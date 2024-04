Sokneprest i Fjellhamar kirke er død

Natt til torsdag døde sokneprest i Fjellhamar kirke i Lørenskog, Tor Martin Synnes, etter ett år med kreftsykdom. Synnes har vært sokneprest i Fjellhamar kirke siden 2008. Han ble 56 år gammel.

– Han var en fantastisk prest, en entusiast, med en helt egen energi og omsorg for folk og menigheten sin. Ingen oppgave var for traurig for Tor Martin. Han gikk inn i alle oppgaver med en helt egen energi, selv da han ble alvorlig syk.

Slik beskriver tidligere leder i menighetsrådet og frivillig i Fjellhamar menighet, Johannes Morken, Synnes.

– Han var en viktig brobygger mellom menigheten og lokalsamfunn, idrettslagene. Han var også den grønne presten og en sterk forkjemper for klima og miljø, både i sitt virke og i sitt private liv, fortsetter Morken.

Engasjert prest

Tor Martin Synnes er sønn av Martin Synnes som var førsteamanuensis ved MF Vitenskapelige Høyskole, tidligere Menighetsfakultetet i Oslo.

Etter teologistudiene gikk Synnes inn i Navigatørene og var ansatt der i ni år som leder av studentarbeidet, først i Bergen, så nasjonalt. Siden gikk han inn som vikarprest i Skårer menighet i Lørenskog før han ble sokneprest i Fjellhamar menighet der han var engasjert og meget godt likt prest helt til det siste.

Døde av kreft

Vårt Land har vært i kontakt med familien som vet at vi omtaler dødsfallet. Synnes døde av spiserørskreft. For 13 år siden overlevde han leukemi og kom tilbake i full jobb, like entusiastisk som før beinmargstransplantasjonen.

Synnes etterlater seg kone, tre voksne barn og to barnebarn.

Fjellhamar kirke holdt åpent torsdag kveld.