Dette er dei nye kyrkjetoppane

Fredag ettermiddag stemte dei 117 kyrkjemøtemedlemmane i Trondheim fram eit nytt «styre».

Kyrkjemøtet er samla éin gong i året, men mellom desse samlingane er det Kyrkjerådet som leier arbeidet med sakene som kjem opp her.

Og no er det altså avgjort kven som skal ha denne oppgåva dei neste fire åra. Det blei klart etter intense forhandlingar.

---

Dette er medlemmane i Kyrkjerådet 2024-2028

Leiar: Harald Hegstad (NL)

Harald Hegstad (NL) Agder og Telemark: Tore Thomassen (NL)

Tore Thomassen (NL) Bjørgvin: Karl Johan Kirkebø (ÅF)

Karl Johan Kirkebø (ÅF) Borg: Karin-Elin Berg (ÅF) og Erling Birkedal (NL)

Karin-Elin Berg (ÅF) og Erling Birkedal (NL) Hamar: Vanja Hole Joramo (ÅF)

Vanja Hole Joramo (ÅF) Møre: Amalie Valde Berge (NL)

Amalie Valde Berge (NL) Nidaros: Bjørn Thomas Åhrén (sørsamisk)

Bjørn Thomas Åhrén (sørsamisk) Nord-Hålogaland: Oddgeir Sølvfæstersen (FK)

Oddgeir Sølvfæstersen (FK) Oslo: Gard Sandaker-Nielsen (ÅF)

Gard Sandaker-Nielsen (ÅF) Stavanger: Dorrit Vignes (ÅF)

Dorrit Vignes (ÅF) Sør-Hålogaland: Eli Augestad Vikdal (BL)

Eli Augestad Vikdal (BL) Tunsberg: Lill Tone Grahl-Jacobsen (ÅF)

Lill Tone Grahl-Jacobsen (ÅF) Prestar: Kjersti Gautestad Norheim og Dag Tormod Milje

Kjersti Gautestad Norheim og Dag Tormod Milje Lek kyrkjeleg tilsett: Tore Christiansen

Tore Christiansen Preses: Olav Fykse Tveit





NL: Nominasjonskomiteens liste

ÅF: Åpen folkekirke

FK: Frimodig kirke

BL: Bønnelista

---

Fiskar som brenn for ungdom

Amalie Valde Berge er ein av dei nye fjesa i rådet. Ho er 28 år gammal, og sit som representant for Nominasjonskomiteens liste i Møre bispedøme.

Amalie Valde Berge (NL). Kyrkjemøtet 2024. Kirkemøtet (Marit Mjølsneset)

– Korleis er det å no vera valt inn i Kyrkjerådet?

– Det er veldig nytt, og det er mykje å setje seg inn i.

Berge ser fram til å få vera med på å påverke i kyrkjedemokratiet. For henne er ein av hjartesakene å få til eit tettare samarbeid mellom Den norske kyrkja og misjonsorganisasjonane.

– Det er meininga at kyrkja skal nå ut til folk. Me må vise at Gud er levande og virkekraftig, meiner Berge.

Til vanleg jobbar ho som fiskar. Då er ho ute fem veker om gongen, men heldigvis fekk ho bytta tur, slik at ho fekk til å bli med på Kyrkjemøtet.

Berge går i Herøy kyrkje og er engasjert i eit nyoppretta Ten Sing-kor.

– Eg brenn for at me skal nå ut til ungdom, seier Berge.