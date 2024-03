Sørga saman etter trippeldrapet – med fem tente lys

Utanfor hang flagga på halv stang. Inni kyrkja var det det tent fem lys.

– Det er eitt lys for kvar av dei døde. Det femte lyset skin for oss som lever igjen. For fellesskap, omsorg, kraft og håp, sa prost Sveinung Hansen.

Avisa Hallingdølen strøymde sørgegudstenesta i Torpo kirke i Ål i Hallingdal.

Det tragiske bakteppet er fire dødsfall som politiet etterforskar som drap og sjølvdrap. Faren i ein familie er sikta for å ha drepe kona si og dei to vaksne barna sine, for så å ha tatt sitt eige liv, skriv NRK.

Kyrkja har plass til om lag 200 menneske. Mange frå bygda hadde møtt opp.

OPNA KYRKJA: Det var inga vanleg skjærtorsdagsgudsteneste i Torpo kirke. Prost Sveinung Hansen heldt sørgegudstenesta. (Tor Folgerø/Hallingdølen/NTB)

– Ikkje aleine

– Vi søker saman her, under kyrkjas høge kvelving, fordi vi treng kvarandre. Vi treng påminninga om at vi høyrer saman, særleg i møte med dødens mørke, sa Tunsberg-biskop Jan Otto Myrseth i preika si.

– Vi kan ikkje gjere ugjort det som er skjedd, men vi vil så godt vi kan dele trøyst, slå ring om dei pårørande og stå saman i sjokket og sorga, sa han.

Det er sjeldan orda som er til størst hjelp i sorgas mørke, understrekte han. Men det å oppdage at eg ikkje er aleine.

Myrseth haldt fram med å understreke at den viktigaste tenesta vi kan gjere for kvarandre, er å vere til stades.

– Sitte ved bordet, kanskje taust lyttande, ventande. Slik kan vi ta vare på kvarandre, med respekt for våre forskjellar, både innvendige og utvendige, sa Myrseth.

– Vi kan ikkje slutte å tru på godheita, kan ikkje sleppe taket i håpet. Det trivst best i fellesskapet med dei andre, mens håpløysa har best vekstvilkår i einsemda og isolasjonen.