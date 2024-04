Visjon Norge fikk inkassokrav fra revisoren sin

TV Visjon Norge fikk i januar i år en betalingsanmerkning fordi de ikke hadde betalt en regning på 206.000 kroner til sin egen revisor.

Det går fram av en utskrift som Vårt Land har bestilt fra kredittvurderingsselskapet Bisnode Credit AS.

Kreditor er revisjonsbyrået BDO, ifølge utskriften. Det er et byrå som senest i fjor bisto den kristne TV-kanalen med å gjennomgå årsregnskapet deres for 2022.

Økonomileder for TV Visjon Norge, Lewi Hansen, forteller til Vårt Land at det hele skyldes en misforståelse.

– Vi hadde en avtale om delbetaling , men så har dessverre ikke denne informasjonen kommet fram til riktig person i tide hos kreditor. Dermed har det gått til inkasso uten at vi fikk stoppet det. Kravet er betalt, sier Hansen.

Revisor Knut Nyerrød i BDO bekrefter inkassokravet og opplyser at det er gjort opp. Han vil ikke kommentere kravet ytterligere.

Ubetalte regninger

Flere TV-seere opplevde denne uken svarte skjermer når de mandag og tirsdag skulle se TV Visjon Norge.

– Nå trenger vi desperat 1,7 millioner kroner, uttalte TV-pastor Jan Hanvold under mandagens sending av programmet «Studio Direkte» på TV Visjon Norge.

Der startet han sendingen med å forklare hvorfor flere seere opplevde svarte skjermer når de skulle se TV Visjon Norge:

Den kristne TV-kanalen har et utestående krav på 1,7 millioner kroner. Det har hersket forvirring om hvem de egentlig skylder penger. Under sendingen gikk Hanvold hardt ut mot TV-distributøren Allente. Siden har han opplyst til Vårt Land at de utestående regningene skal betales til satelittfirmaet Space Norway.

Ifølge Lewi Hansen skylder de penger til Telenor Satellite. Selskapet ble i fjor solgt til Space Norway.

– TV-kanalene betaler til Telenor Satellite, som har beholdt navnet hos nye eiere, sier han.

Under «Studio Direkte»-sendingen på onsdag fortalte Jan Hanvold at han regnet med at de fleste hadde fått tilgang til kanalen igjen, og at de hadde klart å forhandle seg fram til en avtale. Det ble også opplyst at de hadde klart å samle inn om lag 430.000 kroner.

---

TV Visjon Norge

Kristen TV-kanal med hovedsete i Drammen.

Styreleder er Jan Kaare Hanvold. Daglig leder er Leif Inge Sandnes.

Har hatt sendinger i litt over 20 år.

---

«Vesentlig usikkerhet»

I fjor kunne Vårt Land melde om blodrøde tall for TV Visjon Norge. De gikk med nærmere tolv millioner kroner i minus i 2022, viste regnskapstallene.

Revisor Knut Nyerrød i BDO viste til kortsiktig gjeld, omløpsmidler og underskudd, og skrev følgende:

«Disse forholdene og andre omstendigheter som er beskrevet i note 12, indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift.»

Vårt Land har spurt økonomileder Lewi Hansen om hvordan likviditeten deres er i dag.

– Det er som i mange kristne organisasjoner som er gavefinansiert: Det er sesongvariasjoner. Inntektene er ofte større på slutten av året enn i begynnelsen av året. Snart kommer regnskapet for 2023. Der ligger vi an til et solid overskudd, sier han.