Tusener har mistet Visjon Norge-tilgang – skylder på ubetalt millionkrav

– Nå trenger vi desperat 1,7 millioner kroner, uttalte TV-pastor Jan Hanvold under gårsdagens sending av programmet «Studio Direkte» på TV Visjon Norge.

Der startet han sendingen med å forklare hvorfor flere seere opplever svarte skjermer når de skal se TV Visjon Norge:

Den kristne TV-kanalen har et utestående krav på 1,7 millioner kroner til TV-distributøren Allente, hevdet han.

Han viste til at kanalen sine TV-sendinger er blitt sendt over satellittene til Telenor, men at Allente har overtatt disse.

– De er vanskelige å ha med å gjøre. Vi må betale 1,7 millioner kroner, sa han og siktet til Allente.

– Det er grunnen til at noen har sorte skjermer. Det beklager vi, sa Hanvold, som ser det hele i et større perspektiv:

– Det er en åndelig kamp her hvor djevelen ikke er interessert i at vi skal være på lufta, og spesielt nå hvor vi har stått med Israel, sa han til seerne.

– Aldri opplevd at vi har gått i svart

Ifølge Dagen, som først meldte nyheten, innebærer det ubetalte kravet at tusenvis av skjermer går i svart.

– Vi beklager det. Det er et nytt selskap som har en helt annen policy, kommenterte Hanvold under sendingen

– Vi har jo vært kunde i Telenor i 20 år og aldri opplevd at vi har gått i svart, la han til.

Ifølge Dagen har Allente rundt 1,2 millioner kunder i hele Skandinavia. I Norge utgjør de rundt 15 prosent av TV-markedet.

Allente avviser på sin side at det er noen sammenheng mellom dem og den kristne TV-kanalen. Pressekontakten deres, Maja Wikman Ulrich, skriver i en tekstmelding til Vårt Land at de ikke har noen avtale med TV Visjon Norge, og henviser til Telenor Satellite for kommentar, som i fjor ble solgt til Space Norway.

– Visjon Norge kjøper plass på Telenors satellitt av Telenor Satellite/Space Norway, og har man som TV-kikker en TV-boks (dekoder) eller parabol som kan kode av nettopp de kanalene, så kan man se dem. Man trenger ingen avtale med Allente, skriver hun.

Avviser at de har sendt ut krav

Hun opplyser at Allente også sender via Telenors satellitt.

– Det er derfor våre bokser og paraboler kan plukke opp Visjon Norge. Men det finnes altså ingen direkte kobling mellom Allente og Visjon Norge.

– Så da er det ikke korrekt at dere krever 1,7 millioner kroner av TV Visjon Norge?

– Stemmer: Nei, det er ikke korrekt, bekrefter hun.

Vårt Land har sendt Ulrichs svar til Hanvold, men foreløpig ikke fått svar.

Før avisen fikk kommentarene fra pressekontakten, forklarte Hanvold situasjonen som har oppstått slik:

«Den enkle saken er at Telenor som vi har hatt et godt forhold til i 20 år, har solgt ut sin satellittavdeling. Så det er ikke noe annet enn at vi gjør opp de fakturaene på kroner 1,7 millioner, til det nye selskapet, så er vi på igjen. Folk kan se oss på alle andre sendeplattformer. Noe mer har vi ikke å kommentere til dette», skrev han i en tekstmelding til Vårt Land.