at folk finner hverandre. Når vi ber for folk i ulike situasjoner i disse programmene, så er det i bakhodet mitt viktig å be for at folk må gjøre nødvendige steg i nærmiljøet, for å oppleve at ordet blir kjød.

– Vi trenger hjelp

TVL annonserte i slutten av mars at man planla å starte opp et program som skal tilby forbønn for sykdom og vanskelige livssituasjoner. Ansvarlig redaktør Gjøsund sa den gang til Vårt Land at han mente dette ville bli ett av kanalens viktigste program. Det står han fortsatt på, og knytter det spesielt til den turbulente situasjonen i Midtøsten og andre steder:

– Nå er det ikke enda mer tøys vi trenger. Vi trenger hjelp. Og det er intet mindre enn livshjelp vi ønsker å formidle med Liv laga, sier Gjøsund til Vårt Land.