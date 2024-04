IMI-kirken legger ned diakoni-organisasjon

I nærmere 15 år har organisasjonen Godhet Norge jobbet for visjonen om at «små ting gjort i kjærlighet forandrer verden».

Organisasjonen, som har sitt utspring i IMI-kirken i Stavanger, har stått i bresjen for såkalte «godhetsuker» over hele landet, og oppfordret menigheter og kristne til å gjøre gode gjerninger for mennesker i sine omgivelser.

Nå er det slutt.

– Visjonen lever videre, og fokuset på godhet er fortsatt like viktig. Godhet representerer en annen måte å se hverandre på, som samfunnet vårt trenger. Ikke minst i den tiden vi lever i nå, sier daglig leder Norunn Bakkebø i en pressemelding.

I pressemeldingen kommer det fram at det er økonomiske årsaker som gjør at driften avvikles.

Kan gjenoppstå

– Er det tanker om at organisasjonen skal kunne gjenoppstå?

– Grunnen for at driften i Godhet Norge legges ned er økonomiske hensyn. Organisasjonens drift kan gjenoppstå om det blir brakt økonomi til å drive driften, sier Bakkebø til Vårt Land.

HJELPER TIL: Prosjektet til Godhet Norge har dreiet seg om å gjøre gode gjerninger for andre mennesker uten å forvente noe tilbake. Bilvask, hagehjelp og husmaling har vært blant tjenestene Godhet Norge har stått bak. (Godhet Norge)

På spørsmål om hun har noen høydepunkter fra tida hun har ledet organisasjonen, har Bakkebø mye å velge i:

Hun nevner både da Stavanger kommune tok kontakt og ba om hjelp i forbindelse med koronapandemien, å få møte alle som gjennom årenes løp har fått hjelp til å male huset, rydde i hager, vaske hus og mye praktisk hjelp gratis, og å se 45 ulike «godhetssteder» og 110 skoler og studiesteder som gjennomfører godhetsuker i sine nærmiljø. Sistnevnte gjøres i samarbeid med Laget og Ny Generasjon.

Nå har vi vært nødt til å avrunde investeringen, og da er det dessverre ikke grunnlag for videre drift — Egil Elling Ellingsen, pastor i IMI-kirken

– Og da vi hadde verdidebatt i kirka vår, og politikerne ble spurt om hva synes dere at vi som kirke kan gjøre for samfunnet vårt. De svarte at «den godhetsuka, den kan dere ha mer av», forteller hun.

Fortsatt tilgjengelige ressurser

– IMI-kirken har investert i Godhet Norge siden oppstart. Det som skulle være en innledende investering har blitt opprettholdt når vi ikke lyktes i å finne grunnlag for selvbærende økonomi, fordi visjonen er så viktig. Men nå har vi vært nødt til å avrunde investeringen, og da er det dessverre ikke grunnlag for videre drift, forklarer pastor i IMI-kirken, Egil Elling Elingsen.

Vårt Land har tidligere skrevet om godhetsukene som organisasjonen har stått i spissen for. Ifølge Godhet Norge er det snakk om 45 ulike steder i Norge som har arrangert godhetsuker i løpet av de siste årene.

I pressemeldingen understrekes det at det fremdeles vil være fullt mulig å benytte seg av ressursmaterialet organisasjonen har utviklet, så de som ønsker det kan drive arbeidet videre i eget nærmiljø.

---

Godhet Norge

Diakonal organisasjon med utspring i IMI-kirken i Stavanger.

Arbeidet ble startet opp i 2006 og organisasjonen ble opprettet i 2012.

Arbeider under visjonen «Små ting gjort i kjærlighet forandrer verden!».

Prioriterte grupper er eldre, enslige forsørgere, innvandrere og «andre som har behov for å erfare Godhet på ulike måter».

---