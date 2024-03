Matbutikk delte påskens budskap – hylles på Facebook

Nesten 250 personer har delt Kiwi-butikkens Facebook-status om åpningstidene i påsken.

Hvorfor?

Antakeligvis fordi «stengt for å feire Jesus oppstandelse» er en av årsakene dagligvarebutikken har oppgitt.

– Bakgrunnen for innlegget er at vi ønsket å informere kundene om åpningstidene i påsken. Erfaringsmessig vet vi at det er mange som lurer på dette, forteller butikksjef Rune Marøy.

Den lokale Kiwi-butikken har nå fått åpningstidene sine synlige langt utenfor Lindås’ og Bergens grenser.

– Vi tenkte at vi kunne gjøre det med en litt annerledes vri, og med glimt i øyet, for at flere skulle få det med seg, sier butikksjef Marøy.

– Fortjener applaus

Slik beskrives butikkens åpningstider i innlegget som går sin seiersgang på Facebook:

Tro & medier, en organisasjon som jobber for å gjøre Jesus synlig i mediene, er blant dem som har delt Kiwi-butikkens påskeinnlegg.

– Det var et herlig eksempel på hvordan den kristne troen, som gjennomsyrer store deler av vår historie, kan få en helt naturlig plass i det offentlige rom, sier daglig leder Jarle Haugland.

Han kjenner ikke til sjefen for dagligvarebutikken, men mener at innlegget kan ha blitt skrevet uavhengig av livssyn.

– For dette er grunnene til at vi feirer påske, og at vi som nasjon har helligdager disse dagene. Om ikke historien blir fortalt, om vi fortsetter å lytte til myten om at troen er en privatsak, vil dette gradvis forsvinne. Og påsken står igjen som et tomt skall, noen feriedager uten poeng, sier Haugland.

HYLLER: Jarle Haugland i Tro & medier roser Kiwi-butikken for å peke på det påsken handler om. – Om ikke historien blir fortalt, om vi fortsetter å lytte til myten om at troen er en privatsak, vil dette gradvis forsvinne. (Tro & medier / Kjetil Fyllingen)

– Jeg synes vi strever litt med å finne ut av troens plass i det offentlige rom, ikke minst den kristne troens plass. Og vi får en usikkerhet, og til tider berøringsangst, i stedet for at en så sentral del i mange menneskers liv skulle blitt formidlet åpent og naturlig.

– Derfor fortjener Kiwi Lindås applaus for dette, sier han.

Butikksjef Marøy forteller at innlegget har blitt godt mottatt.

– Vi har kun fått positive tilbakemeldinger. Uansett hvordan man velger å feire påske i dag, er jo også bakgrunnen for helligdagene som beskrevet i innlegget.