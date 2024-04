– Det var vondt og brutalt da vi kom inn her, sier Emeline Braatlund Larsen.

Hun er daglig leder i Chosen, et klesmerke som lar sine kunder ta del i et veldedig prosjekt.

For hvert solgte plagg gir de mat til et underernært barn i Bangladesh i en hel uke, gjennom misjonsorganisasjonen Youth With a Mission (Ungdom i Oppdrag). Så langt har de gitt i overkant av 90.000 uker med mat til underernærte barn, opplyser Larsen.

Skuffelsen var derfor ekstra stor da de ansatte kom på jobb fredag morgen for ei uke siden. I løpet av natten hadde tyver brutt seg inn med brekkjern på det nye kontoret deres i Oslo sentrum.

Chosen

Klesmerke etablert av Rolf Henrik Karlsen, Jørgen Tveter og Johan Skretting i 2017. Eier og daglig leder er Emeline Braatlund Larsen.

Produktene er produsert i Bangladesh etter det de omtaler som «høy moralsk standard». Det betyr blant annet at alle ansatte har arbeidskontrakt, er beskyttet mot «ekstrem arbeidsmengde» og har ventilasjonsanlegg og rent drikkevann tilgjengelig.

For hvert plagg Chosen selger, gir de mat «til et underernært barn i en hel uke». Det gjøres gjennom samarbeid med Ungdom i Oppdrag i Bangladesh og internasjonale Feed my starving children over hele verden.

Klesmerket har to egne butikker i Norge: Kristiansand og Stavanger.

Føler seg snytt

– De hadde revet opp åtte esker med klær som de har tatt med seg. Gulvet var ikke lett å se på det ene rommet, for det var dekket av klær, hengere og utstillingsdokker som de hadde veltet og revet fra hverandre, sier Larsen.

Hun legger ikke skjul på hva hun tenker om det.

– Jeg føler meg så snytt. Chosens eksistens er jo nettopp for å prøve å gjøre en forskjell i verden og gi mat til underernærte barn. Jeg blir irritert og lei meg og alt på en gang. Dette går ikke ut over selskapet, men rammer også barna vi støtter. I verste fall får de mindre av oss enn de skulle fått, sier hun.

Larsen opplyser at de har anmeldt forholdet til politiet.

Foreløpig vet de ikke hvor store verdier som har gått tapt, da de fortsatt jobber med å få oversikt. Men for selskapet var klærne som forsvant av ekstra stor verdi. De var nemlig vareprøver for den nye vår- og sommerkolleksjonen deres. Klærne skulle de fotografere og bruke til promoteringen av de nye plaggene.

– Det vil påvirke hvordan vi kan vise fram nyhetene våre, noe som vil prege salget den neste våren og sommeren. Derfor er det ikke lett å telle verdien av det som har blitt stjålet, sier hun.

Har kun stjålet klær

Larsen synes det er rart at bare klærne ble tatt.

– Hvis vi skal se på enhetsprisen vi har på per ting i huset vårt, så er jo kontorstolene våre mye dyrere enn plaggene våre. Så jeg blir jo litt overrasket over at de nesten bevisst har tatt med seg klær. Vi har ikke mistet en eneste kontorstol eller TV, sier hun.

Den daglige lederen forteller at de nå jobber med å finne løsninger på det som har oppstått, samt at de forsøker å holde motet oppe.

– Vi må bare løfte blikket og tenke: Innbruddet skjedde midt på natta. De ansatte var hjemme og ble derfor ikke redde. Det kunne vært verre. Men det er selvfølgelig kjipt at det skal gå utover barn, sier hun.

– Rigget for vekst

Chosen har tidligere vært tydelig til stede på kristne arrangementer, som Impuls og Skjærgårds Music and Mission Festival.

I fjor kunne Vårt Land melde at selskapet gikk med et underskudd på over én million kroner i 2022. Salgsinntektene har økt, men ikke nok til å dekke lønnsgapet. Larsen forklarte underskuddet med en del ekstraordinære kostnader som følge av en økt satsing.

– Vi opplever i dag at selskapet står rustet og er rigget for vekst, understreket hun.