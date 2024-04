Sverre Langeland er ordinert prest i Den norske kirke og har i media markert seg som en motstander av kvinnelig prestetjeneste.

Natt til påskedag ble han tatt opp i St. Paul menighet i Den katolske kirke i Bergen.

Det skriver Dagen.

– De siste tiårene har Den norske kirke blitt en arena for gjennomføring av politiske kampsaker. Den er blitt sekularisert. Det hellige presteembetet har blitt en «jobb», oppdraget om å gjøre disipler er avløst av «drop- in dåp». Jeg er glad i Den norske kirke og bærer i meg en sorg over tapet, men det ble umulig å være en del av dette, sier Langeland til avisen.

– En velsignelse for kirken

Hele sitt voksne liv har Langeland vært prest i Den norske kirke, de siste årene som sokneprest i Sandviken menighet i Bergen. I fjor sommer gikk han av med pensjon.

Før den tid har han gått hardt ut mot både Åpen folkekirke og bispekollegiet for måten de har håndtert prester som har en teologisk overbevisning om at kun menn kan være prester.

I 2020 fastslo Bispemøtet at en prest ikke kan reservere seg fra å samarbeide med kvinnelige prester, for eksempel ved nattverd.

– Kallet til prestetjeneste gjelder både kvinner og menn. Det er en velsignelse for kirken, sa preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit.

Kort tid etter stadfestet Bjørgvin bispedømmeråd at de ville legge vedtaket til grunn ved fremtidige ansettelser i bispedømmet.

– Dette et kraftig signal om at ikke det er rom for oss i den kirken vi er glad i. Mange trofaste kirkemedlemmer vil med dette føle seg hjemløse i Den norske kirke, sa Langeland til Vårt Land den gang.

– Gikk på nattesøvnen løs

Også Mikael Bruun og Benjamin Bjørnsen Anda har fått medieoppmerksomhet for sitt nei til kvinnelig prestetjeneste. I kjølvannet av Bispemøtets vedtak gikk begge fra prestejobber i Den norske kirke til Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).

Deres historier har gjort inntrykk på Langeland.

– Jeg ble veldig berørt av å se på hvordan disse to unge prestene Bruun og Anda nærmest ble mobbet ut av sine stillinger. Jeg hadde jo selv vært med på å lede dem inn i prestetjeneste i denne kirken. Til tider gikk det på nattesøvnen løs, sier han til Dagen.

Langeland sier at han aldri har kalt seg selv kvinneprestmotstander:

– Jeg er tilhenger av kirkens tradisjonelle lære om kirkens embete og kjønn og har ikke sett gyldige teologiske argumenter for å endre denne.

Ifølge avisen ble også Helge Unneland (72) tatt opp i det katolske fellesskapet i påsken. Også han er ordinert prest i Den norske kirke.