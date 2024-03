– Positive til grep som bidrar til et livssynsåpent samfunn

Ansatte i If kan velge å bytte noen av årets helligdager, og dermed ta fri på dager som passer bedre med egen religion. Det skriver forsikringsselskapet i en pressemelding.

To av dagene er langfredag og 2. påskedag.

STL: – Tilrettelegging og forståelse hører med

– Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er positive til alle grep som bidrar til et reelt livssynsåpent samfunn, der befolkningen kan tro og praktisere i overensstemmelse med egen overbevisning.

FORNØYD: Konstituert generalsekretær i STL, Niels Fredrik Skarre, er glad for at If og flere bedrifter lar ansatte velge helligdager. (Kai Erik Westergaard/STL)

Det skriver konstituert generalsekretær i STL, Niels Fredrik Skarre, til Vårt Land i en tekstmelding.

Han peker på at det finnes eksempler på andre bedrifter som er i gang med tilsvarende ordninger.

– Det er vi glade for. I et mangfoldig, kultursensitivt samfunn hører også forståelse og tilrettelegging for tro og livssyn med, innen rimelighetens grenser, skriver Skarre.

Vil respektere mangfoldet

– Det er viktig for oss å anerkjenne og respektere mangfoldet blant våre ansatte, og sikre at alle føler seg sett, anerkjent og verdsatt. Mange helligdager er relatert til kirkeåret i landet vi jobber i. Men If er en multikulturell organisasjon, og derfor kan de nasjonale helligdagene begrense mulighetene våre ansatte har til å feire helligdager som er sentrale i deres kultur og tro.

Det sier Karina Messel, som er arbeidsgiverrepresentant i If.

Hun mener retten til å feire sine egne høytider er viktig for å fremme en inkluderende arbeidskultur.

Fagforeningene har støttet tiltaket, sier Messel i pressemeldingen.