Trossamfunn mistet statsstøtte – medlemmene ga mer

Trossamfunnet Menigheten Samfundet har menigheter i Egersund og Kristiansand. Årsregnskapet for 2023 viser at begge vil gå med overskudd, til tross for at de har mistet flere hundre tusen kroner i statstilskudd. Det melder Fædrelandsvennen.

Ifølge avisa mistet Menigheten Samfundet i Egersund 500.000 kroner i statstilskudd i fjor. Samtidig har gaveinntektene fra menighetens medlemmer økt fra 4,5 til 5 millioner kroner. Det betyr at Samfundet i Egersund går med 719.000 kroner i overskudd, i 2023.

Ifølge styreleder Ragnar Eigestad i Egersund har de ikke oppfordret medlemmene til å kompensere for det manglende statstilskuddet.

– Vi har konsentrert oss om å drive en forsvarlig økonomisk forvaltning, sier han til Fædrelandsvennen.

Regnskapet fra Menigheten Samfundet i Kristiansand er ikke levert inn, men daglig leder Sigmund Aamodt bekrefter overfor Fædrelandsvennen at også de vil gå med overskudd i 2023.

Går også i pluss

Bakgrunnen for at trossamfunnet ble fratatt statstilskuddet i 2023, er at Statsforvalteren i Agder mener at de bryter trossamfunnsloven på flere punkter.

Menigheten Samfundet mener Statsforvalterens vurdering inneholder faktiske feil og at deler av den er basert på «sviktende grunnlag og misforståelser» om hvordan menigheten opererer, ifølge deres egen pressemelding.

Menigheten klaget på vedtaket, som nå er til behandling hos i Barne- og familiedepartementet.

Statsforvalteren iverksatte undersøkelser om grunnlaget for menighetens statstilskudd etter at Robin Andersen fortalte om sitt brudd med menigheten, i boken Alene ut av forfatter Bjørn Markussen. Historien ble referert i en rekke medier, deriblant Vårt Land.

Sigmund Aamodt, formann i Samfundsstyret og hovedforstander i menigheten i Kristiansand, uttalte at de med utgangspunkt i noen av punktene til Statsforvalteren vil vurdere om «det er grunnlag for å endre praksis eller gjøre justeringer i menighetens virke».

Menigheten Samfundet

Trossamfunnet ble stiftet i 1890 etter at en gruppe sterkttroende på Sør- og Sør-Vestlandet ikke kunne akseptere endringer i liturgien i statskirken.

Menigheten Samfundet har menigheter i Egersund og i Kristiansand. Menigheten eier og driver egne skoler.

Skolelærer Bernt Lomeland var den sentrale lederen ved bruddet med statskirken, og medlemmene har siden blitt kalt lomelendere.

Samfundet benytter en bibelutgave som er utgitt på eget forlag og bruker en revidert utgave av Kingos salmebok, utgitt i 2008.

Kilde: Menigheten Samfundet, Store norske leksikon og boken Alene ut.

